每4人就有1人確診 全台染疫率最高鄉鎮 為何在原民部落？

【文 蔡立勳】

每4人就有1人確診，宜蘭南澳鄉染疫率是全台平均的2.8倍。許多部落甚至自主封村，得靠外界運送物資；族人生計大受衝擊，感嘆「採收水蜜桃能等隔離後？」為何原民成了新冠弱勢群？

被稱為「地表最強里長」的方荷生，近來時常穿梭在澳花部落。方荷生在台北市南機場一帶當了24年里長。今年4月，新冠肺炎單日本土確診數破百後，他為了運送物資，足跡遍布南澳的金洋、金岳、澳花等地，6月初還前進台東。

「第一個封村的是金洋部落，」孔雀魚惠普科技創辦人林坤正回想前陣子到金洋所見，「早上11點，警車在外面，整條路上沒有人，只有我跟方里長、一個負責聯繫的老師，因為他昨天PCR是陰性。」

確診率最高鄉鎮，宜花部落佔前二

南澳鄉共有7個村子，超過半數與金洋一樣，都曾因疫情而自主封村。截至5月底，全台新冠肺炎確診率為8.9%，然而宜蘭南澳、花蓮秀林卻超過兩成，鄉內平均4到5人就有一人確診，超越人口密集的新北三重、中和等地。

5月下旬，《天下》記者走訪南澳。南澳部落封村期間，金洋國小老師韋文豪協助方荷生、林坤正發送物資。他指出，蘇花改通車後，南澳觀光客日益增加，族人為避免疫情加劇，部落會議決議，外地人一定要快篩才能進入部落。當族人看到生面孔，會問「你是南澳人嗎？請外地人不要直接進到部落。」

快篩難買到，價格也是負擔

經過兩個月的封村，南澳、秀林疫情雖逐漸趨緩，卻也反映防疫政策的盲點。

最直接的是快篩試劑採買不易。在南澳，全鄉只有一家進昌藥局，快篩實名制上路後，一天販售78組試劑一小時售罄，直到5月23日，每天才有156組。不只南澳人來買快篩，與藥局只隔一條馬路的部份蘇澳鎮民也到此排隊。

尤其部落距離平地車程快則20分鐘，慢則上看1、2小時，許多人費時下山卻一劑快篩也買不到，「很多人乾脆不去排，」南澳鄉長李勝雄說，更遑論一組快篩試劑500元，對部份族人也是負擔。

好不容易快篩到手，中高海拔的部落就醫困難才是關鍵。台灣大學社會工作學系助理教授、太魯閣族的Ciwang Teyra，與居住新竹縣尖石鄉的友人聯繫得知，在5月23日快篩陽性等於確診政策實施前，若族人身體不適或快篩陽性，光是來回部落與醫院就超過5小時。當地也不易叫到防疫計程車，只能依靠家人接送，家人往往一併確診。「最後演變成如果狀況還沒到急性，就不去快篩也不去做PCR，」她說。

不敢快篩，因為怕「中獎」

收入考量更是就醫與否的關鍵所在。「他們有一些只拿（感冒）藥，卻堅持不要快篩，因為很多人開大卡車，收入不固定，」一位近期到部落看診的醫師說。

住在南澳武塔部落的郭永光指出，不少族人是非典型勞工，也是家中經濟支柱，以日計酬、以時計薪是常態，「如果中獎（確診）就沒辦法工作、沒有錢，寧願不做快篩。」

輿論多責備這些人自私，「會講這些話的人，很多是經濟上比較沒負擔的；可是當你放在他的位置時，可能也會做出同樣的決定，」Ciwang Teyra直言。

以桃園復興、新竹尖石鄉為例，此刻正是水蜜桃產季，4月剛爆發疫情時則是竹筍產季。

清華大學環境與文化資源學系副教授張瑋琦認識的部落中，就有以採收、烹煮竹筍，再送下山販售為生的族人，通常也是一人確診、全家確診。

也有以採收水蜜桃所得，作為全家主要收入，沒有多餘經費聘請人力採收，桃子也不可能等解除隔離才成熟，「那我怎麼辦呢？等著看水蜜桃爛掉嗎？」張瑋琦道出族人心聲。

合作防疫，需要更積極角色

從工作、居住環境到醫療資源，一場新冠肺炎就像照妖鏡，清楚反射出原住民族長期遇到的結構性問題。

張瑋琦也說，染疫部落的關懷、慰問與指導隔離責任，多落在文健站社工人員，且因醫療資源不均，部落多靠自助網絡分享訊息、遞送食物，人情網絡往往成為錯誤資訊的傳遞途徑，擴大恐慌。

全國一體適用的防疫政策，難以在原鄉、偏鄉落實。「我們原住民因為有歷史上的情結，對政府不會很信賴，會相信人際關係圈的資訊，但未必是正確的，如果能透過牧師、原住民籍的醫師協助，族人願意信賴他們，」張瑋琦認為。

多位原住民學者、醫護人士幾乎異口同聲表示，部落獲取、理解防疫資訊的時程，確實比都會區要晚，加上Omicron疫情變化速度更快，中央滾動式調整政策的步調也快，族人理解上更吃力。

不只原鄉，偏鄉民眾也面臨許多類似困境。關注原住民健康權的Ciwang Teyra認為，原民會理應最熟悉原鄉，遇到災難事件或流行疫病時，應成立緊急應變小組，蒐集原鄉資訊，即時提供給行政院、衛福部，快速擬定相關措施。

尤其在公衛、醫療角度之外，更要納入社福資源的思考，「他們不是沒有合作，但要有更積極的角色，」她說。

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