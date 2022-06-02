采鈺是誰這麼厲害？台積第三隻小金雞元宇宙少不了它 技術狠甩日韓

【文 黃亦筠】

流著台積血，一群半導體人領軍的采鈺，是全台唯一晶圓級光學廠，今年獨家開發的影像感測器技術，超車索尼和三星。營收成長，從興櫃轉上市，它如何讓元宇宙少不了它？

新竹科學園區一棟外觀普通的廠房內，50個研發工程師埋頭開發極先進的光學技術——「超穎介面」（Metasurface）。這個像出自科幻小說的技術，可以做出超薄的光學元件。

未來人們進入元宇宙戴的AR眼鏡，不再需要多透鏡組，只需要透過一片超穎介面，可大幅縮減厚度，甚至一舉縮小到1毫米（mm）薄。

技術這麼厲害的公司，當然系出名門，這是台積子公司，即將從興櫃轉上市的「采鈺科技」。

采鈺一線經理人從董事長、總經理到副總經理一字排開，幾乎全出身台積，年營收規模雖然不到百億，卻是台灣唯一一家晶圓級光學廠，今年獨家開發出使用0.61微米（µm）像素尺寸、 2億畫素規格的影像感測器，技術超車日韓雙雄索尼和三星。

采鈺主要做影像感測器及微光學元件的設計、開發和製造。過去3年，搭上智慧型手機多鏡頭、車用感測、穿戴式裝置輕薄化，開發的螢幕下指紋辨識感測器、環境光感測器開花結果，大幅挹注營收，過去兩年營收成長皆超過三成，EPS將近7元。

采鈺的起源，是由台積和影像感測器大廠豪威（OmniVision）合資成立，2003年成立後，台積便將彩色濾光膜和微透鏡技術技轉給采鈺。當時影像感測器三雄中，索尼和三星都是IDM（整合元件製造），豪威是fabless（無廠半導體公司），代工單就交給采鈺。

「對一間新公司而言，采鈺得天獨厚，技術面或生意面一開始就有很好的覆蓋，」采鈺董事長關欣說。

60歲的關欣，2011年來到采鈺，是采鈺第三任董事長，第一任是前台積電共同營運長、人稱「蔣爸」的蔣尚義，第二任則是協助台積合併德碁的前德碁總經理、台積副總經理陳健邦。

來到采鈺，除了原本12吋影像感測器，采鈺希望能發展另一個成長引擎，決定在2015年投入晶圓級光學技術，以擺脫長期依賴單一大客戶、單一產品的風險。

看好兩大趨勢，讓元件微縮化

當時正好有兩股驅動力，一股是感測器的應用，不僅只於影像感測器；第二股則是智慧型手機上的感測器數量愈來愈多，但在有限空間要塞入多顆感測器，元件勢必要微縮化。

「當時我們就開始準備有哪些技術可以支持這兩大趨勢，就投入光學鍍膜，」和關欣同一年從台積來采鈺，目前負責微光學元件事業的副總經理謝錦全說。

為了要和可見光微透鏡模組的大立光做區隔，采鈺跨入不可見光的紅外光，用奈米架構做微透鏡，擁有半導體技術背景的采鈺，就決定結合半導體技術來做光學元件，投入當時高階智慧型手機會用到的螢幕下指紋辨識。

花了3年多時間，采鈺整合性光學結構技術，終於幫客戶設計小於0.5毫米的超薄光學指紋感測器方案，也開始量產，讓采鈺在光學指紋感測器打出知名度。

新技術營收佔比和本業相當

2019年光學指紋辨識感測器開始用在高階Android手機上，用在OLED面板的環境光感測器也開始量產起飛。

2020年這些微型光學元件大幅貢獻采鈺營收，一下從33億翻倍成長到69億。去年仍維持超過30%的營收成長，達90億。微型光學元件貢獻營收佔比也拉到將近43%，幾乎和原本的業務主力影像感測器分庭抗禮。

如今，采鈺又已經投入新一代微型光學元件，在2019年投資了一台深紫外光掃描曝光（DUV），別的半導體廠拿去先進製程做電子元件，采鈺則拿來進一步發展微縮化製程的高階光學元件，如最受外界關注的超穎介面。

未來像VR、AR等穿戴式裝置走向輕薄化，「這是我們的機會、我們的know-how所在，」關欣很看好。這領域就連資本雄厚的半導體業者三星，也都才在發表論文，尚未有量產實績。

近半數RD人力投入超穎介面

謝錦全透露，目前微光學元件部門130多名研發工程師（RD）中，就有50位專門投入在超穎介面奈米結構的研發。

此外，采鈺也積極將光學元件開發到車載及醫療鏡頭等非手機鏡頭市場，以降低對單一客戶的銷售風險，擴大客群及營運規模。身上流著台積血，也傳承了台積企業文化中的務實，「面對競爭，就是想辦法讓自己變得更優秀，」關欣說。

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