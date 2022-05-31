確診後 「長新冠」後遺症重重 ？ 最新研究：疫苗對它沒用

【編譯 羅璿】

從新冠疫情康復後，身體還是覺得怪怪的？美國最新研究指出，打疫苗對「長新冠」相關的後遺症沒用，未來恐怕也會對醫療體系造成長期負擔。

這週，全球陸續發布了幾篇關於「長新冠」（Long COVID）的研究報告，大家對於新冠後遺症越來越擔憂，也發現疫苗對它幾乎沒用。

20%人康復後依然受影響

俗稱的「長新冠」，又稱COVID後症候群、慢性COVID，簡而言之，就是首次感染新冠肺炎至少一個月後，持續復發、衍生成慢性健康問題的後遺症。

世界衛生組織（WHO）將之定義為持續2個月以上，且無法解釋的病理症狀。如今全球染疫超過5億人中，就有至少20%受「長新冠」所擾。由美國疾病管制與預防中心（CDC）發布的報告指出，從新冠疫情康復的成人中，每5人中至少1人會發展出「長新冠」症狀。如果是65歲以上成人，則是每4人就1個。最常見的症狀包括呼吸困難、肌肉痠痛。

蘇格蘭也有報告指出，若曾經患有較嚴重的新冠肺炎，之後患者出現心臟炎症的機率是8分之1。多份報告指出，女性受「長新冠」影響更大。

疫苗對它無效

根據美國《自然醫學》（Nature Medicine）期刊5月25日發表的最新研究，新冠疫苗有助於減緩重症率與致死率，但對「長新冠」的預防效果有限。研究發現，施打疫苗只能降低「長新冠」罹患率 15%，守備範圍僅限於血栓與肺部並發症，而對神經系統問題、胃腸道症狀、腎衰竭等狀況，沒有幫助。

這是美國最大規模關於新冠疫苗的研究，由美國退伍軍人事務部追蹤 33940 名感染新冠肺炎的美國患者超過6個月時間，取樣皆施打過至少2劑的莫德納（Moderna）或輝瑞BNT（Pfizer），或是至少一劑的嬌生（Johnson & Johnson）的病患，橫跨不同種族、年齡。因此，研究結果一公佈，引起不小擔憂。

研究陸續出爐，未有解方

《華盛頓郵報》指出，疫情早期，許多康復後的病人確實有抱怨一些揮之不去的不適，但醫師們大多認為那只是心理作用。英國、以色列等其他疫情較早爆發的地方，也都開始陸續出現有關長期新冠後遺症的研究，大多顯示疫苗沒用。

但如果已經確診，該怎麼辦？醫生說：目前沒有什麼特別的解方，你可能會需要一些物理治療。記得先規劃你將如何運用有限的能量。

對此，美國就有醫師與學者擔心，未來「長新冠」將對醫療體系造成很大的負擔，尤其是現在大家還不夠重視它的嚴重性。4月，拜登宣告會加重對「長新冠」的研究與因應措施，不排除未來把它列為一種「失能」（disability）。

(資料來源：Washington Post, CNN, The Conversation)

【延伸閱讀】

短短10分鐘就忘記對方名字 32萬台灣人恐將面臨「長新冠」後遺症？

台積第三隻小金雞：濃濃半導體味的光學廠，技術狠甩日韓 采鈺是誰？

誰是台灣半導體最該警戒的陸企？業者：這一個不講話的比較恐怖

演員張瓊姿：我沒那麼偉大，不是為了孩子才留住婚姻

Omicron感染者的傳染期有多長？

※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載