北市雙語教育第一現場：用英語表達起立、立正、敬禮，就能算是雙語？

【文／陳育晟；圖片／東新國小提供】

北市今年推出「雙語白皮書」，成為雙語國家政策的領頭羊，力拚在2026年所有公立中小學三分之一課程都用英語授課。但為何家長和基層教師普遍不看好？

疫情肆虐的午後，台北市南港區東新國小的自然課堂裡，老師戴著口罩，用淺顯易懂的生活化英語和中文夾雜，賣力對台下同學解釋什麼是「毛細現象」，同學雖然戴著口罩，但也熱烈回應老師提問。

東新國小在2017年成為全台北市第一所雙語課程學校，隔年開始每年招生都額滿，成為炙手可熱的明星學校。近兩年校方甚至要嚴審孩子設籍學區多久、父母是否共同設籍，才能篩選蜂擁而至的學生。

令人難以想像的是，與東新國小成為雙語學校、招生額滿的同時，該校校舍也遭多位市議員披露是海砂屋，但招生狀況絲毫不受影響，「顯示雙語課程學校，對家長有很大吸引力，」孩子正在念小學，時代力量國際部主任劉仕傑觀察。

回應台灣父母這種不想讓孩子輸在起跑點的心態，台北市在雙語課程試辦5年後，於今年初推出「台北市雙語白皮書」，試圖成為中央2030雙語國家政策的領頭羊。

台北市長柯文哲（中）宣示，2026年北市所有公立中小學將有三分之一課程用雙語上課，為此將再投入11億元預算。（台北市教育局提供）

台北市長柯文哲也宣示，將再投入11億元預算推動北市雙語教育，目標是在2026年，達成100%北市公立中小學皆轉型為每週有三分之一課程用中、英語上課的雙語課程學校。

實務上，各校會以藝能科為雙語課程優先推動目標。東新國小校長鄭盛元解釋，孩子英語成熟度若不夠，貿然用英語上學科，恐怕學習成效會打折扣，而和生活連結度高的藝能科，就很適合融入英語。

目前北市共有198所公立中小學，其中51所為雙語課程學校。要在剩下3年半內推動剩餘147所公立中小學轉型，且有效提升孩子英語程度，在不少家長和基層教師眼裡，簡直是不可能的任務。

難關一：定義不明，助長學習雙峰現象

首先，白皮書內並未明確規定雙語課堂中英語使用的頻率和強度，恐怕造成學生學習出現雙峰現象。

原本英語程度就好的同學，藝能科成績會更好；而英語程度差的學生，藝能科學習成效會更差。

來到北市一所明星國中童軍課堂，不到30歲的張老師拿著事前準備的雙語字卡解釋如何露營、野外求生，然而在他高亢的聲調下，看起來卻十分心累。

「雙語課程的方向，真的很荒謬，」 108課綱上路後，張老師除了傳統童軍課程，還得教學生規劃戶外活動和旅行、了解國際環境議題、從事服務學習等素養課程，「108課綱已經讓我們壓力很大，現在又要求做雙語，真的很焦慮。」

目前以雙語上課的多是技藝型科目，原本立意是希望孩子能透過融入式情境自然學習語言，但讓張老師擔心的是，英語上課反而成為孩子學習藝能科的另一道門檻。

張老師舉例，班上原本有個孩子，學科成績不好，卻對童軍課很有興趣，下課總追著他問問題。但自從改用雙語上課後，可以感覺到他上課時總充滿疑惑眼神，內向的他卻也不敢多問身旁同學。

發現該名學生的異狀後，張老師利用課餘時間進行補救教學，卻發現他對童軍課的熱情不如過往，而班上童軍成績分布也大洗牌。

「前幾名的永遠都是那幾個參加英語演講比賽的，這難道是我們要的雙語教育嗎？」張老師不解地問。

面對雙語課加劇藝能科雙峰學習現象，台北市教育局長曾燦金認為，必須在避免老師負擔過重前提下，從補救和差異化教學著手，前者是利用課餘時間，對程度較差學生授課；後者則是把班上同學依英語程度分群、因材施教。對此，許多第一線教學的老師認為，落實有難度。

其次，老師的雙語課程品質，也出現雙峰現象。有些老師絞盡腦汁製作教具、學習單，只為讓孩子能在中、英語夾雜的教學現場中了解課程內容，但也有老師草草帶過。

難關二：無評鑑淘汰制，教學品質不一

在北市某國小教美勞的陳老師，踏入杏壇剛滿3年，每堂課都會準備雙語教具和學習單。大學主修美術的她，專長並非英語教學，準備教具、查資料總要花上一、兩天時間。

同樣是上雙語課，其他老師的教學方法卻很不同。她發現有老師只有要求學生用英語表達起立、立正、敬禮，就能算是雙語課，「實在是太誇張，」她忿忿不平地說。

更讓她失望的是，受班上有學生確診影響，必須線上授課。認真備課的她卻被具有美國博士學位的家長質疑，「連英語發音都有問題，怎麼還會用英語來教美勞？」憶及當日情景，她仍忍不住哽咽。

劉仕傑認為，陳老師的滿腹辛酸，一則凸顯當前政策並未給予老師足夠誘因認真備課，二則反映並未有評鑑制度獎勵優良教師、汰換不適任教師。

對此，曾燦金解釋，老師準備雙語課都很辛苦，「主要會從鼓勵層面著手，」教育局會邀集專家學者，組成評選委員會，進到各校去評鑑，針對表現良好的個人和團隊發8千至3萬不等獎金。

此外，北市今年7月起也將推動雙語課老師申請「雙語教學專長證明書」，協助老師建立專業形象。未來老師若持此證明書教授雙語課，每週可以減少上課2到4節，還能申請雙語績優教師評選和獎勵金。

然而，縱使市府已端出對策解決目前雙語課程遇到的亂象，正本清源之道還是校內要做好內部溝通，「校長的態度是重中之重，」北市文化國小前家長會長陳佩文直言。

以東新國小為例，校長鄭盛元除了以身作則，在朝會中用英語發表談話，更早在2017年雙語課程上路前組成雙語工作坊，邀集實際授課老師、協助備課老師、專家學者共同討論雙語課概念與意義，並用行政裁量權給雙語課老師減課鼓勵。

經過不斷討論，他們確立雙語課的目標並非用全英語解釋孩子不熟的概念，而是在不干擾孩子學習的前提下，以聽和說方式融入部份英語。若孩子語言成熟度夠高，再加強英語使用比例。

同時校方會有動態評量機制，以闖關遊戲方式確認孩子對學科的吸收程度。若結果不佳，會先釐清是語言或是學科問題，再對症下藥。

實行雙語課程5年來，東新國小家長滿意度皆達九成以上。但若要把這成功經驗複製到全北市或全台，需要有更多熱心且有遠見的校長，也仰賴地方與中央政府完善且明確的配套政策。

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