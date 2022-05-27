長榮、萬海空降第一　2022營運績效50強：連3年上榜的是？

【文／楊孟軒；圖片／謝佩穎攝】

必須3年皆獲利的營運績效50強，展現企業堅強實力。今年兩家航運亂世豐收同登榜首，改寫長年落榜命運；IC設計入榜最多家，繼續稱霸榜單。最新排名還有哪些焦點？

「公司營運好不好，看這些專業經理人睡得好不好就知道。坦白講我睡得還不錯，連作夢都會笑，」3月的法說會上，長榮海運總經理謝惠全神色自若，道出的這番話，逗得全場法人媒體笑聲不斷。

航運帶動相關產業雨露均霑

太平盛世總是平淡、要賺錢得靠亂世，是航運業的真實寫照。2021年是海運史上前所未見的榮景，疫情造成缺工塞港使運費狂飆，最具指標的上海出口集裝箱運價指數（SCFI），過去一年漲了75%、過去兩年漲了近4倍。

這也讓《天下》營運績效50強榜單出現全新氣象，長榮和萬海並列第一，稅後純益相較前一年成長超過8倍。

近洋線的霸主萬海（1名），早在2020年就積極租船及購買二手船，部署運價高檔的遠洋美國航線，去年看到顯著成效。

而長榮（1名）今年預計增加19艘新船，運能已在5月超越日本ONE，一舉躍居全球第6大船商。

不僅航運公司賺到飽，周圍相關產業也受惠。貨物承攬業者台驊（4名）、中菲行（12名）雙雙入榜。海運業務營收佔比超過七成的台驊，去年更是大賺近3個資本額。

榜單中，貨櫃三雄獨缺陽明，原因是營運績效50強的入榜條件是過去3年皆須獲利，陽明在2019年虧損43億，而成為遺珠。

陽明無緣上榜，但子公司好好國際物流（37名）是台灣少數位於自貿港區的冷鏈倉儲物流業者，提供報關、保稅倉、加工及配送等服務，去年營收成長超過八成，扮演港埠後勤關鍵角色，被視為陽明成長的第二曲線。

中南部房市熱，在地建商出頭

2021年台灣房市依舊火熱，特別是在中南部，入榜的3家建設公司都是地區性在地建商，分別是僅在高雄推建案的永信建設（18名）、台中在地建商大城地產（37名），以及嘉義發跡、目前在台中與新竹兩大房市熱點發展的豐謙建設（9名）。

半導體爆發，IC設計霸榜

疫情以來晶片大缺貨，延續去年的盛況，半導體上游IC設計類仍是營運績效50強最大贏家，多達14家企業入榜。工研院產科國際所統計，台灣IC設計業2021年產值1.2兆，年增超過四成。

IC設計三雄去年都創下營收獲利新高，老大哥聯發科（12名）去年大賺超過1000億，在製造業僅次於鴻海與台積電；而聯詠（5名）跟瑞昱半導體（31名）更是連續3年入榜。

天鈺（3名）去年營收翻倍，除了主力的大中尺寸顯示器驅動IC，近年投入電子書和電子標籤市場，成為全新成長動能。晶豪科技（6名）加強客製化SoC記憶體發展也看到結果，去年營收成長超過五成。

拓墣產業研究報告指出，去年終端應用積極拉貨和漲價效應，IC設計廠商都創下營收獲利的歷史新高。展望2022年，消費電子需求已逐漸放緩，但在高速運算和車用電子等應用需求仍舊強勁。

電動車、加密貨幣炒熱電子類

電子類也不遑多讓，共有8家進榜。

半導體封測設備廠萬潤（34名），打入台積電和日月光的設備供應鏈，營收成長超過七成。

而電動車和5G相關料件需求火燙，生產ABF載板的南亞電路板（18名）、被動元件龍頭國巨（18名），以及石英元件廠台灣晶技（31名）、銅箔材料廠金居（37名），都繳出漂亮成績單。

此外，去年NFT大爆發，加密貨幣挖礦需求連帶激增，加上宅經濟發燒推動電競發展，顯示卡在市場上供不應求，帶動板卡大廠微星（26名）和技嘉（8名）去年營收雙雙創下新高，微星的稅後純益年增1倍、技嘉更超過2倍。

隨著全球逐漸與病毒共存，受疫情所惠的半導體、電子業及航運業，高成長能延續多久？考驗著企業未來調整應變的能力。

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