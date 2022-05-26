預防新冠肺炎 中醫為什麼要我們少吃冰？一般人不適合「清冠一號」？

【文 張靜慧 】

暑熱加上潮濕，夏天總是讓人很想吃冰，清涼一下。然而，呷涼不但不會消暑，在疫情肆虐下，更會引發熱毒、病毒夾擊。該如何避免身體燥熱、降低生病的風險？中醫提出兩大建議。

恩主公醫院中醫部內科主任廖唯宇，最近用視訊替新冠肺炎確診病人看診，一半以上的病人描述症狀為發燒、喉嚨痛、鼻涕黏黃、燥熱、口渴，「很少病人怕冷。這說明新冠肺炎病毒是偏溫性、熱性的病毒，新冠肺炎屬風溫、風熱之病，當天氣變得濕熱，熱毒、病毒裡應外合，造成發炎的症狀更明顯。」

預防新冠，從少吃冰開始

因此，想降低生病的風險，就等於要盡量不給身體內外的濕邪、熱邪、病毒裡應外合（中醫稱為「同氣相求」、「內外感召」）的機會。廖唯宇建議：

1、少碰冷飲、冰品：呷冰、呷涼看似消暑，實際上是將熱氣留在體內。

「身體本來要藉排汗來散熱，一吃冰，阻礙熱氣及濕氣散發，變成寒包火，愈吃冰，身體愈燥熱、燥渴，」他解釋，本來免疫力可以抵抗病毒，一旦體內燥熱，再遇上溫熱的新冠肺炎病毒，內外感召，病毒有可乘之機、大量繁殖，疾病就爆發了。

油炸、烤、辣的食物同樣會讓身體燥熱，也建議少吃。

2、節制甜食：糖分會留住體內的濕氣，讓人感覺身體重濁、疲倦、無力。夏季水果如鳳梨、芒果、火龍果、龍眼、荔枝、香瓜、哈密瓜都很甜，淺嘗即可，不宜多吃。

吃好睡好，自然「邪不勝正」

病毒橫行，除了打疫苗、戴口罩、勤洗手、保持社交距離，最後的防線是人體的免疫力。

廖唯宇指出，免疫力就是身體對外來細菌、病毒等病原體的反應，從中醫觀點來看，免疫力類似「氣」的功能，「再精確地講，『衛氣』與免疫力息息相關。而『氣』的基礎來自『血』，『血』可以為『氣』供給各種營養。

那麼『血』的營養又從哪裡來？要靠吃得營養（均衡飲食、適量喝水）、睡得營養（勿熬夜）、生活得有營養（不過勞、情緒平穩、適度運動）。」

免疫力太強，身體會受不了

然而，免疫力並不是愈強愈好。「中醫強調陰陽平衡，免疫力適中即可，過與不及都不好，」廖唯宇強調。

因此並不建議一般人刻意吃增強免疫力的食物或補品，萬一免疫力過強，反而可能引起過敏、自體免疫疾病或發炎反應。

即使感染新冠肺炎病毒，出現喉嚨痛、發燒等發炎反應，中醫也不是一味用激發免疫系統的方式去圍剿病毒，而是著重用清熱解毒的藥物減輕發炎反應。

張正杰說，如果此時再增強免疫力，有時會引發免疫系統失控，免疫細胞一方面攻擊病毒，一方面不分青紅皂白攻擊正常細胞，這就是「細胞激素風暴」（cytokine storm），往往造成肺部更嚴重的發炎、浸潤，變成重症。

「清冠一號」較寒涼，一般人不適合

目前中醫治療新冠肺炎的「清冠一號」，即屬於清熱解毒的處方。

張正杰指出，「清冠一號」是給經中醫診斷、符合流行性傳染性疾病症狀的患者使用，藥性較強，屬於治療用的處方，如果要用於預防，只限高風險族群，比如曾與確診者接觸、醫事或防疫人員等，「不適合一般健康者當成日常保健茶飲。」

他解釋，「清冠一號」的藥材偏涼性，可以減輕發炎，「但健康的人身體沒有發炎，喝了並沒有好處。比如北板藍根較寒涼，可能影響腸胃功能，引起腹瀉；魚腥草也不宜重用，否則會對腎臟造成負擔。」

健康的民眾想預防新冠肺炎，可使用衛福部國家中醫藥研究所提供的防疫茶配方（肝炎及自體免疫疾病患者不宜飲用）：黃耆3錢、桂枝2錢、桑葉3錢、薄荷3錢、魚腥草3錢、生薑3錢、紅棗5顆（捏破）、甘草2錢，放入鍋中，加2000～3000c.c.水，大火煮沸，改小火煮約15分鐘後熄火，濾掉藥材後即可飲用。

避免身體燥熱，減輕疫苗副作用

65歲以上長者等族群最快6月初開始打第4劑疫苗，不少人憂心副作用。

張正杰說，中醫認為疫苗是減弱的病邪，「正氣夠，邪氣就不易入侵、猖獗。大部分的人正氣夠，所以可以從疫苗得到好處，增加禦邪的能力。」

廖唯宇觀察發現，疫苗的副作用往往從每個人的虛弱處發出來，有人有莫名的恐慌、焦慮、心悸；有人嗜睡；有人全身痠痛無力。

他說，疫苗是從處理過的病毒製成，注入體內可能也會引起風溫、風熱的症狀，因此建議打疫苗前後最好不要讓身體處於燥熱狀態，才不會「內外感召」，造成不適。「其實就是回歸最基本的生活：均衡飲食、別吃冰涼及燥熱食物、睡眠充足、不要熬夜或過勞、適量喝水、心情平和。」

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