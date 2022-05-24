獲利率直逼貨櫃三雄！慧洋董座：以前追客戶追得要死 現在跑給客戶追

【文 楊孟軒】

航運老將年過半百創業，帶領最年輕的慧洋，成國內散裝航運龍頭。更逢原物料之亂、運價推升、市場缺船，去年營收、獲利創新高。

「磨劍20年就等今年，結果等到武漢肺炎，」72歲的慧洋海運董事長藍俊昇講到押韻處，不禁笑了出來。

被業界稱為「散裝航運張榮發」的藍俊昇，投資造船、預測趨勢一向精準，「散裝本來就會大發利市，但光芒被疫情和貨櫃蓋住。」

他分析，近2年新船下水少，加上減碳規範會淘汰舊船，市場本就會缺船。疫情則火上加油，進港作業速度放慢，以及鋼鐵等原物料上漲，企業猛搶船載貨，運價不斷推升，散裝航運指標「波羅的海乾散貨指數」（BDI）平均就比前一年漲了176%。

「市場缺船，價格隨我們開，以前我追客戶追得要死，現在是跑給客戶追，」藍俊昇樂觀評估，散裝市場至少好到2025年，因為目前船廠都優先接貨櫃船訂單，散裝排後面，供需不會這麼快恢復平衡。

1999年成立的慧洋，是國內最年輕散裝航商，擁有139艘船，比主要競爭對手裕民、新興、中航、台航加起來還多。

去年慧洋營收、獲利創新高，43%的獲利率在國內散裝排第一，直逼貨櫃三雄，關鍵就是規模。

「有經濟規模才值得做，成本才會降低。如果只有3、5條船，幹嘛那麼辛苦？直接買股票就好，」習慣講台語的藍俊昇，話說得直接。

和裕民、新興以自營為主不同，慧洋將船租給企業和航商營運，以船隻數量計算，慧洋排得上世界第三大散貨船東。面對波動劇烈的海運市場，則採長約維持收益，去年營收超過7成來自一年以上長約。

藍俊昇穩健的經營哲學，讓慧洋上市以來從未虧損。50歲才創立慧洋的他，早在沙場上奮戰多年。

退休當奶爸，還創一個船隊

藍俊昇曾受朋友之託擔任益航總經理，8年內轉虧為盈，將船隊規模從5艘擴充到17艘。

50歲那年，藍俊昇的第三個小孩剛出生，工作從未請過假的他萌生退意，想回家當奶爸。結果朋友拜託他接收一艘日本二手船，他評估有賺錢機會，對航運再度燃起興趣。因為女兒的名字有慧、大兒子屬羊，加個三點水，公司就取名慧洋，智慧海洋。

陰錯陽差創業，竟發展成世界級的航商，「連航運刊物《Trade Winds》都寫說，怎麼會有這種奶爸，退休反而還創造一個船隊，」藍俊昇笑著說。

慧洋客戶都是世界頂級，有全球最大商品貿易商嘉能可、德國最大散裝船公司奧爾登多夫、美國最大穀物商嘉吉，還有日本三大船公司商船三井、日本郵船和川崎汽船。

賠錢守誠信，卻因禍得福

問藍俊昇如何拉到這些巨頭？他指著辦公室內眾多華麗收藏品中，一塊不起眼的檜木板，上頭寫著：譽從信中來，誠招天下客，「我是靠誠信，很多人也模仿不來。」

2007年，日本郵船要賣他一艘舊船，談好1700萬美元成交，雙方握個手口頭承諾，沒立約。交船前卻碰上金融海嘯，市場上船價掉到剩3、400萬美元，團隊勸他既然沒簽約就別買，「我說不行違約，不然以後不用做，全日本都在看這個台灣船東怎麼履約！」

藍俊昇咬牙賠錢也要信守承諾的名聲在日本傳開，反而因禍得福。日本郵船為彌補他，陸續賣了幾艘低於市價的船給慧洋，後來更回租11艘船，一簽就是15年租約，成為長期伙伴。慧洋船隊規模也逐漸壯大，2010年才成功回台上市。

投資節能船，租金溢價賺翻

因為信用好，日本船廠一有新技術就喜歡推銷給藍俊昇。7、8年前，日本船廠私下告訴他，大航商都在訂節能船，不做以後競爭會輸人家。藍俊昇看到未來趨勢，大手筆投資，如今船隊中多達7成是節能船，收的租金比非節能船要高。

他隨手計算，舊船每天吃38到42噸油，節能船只要27噸，可以省十多噸，客戶當然搶著要船。這樣一來，慧洋就有本錢溢價20%，行情日租金3萬美元就能談到3.6萬。

一名與藍俊昇交情超過40年的同業高層觀察，船舶就像不動產，可以賺租金、低買高賣賺價差，加上以美元、日幣付款，還能賺匯差，「三個主要利益來源，他都能玩到相當精準到位。」

藍俊昇形容，船東到最後就像銀行家，看船的貸款和匯率，每天金流進進出出，「大兒子在美國大學教書不接班，我告訴老二、老三，要接這行，先讀好財務管理，現在一個在荷蘭讀財管，一個今年剛考上台大會計，」他言語中流露驕傲。

航運大賺，補觀光事業虧損

航運事業之外，藍俊昇曾受父親之託回澎湖選議員，但他當了兩屆就不當，直呼上輩子做壞事才當政客，「早上睡醒先到殯儀館點香，下午再去別人婚宴，都穿同一套西裝，神經啊。這是老天在懲罰你，哪有這麼過日子的，」他激動地說。

目前他身兼澎湖第一合作社主席，每個月來回台北澎湖2、3趟。他出資百世多麗花園酒店，還營運百麗海運，擁有2艘高速客輪。

談起振興家鄉觀光，他感慨企業家嘴巴講要回饋鄉里的很多，真正拿錢的很少。即便飯店到現在仍沒賺錢，原本滿載的客輪，可能又要隨疫情嚴峻而冷清，「反正航運有賺，觀光事業虧一點沒關係，」他悠悠地說。

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