幫湯姆克魯斯實現科幻世界的夢想家 來自台南的車顯IC王

【文 鍾張涵】

十年前，就有人質疑奇景跑去做車用市場IC是傻瓜，如今，這家總部在台南的IC公司，擠進全球十強、稱霸車顯IC，甚至準備把電影未來世界的奇幻科技產品，實現在你的生活中。

當年讓全球驚豔的AR（擴增實境）眼鏡Google Glass，推出已將滿10年。科技迷一再敲碗，期待Google能端出更科幻的下一代產品時，當年獨家供應Google Glass微型顯示模組的奇景，正在做什麼？

答案揭曉。奇景執行長吳炳昌興致勃勃拿起最新產品，約半個一元銅板大小的「自發光LCoS微型顯示器」擺在自己眼鏡旁，再指指鏡框，「可以嵌在這裡，你看，這麼小。這才是真正的AR眼鏡！」

吳炳昌不願透露合作的「大廠」與具體上市時程，只說奇景的最新技術，要製造出比市面上所有AR眼鏡更輕薄、省電的產品。

話語未落，一轉身又站在另一個新產品——智慧感測模組旁，「還有這個，我希望我的手在元宇宙裡，也有真的手，可以撿起虛擬滑鼠。」

他強調，該模組內建的3D感測和AI，可偵測人形，追蹤手勢、眼距，做精確辨識，不需手持控制器，而是在虛擬世界中也有個3D的自己，真正虛實融合。

吳炳昌是台灣科技業的「大夢想家」。他一個又一個未來產品陳列在會議室，就像要實現電影《關鍵報告》裡，影星湯姆克魯斯在一個充滿螢幕、自駕車，用人臉與眼球識別身分的城市中，只要揮動雙手就隔空操縱面板、抓取虛擬資料夾，找尋要追查的線索。

台南之光，雙B都是它客戶

奇景位在台南，是台灣唯一一家將總部設在南台灣的大型IC設計公司，遠離竹科的群聚、競爭與熱鬧，卻在產品思維上，散發更飽滿、飢渴的創新思維。特立獨行的風格，使其成為台灣第一家在風馳電掣的車用世界中，率先奪旗的IC設計公司：以車用顯示IC市佔第一，搶進全球IC設計前十大。

去年奇景業績大爆發，營收達432.81億元，年增6成以上；稅後純益更驚人，暴增7.8倍，衝上122.23億元。

該公司驅動IC產品涵蓋車用、智慧手機、平板三個產品線。但去年，車用晶片因代工廠產能短缺，全球面臨史上最大缺貨潮，讓奇景車用顯示IC訂單迎來猛爆性成長，推升公司車用產品營收佔總營收達25%以上，成為了奇景最大營收來源。

除了傳統驅動IC，奇景也為BMW、賓士、捷豹（Jaguar）等世界各國頂級車，提供車用顯示觸控整合晶片（TDDI），光第一季就出貨300萬顆，第二季累計出貨可達1000萬顆，有望呈指數級成長。

今年首季，奇景車用顯示器驅動IC營收創下新高，不只市佔續居龍頭，公司還預期，全年車用顯示驅動IC營收可望比去年再成長一倍，未來幾年都維持高速成長。

耐心：看準市場，耕耘十年

「奇景在車用領域已成功佔據競爭少、佈局早的優勢，車廠都會優先跟奇景討論規格了，」奇景對手、另一家驅動IC廠高層嘆，「我們（同業）常看到奇景投資新技術，雖然當下不具市場性，但他們敢投資、也有耐心，我個人很佩服奇景這家公司。」

奇景如何做到的？十多年前，吳炳昌就聽見這樣的質疑聲浪：傻瓜才做車用。但車用市場相較消費性電子市場，其實有「市場大、客戶多、不擔心被取代」三大特徵。

吳炳昌認為，汽車品牌多元、需求各有不同，沒有誰在市場壟斷，也不像手機或電腦有廠商獨大問題，因此不需擔心因依賴單一大客戶，下一代就被換掉的風險。光是這點，就有耕耘的必要性。

唯一的問題只是，「車比較煩，但是（業務）穩固，所以要有耐心，」他說。

驅動IC同業解釋，消費性電子IC只要一年即可量產，但車用IC小量多樣、設計週期長，從開發、設計到量產要2至3年，許多老闆發現車用IC投資無法快速回收，就不願投入或很快放棄，「奇景沒放棄，不只加大投入，還從驅動IC、顯示觸控IC做到車用3D感測，圍繞著汽車，推出大格局的配套和整合服務。」

創新：用成熟業務養新產品

十多年前耕耘車用，如今終於享受先驅者的優勢。現在除了擴大TDDI出貨，他更積極推動光學等非驅動IC產品。吳炳昌笑著說，做元宇宙，兩年內不會有人發大財，但十年沒人做，就永遠不會發生。所以他會評估：「是否有市場大哥在做；公司是否技術領先；大哥是否願意找我們開發？」假設三者皆是，就全力投入。

奇景有個「532原則」：5成研發花在主流產品；3成資源佈局已存在的市場持續參與；保留2成資源，投資尚未存在、但公司相信這個市場會存在，且技術領先、可以投入的業務。

靠成熟業務養創新產品，用50%養20%，並期待這個20%有一天變成50%，公司就能永遠走在技術前端。

當微軟、Google、蘋果這些「市場大哥」都已與奇景合作，吳炳昌因此相信光學產品後勢可期。

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