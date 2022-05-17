藥局開放Paxlovid！壓平重症死亡的最後希望 為何診所不敢開？

【文 彭子珊】

27萬人份的新冠口服藥，輝瑞的Paxlovid（帕克洛維），已發放到全國上百所藥局。超寬鬆的服藥標準，讓人開玩笑學個抽菸就能領。這能壓平曲線，阻止台灣重蹈香港、韓國醫療崩壞、死亡上萬的覆轍嗎？

輝瑞口服藥治重症，效力堪比3劑疫苗

在單日新增確診超過6萬人，疫情大爆發的當下。透過遍布全台上百所藥局發送、專供輕症者服用的Paxlovid，可能是三劑疫苗接種率僅61%的台灣，未來能否壓平重症、死亡曲線的最後希望。

5月初，目前台灣已到貨37萬人份Paxlovid，其中27萬人份已經開始在全台的醫院、集中檢疫所、社區藥局流通。

市面上可以居家服用的新冠口服藥僅有兩種，其中又以Paxlovid的二、三期臨床數據結果最好，2246名受試者分為兩組，用藥治療後預防住院死亡的效果近九成。

從數字上看來，只要服用時機得當，Paxlovid預防重症的效果，堪比打了三劑疫苗，不過疫苗的保護力可以持續數個月，口服藥是已經出現症狀，也只有用藥5天期間有效。

也因此，世界衛生組織（WHO）特別建議沒打疫苗、免疫力較弱、高齡族群在輕症階段用藥。

早在今年1月就抵台的Paxlovid，過去都集中控管在醫學中心使用。開立處方箋的醫師，得經過層層關卡，先向全台6區的傳染病防治醫療網分區指揮官及院內申請，才能領到藥。

直到4月底，Paxlovid大舉到貨27萬人份，指揮中心才宣布開放藥局作為據點，讓居家照護的確診者有醫師處方箋就能領藥。

「兵貴神速，這個藥就是要快攻，」身為台北市藥師公會常務理事的王明媛解釋，因為Paxlovid的特性是，阻止病毒的複製，所以最好是在新冠肺炎症狀出現後5天內用藥，才能讓無症狀或輕症的高風險族群不會惡化。

究竟誰能吃到這個傳說中的「救命仙丹」？「高風險族群」究竟包含哪些人？

超寬鬆領藥規定，為何才千人服用？

細看指揮中心的規定，其實意外地寬鬆。只要是12歲以上、體重超過40公斤，具備65歲以上、癌症病史、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病、慢性肺疾、肺結核、慢性肝病、失能、失智症、吸菸或戒菸、BMI大於30、影響免疫功能之疾病等13個風險因子的確診者，透過「健康益友app」或是衛生局轉介，和醫院的醫師視訊看診後，就能憑處方箋到特定藥局領藥。

而這13個風險因子，竟還包含「抽菸或已經戒菸」、「精神障礙」這兩項。

「超寬鬆，」王明媛說，她表示，有的醫師就開玩笑說，不如去學抽菸，就能變成高風險族群，不怕沒有Paxlovid可吃。

其實，美國的標準也是如此，人在美國德州Baylor Scott & White All Saints醫學中心執業的台籍急診醫師周浩昌（Eric Chou）也在視訊受訪時告訴《天下》，像是糖尿病、心血管疾病、BMI超過35就是高風險，「你會覺得這個太容易啦。」

寬鬆是故意的，為的就是希望愈多人能吃到藥愈好，才能把重症死亡人數降到最低。但確診後要不要吃Paxlovid，還是需要仔細考量，因為這樣的高風險族群也是最有可能在慢性病用藥上，碰到Paxlovid藥物交互作用的不良反應。

對於剛剛加入開藥行列的基層診所來說，這也是難題。Paxlovid可能會和抗癌藥、安眠藥、心律不整藥等達35大類的藥物產生交互作用，醫師就得謹慎避開。儘管健保署有在雲端系統建置主動提示，讓醫師開藥的時候可以查詢，但光是衛教說明、行政作業流程，就得花上一段時間。

也因此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞就在5月8日記者會上提到，目前為止真正開出去的Paxlovid才剛超過1200人，其中社區藥局的只有37人份。

美國人寧可躺平，只好推出一站式篩檢＋領藥

美國初期的經驗也是如此，根據《紐約時報》報導，從採檢到拿藥的冗長流程，讓許多打了疫苗的疑似感染者，寧願不快篩、不求醫、不吃藥，即便有症狀就靠其他解熱止痛藥來緩解。

結果是在冬天的美國疫情高峰期，Paxlovid卻少人服用。直到美國總統拜登就在今年3月開始提出「一站式從篩檢到治療」（Test to Treat），讓連鎖藥局、長期照護機構等據點，可以提供現場檢測，直接領到兩種口服抗病毒藥，而設點數量也在這段期間增加4倍，到現在的3萬3000個據點，Paxlovid的使用量才開始爬升。

根據輝瑞在法說會上公布的數字，單日確診人數動輒數十萬的美國，過去2個多月，也只用了27萬人份Paxlovid。

想用藥的確診者，還必須用藥前簽署同意書，用藥後每日追蹤，就是因為Paxlovid跟一般藥物不同，現在還是只有緊急授權許可（EUA）資格，沒有正式藥證。未來一旦用藥後產生不良反應，也無法申請藥害救濟的補償。這也是部份醫師、藥師，對於Paxlovid心存疑慮的原因。「跟疫苗一樣，這個藥也是大型人體試驗，」一位藥師說。

Omicron高峰當前，37萬人份Paxlovid能不能成為守住台灣的最後一道防線，未來的1個月可能就有答案。唯有讓該吃藥的人都能即時有藥吃，才能真的避免不必要的傷亡。

【延伸閱讀】

你的防疫險理賠拿得回來嗎？疫情燒出產險業史上最大財務窟窿

幫湯姆克魯斯實現科幻世界的夢想家 來自台南的車顯IC王

內用業績掉三成、員工被隔離，晶華為何仍穩住營收？關鍵在17人抗疫部隊

確診哪裡可買到清冠一號？公費自費有差？QA詳解

Omicron感染者的傳染期有多長？

※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載