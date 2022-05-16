幫台泥圓海洋能發電夢、吃下菲律賓8成電廠訂單 汐止小公司如何做到？

【文．劉光瑩】

一家年營收30億的小工程公司，卻包辦菲律賓8成火力電廠海水冷卻工程，開發出全球最寬的塑膠海管，差點締造世界紀錄。如今，他們還要協助台泥完成20年未竟夢想，在花蓮展開台灣第一樁海洋溫差發電計劃，讓藍海發出綠電。他們憑什麼能做到？

2019年11月，一艘黑色竹筏由小拖船領頭，緩緩駛離美國南卡羅來納州查爾斯頓港，上面蓋了一面有中華民國國旗的布幔。仔細一看，這不是竹筏，而是8根500公尺長、直徑3公尺多的塑膠水管。

（亞通利大能源提供）

比航空母艦還長的水管，展開2萬多公里長征，從大西洋繞過非洲南端好望角再到菲律賓。歷時半年，就是為了生力（San Miguel）集團旗下火力電廠的冷卻工程。之所以用拖船，是因為散裝貨輪最多僅20公尺長，貨櫃更是完全裝不下。

未來，他們在花蓮將打造台灣第一。在台泥和平火力發電廠，將有台灣第一個海洋能溫差發電機組，每天可提供超過2000個小家庭用的穩定綠電。

這背後是一家位於汐止的台灣團隊——亞通利大能源近30年工程經驗，與台泥20年的耐心等待。

海洋發電計劃20年後重見天日

2002年，時任台泥董事長的辜成允就注意到海洋能溫差發電。然而，當初全球還沒有實例，台灣連再生能源躉售電價機制都還沒開始，當時判斷如果投資一定大虧，只好先擱置。

時空背景已不同。台泥研究室協理陳光熙說，如今碳中和與淨零已成全球共識，再加上能源局將海洋能納入再生能源收購，躉購價每度7.32元。於是，台泥的海洋溫差發電計劃重見天日。

台泥跟亞通利大開技術會議，台泥董事長張安平至少親自出席兩次。（謝佩穎攝）

亞通利大由成大水利工程系畢業的董事長呂元瑞創立。過去，他曾參與過核四整廠工程設計，以及林口燃煤電廠煤倉、中油煉油廠等工程。

總經理龔誠山是瑞典皇家工學院水利工程博士，在中興工程近40年，參與過彰濱與六輕填海造陸與員山子分洪道。儘管他2016年從中興退休才正式加入亞通，他們的合作卻早在20年前就開始。

亞通會切入海事工程領域，轉捩點是1996年的長生電廠。中興工程負責總體設計，但亞通的排水設計與施工，讓瑞士公司ABB刮目相看，還因此派一組人到亞通駐點一個月，更被納入電廠設計的國際團隊。

韓國伙伴搶單的慘痛教訓

然而，一開始打國際盃不順。ABB介紹了6個歐洲國家的業務給亞通做電廠排水設計，卻慘遭拒絕。「一看到設計是台灣公司，就說no，」呂元瑞說，因為當時歐洲人不清楚台灣跟中國的差異，不安心交付重大基礎建設工程。

後來，亞通好不容易接到愛爾蘭電廠管線設計工程，才有突破。全盛時期，亞通曾在瑞士有分公司，一年做歐洲生意超過10億元，慘痛教訓卻隨之而來。

因業務擴張太快，呂元瑞找韓國伙伴做下包。沒想到隔年參加歐洲電力展，他發現韓國伙伴攤位比亞通大5倍，把歐洲客人都搶走。「只怪我太驕傲，韓國人問我怎麼做到最佳供應商，我很得意，就一五一十全說了，」他苦笑說。

2008年，不只全球金融海嘯，更是亞通最慘的一年。歐洲生意沒了、核四又爭議連連，台灣也沒新電廠建設。經由朋友介紹，亞通開始經營菲律賓市場。因為經濟蓬勃發展，菲律賓用電成長每年約7%，每座島都在缺電。

亞通利大董事長呂元瑞（右）參與過核四整廠工程設計，以及林口燃煤電廠煤倉、中油煉油廠等工程。（王建棟攝）

革新海管技術，取水效率大增

當年，為了爭取生力集團電廠的海水冷卻工程，亞通用了龔誠山在瑞典學的HDPE塑膠海管提案，讓取水更有效率、施工成本大幅降低，力克其他家的鋼製海管提案。

改用塑膠管的好處，除了材料成本，更重要的是施工時間。

龔誠山說，鋼製海管施工期在海上動輒2年，因為鋼管必須先接好一段才能接下一段，容易受天候因素拖慢進度。但若改用塑膠管，可在陸地上先把長達1公里的海管接好，海上施工時間可縮短至10天。

如今，取水管徑從一開始的60公分不斷放大，他們今年在菲律賓的案子，管徑已達3.5公尺，可容轎車開入。

一頭蓬鬆白髮、被菲律賓業主戲稱為「愛因斯坦先生」的亞通利大總經理龔誠山，為海管帶來材料革新。（王建棟攝）

因為亞通，讓海管供應商AGRU從一家奧地利小鎮公司，變成全球領先的海管供應商。原本他們的海管最多只有1公尺多寬，直到2009年，亞通下了第一筆直徑2公尺的海管訂單，這是他們緊密合作的開端。

AGRU生產的海管直徑不斷打破紀錄，都是因為亞通。例如科威特天然氣接收站案，韓國統包商要求直徑2.8公尺的海管，直到亞通拍胸脯保證有能力施工，AGRU才安心投產。

不過就是把管子放到水裡，有什麼高深技術？

「海管佈放有很大學問，」台泥和平電力能源發展處處長魏靖貴說。光是佈放的速度就是學問。放太快，管子會斷掉，要很有技巧地調整進水量，讓海管一點一點放進海裡。

過去十餘年，政府投注逾10億在台東進行海洋深層水計劃，佈管失敗3次，第4次才成功，困難可見一斑。

海水溫差可供2000戶穩綠電

直到亞通2018年標到佈管案，去年才成功將1.2公里長、1公尺寬的海管，花一整天慢慢下沉到深350公尺處，並讓深層海水順利進到取水井，為海洋深層水研究開啟新頁。

溫差發電原理，是取熱不取水，因此低溫的海洋深層水至為關鍵。龔誠山說，和平電廠溫排水約攝氏32度，加熱管線中的液態氨（20度即揮發）成氣體推動發電機後，再用低溫7度的海洋深層水來冷卻，讓氨回到液態，循環加熱發電。

未來，和平電廠將把海管沉到600公尺深，規劃建置1MW（千瓩）裝置容量的海洋能溫差發電，每天可穩定發2萬4000度電，相當於可供給超過2000個小家庭，未來將放大4倍。

「以前做核電工程，都不敢大聲講，」呂元瑞半開玩笑地說，「我們公司會選在汐止，第一因為離核四近，第二是抗議民眾不會找上門。」

從核電、火力發電，到如今投入綠能，而且還是沒人做過的海洋能，亞通利大可說見證了台灣能源基礎建設各階段的變化。

背後動力，是不服輸。「外國人都可以無中生有，為什麼台灣人好像只能copy人家，我不這麼覺得，」一頭蓬鬆白髮、被菲律賓業主戲稱為「愛因斯坦先生」的龔誠山說。

他的下個無中生有，就是讓藍海發出綠電，打造台灣第一，甚至亞洲第一。

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