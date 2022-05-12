區間小站人次多25%！曾是養蚊子的客家庄，屏東竹田用好物決勝負

【文／吳雨潔；圖片／王建棟攝】

沒有高樓繁華，以農業為主的屏東竹田，依舊是紅磚、矮房的客家日常風景。近年，一群在地人組成「竹田艦隊」，號召更多北漂返鄉，用自己的力量翻轉家鄉。他們說，講地方創生「太矯情」，只想邀請大家來這裡悠然過活。

20多年前，北漂的豆油伯第二代李明芳回家鄉承接事業，為了興建工廠借貸時，「銀行竟然找不到這裡的交易紀錄，不知道這塊地可以貸款多少錢？」讓她震驚也感傷。

屏東竹田，舊名「頓物」（客語囤積貨物之意），因位於東港溪與隘寮溪交會處，早年每逢夏季東港溪水暴漲時，載送貨物的小船會將貨物寄存此地，待水退後再繼續航行，頓物之名由此而生。

日治時期的竹田車站，是南台灣最熱鬧的米倉集散地。極盛時期，還設有旅館跟公共澡堂。

日照強、水質佳，也讓竹田曾經聚集了數十家醬油工廠。南來北往，這兒是客家六堆的中堆，也是較早發展的鄉鎮。

隨著頓物需求不再，鐵路運輸沒落，再加上「早期客家人也相對保守，反而是鄰近的潮州、萬巒，後來發展得比我們快，」天使花園第二代、總經理陳宏志觀察。

有過在竹田車站前騎腳踏車玩耍的回憶，6年級的力口建築空間室內設計師利培安指出，「以前這裡沒有商業行為，沒有門市、飲料跟小店，只有一間豆油伯工廠。過了6點，只剩蚊子在路上，」純樸的小鎮，也暗藏治安危機。

一間咖啡店，讓車站人次多25%

曾經熱絡的竹田，寂靜了。

不捨家鄉沒落的李明芳，號召大和頓物所、天使花園、德旅店與在地業者，組成「竹田艦隊」。安靜的客家日常，最近有了騷動。

（王建棟攝）

原本竹田的大家都是各自埋頭苦幹，李明芳指出，「我也可以什麼都不做。但我覺得，原來（發展）很片段，為了竹田的中長期，要確認大家方向一致，再讓其他人慢慢加入。把點變成面，讓大家更穩固。我覺得時機到了。」

時機之一，是讓竹田聲名大噪的大和頓物所。咖啡店開幕後，只停區間車的簡易車站，進出人次年增超過25%，成為竹田艦隊的加速器。

（王建棟攝）

李明芳笑說，其實是自己想邀請朋友來家鄉玩，「不能進來竹田，只喝一杯咖啡就離開了。要讓生活跟旅遊串聯，至少讓旅人覺得有趣，願意停留。」除了蓋工廠，她也將興建觀光工廠，提供更多去處。

觀光客來了，小鎮的街道熱鬧有生氣了。如今豆油伯在竹田門市的業績，甚至贏過台北復興Sogo店，可見其人潮。

時機之二，是屏東縣政府看到觀光潛力，決心打理車站與美化街道。竹田車站是少數僅存的木造車站，卻因人數太少曾面臨廢站。目前木造車站原地保存，已是歷史建物，新站設在舊站北側月台上。

「歷史建築不能只有殼，要有真正的意義，」標下車站改建案的利培安規劃，走出新站先穿過舊站，讓火車站成為竹田客廳，「歡迎世界各地的人來訪，更歡迎遊子回家。」接著整合街道視覺，把人引到老街，讓慢城軸線完整。

（王建棟攝）

利培安認為，「講在地創生太矯情，我們是想找回地方活力，也把小時候的記憶帶回來。現在網路快速、交通便利，竹田可以是『二地居』的選項，平常住外地，冬天回來待兩個月。」搭著時下流行的雙城生活，竹田亦是宜居之地。

無論遊玩或居住，竹田已從只有空屋廢地的荒涼小鎮，成為有文化、有故事的打卡景點。

豆油伯 產地賣贏Sogo！ 來一支兜遊冰

在地耕耘50年的豆油伯，原本叫「原味醬園」。創辦人李安田交棒後，由兒子李誠忠負責生產管理、女兒李明芳打理業務行銷，並改以鄰里稱呼李安田的「豆油伯」為品牌，傳承一家子對醬油的濃厚情懷。

（王建棟攝）

為什麼屏東醬油滋味雋永？因為「屏東二峰圳的伏流水，經過層層過濾，所以水質非常好。說不定改賣礦泉水會比較輕鬆，」李明芳笑著說。二峰圳的好水，讓醬油去了豆澀、添了甜味。

採用台灣契作、與環境共好方式種植的非基因改造黃豆、黑豆、小麥，在南台灣的熱情豔陽下，經過120至180天的封釀，香醇回甘、層次飽滿，深具「台灣風土滋味」。

醬油到處都能買，但來到產地，可別錯過「兜遊冰」醬油豆漿冰淇淋。在冰淇淋上，澆淋甘醇的純釀醬油，鹹中帶一股甜香。也可試搭豆瓣醬，醬香微辣、鹹甜交錯，頗有食趣。

豆漿冰淇淋淋上豆油伯醬油或豆瓣醬，鹹甜交錯，是在地滋味。（豆油伯提供）

大和頓物所 台式頹廢生機， 排隊喝咖啡

步出車站不遠，一處老樹環繞、貌似斷垣殘壁，頂著火辣陽光，卻有排隊人龍，別懷疑，大和頓物所到了。

外觀刻意保留了前身碾米廠的磚牆和鋼構支柱，因雨長出的苔蘚與鏽蝕，成為頹廢美學的飾品。

在利培安的設計下，內部以通透玻璃構成開放空間，時雨時晴，都是富詩意的天景。欒樹、南天竹和姑婆芋恣意生長，搖晃樹影即是風景。

大和頓物所刻意保留老碾米廠的外觀架構，打造獨一無二的台式美學咖啡館。（王建棟攝）

端上桌的是由大和頓物所主理人賴元豐自家烘焙的咖啡。即使疫情警戒，去年現場仍賣出2.6萬杯。

賴元豐認為，之所以吸引人不遠千里而來，是因為打造了獨一無二的「台式美學」：自然光影形塑的空間，貌似傾頹卻處處暗藏細節，搭配一杯獨特高山茶尾韻的阿里山咖啡，這樣的滋味，別處找不到。

（吳雨潔攝）

德旅店 第一間民宿， 鄰里相連借景

與大和頓物所僅一牆之隔，是新開幕的德旅店。與其稱呼牆，說是一片玻璃其實更貼切。無論坐在咖啡店，或待在旅店一樓的公共空間，彼此都一覽無遺。

通透的設計，同樣來自利培安，「一樓退縮成開放式共享空間，一旁的水池造景，是天空之鏡，也強迫旅人動線繞一圈，看看左邊的大和，當然，喝咖啡的人也欣賞著你。」

德興米廠第四代董宸璋親自打理德旅店，他設計規劃的交誼廳空間氛圍自在。（王建棟攝）

德旅店負責人張品蓁指出，德旅店跟大和頓物所，以前都是她阿公的德興米廠土地。傳至第三代，土地所有人早已換手，許多親戚也不再往來。

「用借景的方式，能讓鄰里關係重新串聯。你家的樹長到我家，在都市怎麼可能發生？但這裡以前是同個大家族，雖然現在是不同地主，還是可以把它串聯起來，」利培安說。週末，民宿將門打開，舉辦市集、畫展，邀請大家共同參與。

老屋重生的德旅店，二樓設計成背包客床位。想保有隱私，拉上床簾，寬敞且獨立的空間，絕對是放鬆的小天地；想與外界互動，交誼廳的舒適沙發，也令人感到自在。

背包客床位寬敞舒適。（王建棟攝）

頂樓套房擁有空中景觀花園，往下看，欒樹在秋天的紫褐色跟冬天的枯黃，與一旁大和的鋼架鐵鏽相呼應。

去哪兒覓食？張品蓁推薦返鄉青年經營的惜緣亭，澎湃菜式包括身在客家庄怎能錯過的客家小炒、鹹湯圓、筍乾焢肉……，飽足得很幸福。

夏夜，飯後與三五好友在戶外觀星聊天，慢活與快活，竟可同時兼得。

旅店一樓樓梯旁的保險箱，是阿公時代的古物，密碼已忘記。（王建棟攝）

天使花園 在地好水，滋養國際知名蘭花

竹田艦隊中，外銷蘭花的天使花園，在國際間擁有高知名度。

「為什麼竹田有那麼多釀造業？因為水好，從日本時代就有很多發展。同樣因為水好，適合植物生長，」陳宏志分享。蘭花在這樣得天獨厚的環境跟氣候下，最高一年出口近3000萬枝切花、最高年產值約7億元。

（王建棟攝）

「外銷多年，事實上台灣人對我們自己的蘭花認識非常少，」陳宏志感嘆，開拓內需市場「最簡單的方法是經營休閒農業，」天使花園目前有餐廳、DIY體驗，也可舉辦婚禮。

「我們現在發展竹田艦隊，透過大家在各自產業的努力，讓消費者對我們有更多認識，喔原來這個花是竹田種、這個醬油是竹田產，逐漸帶大家認識產地，知道這些有名的產品是竹田來的，」陳宏志也期許，自家企業與竹田能更美好。

外銷蘭花為主的天使花園，以休閒園區發展內需市場。南台灣豔陽曬得貓兒懶洋洋，蘭花愈顯豔麗。（王建棟攝）

李明芳期待更多北漂返鄉，凝聚力量翻轉家鄉，「大家都喊青年返鄉，但回家要做什麼？我們要先創造就業機會，才能吸引他們回家，」返鄉不見得只能務農或做工，該讓年輕人做擅長的事，才能長久。

竹田艦隊雖是虛擬組織，但下一步將合作推出在地禮盒，行銷家鄉。

以共好為共識，接下來還有餐廳、美術館陸續開幕。竹田的路，也將愈來愈寬廣。

【延伸閱讀】

長榮集團市值增1兆，幅度僅次台積 大哥張國華：不分家我怕有人砸招牌

不說話比秒回更厲害，馬斯克、賈伯斯...高EQ才會的「沉默攻略」

李安父子背後的那個女人 李淳談媽媽：作為孩子，永遠對不起她