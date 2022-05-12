在台南不裝冷氣、22年來做實驗不用一滴自來水？直擊成大減碳魔法

【文／蔡立勳；圖片／邱劍英攝】

淨零大潮下，成大宣示2041年要達到百分百碳中和目標，時程為國內公立大學中最積極。這並非紙上談兵，而是透過務實盤點，將成大豐沛的低碳能量，帶進更多場域。

時序不過4月中，《天下》記者走在午後的台南街頭，頸背卻猶如被潑了桶水。

循著地址，抵達成功大學力行校區的孫運璿綠建築研究大樓，一進門，來自四面八方的涼風吹走前一刻的暑氣。

但這個空間裡其實沒有空調。

成大規劃與設計學院副院長林子平指向一樓的數個風口，「讓風進來，也一定要有可以出去的地方，你看上面有幾個孔，就是一組通風塔。」這座建築中，以流體力學原理設置了3組通風塔。

簡單說，即是藉由讓熱空氣上升，進而使冷空氣從四周流進建築。雖然挑高的一樓大廳沒有空調，身處其中也能感受到涼意。

「綠色魔法學校」有效節能86%

這棟別稱「綠色魔法學校」的綠建築啟用超過10年，節能績效已從65%提升至86%，從會議室到演藝廳，處處可見引入自然風與光源的巧思。

今年4月，聯合國氣候變遷專門委員會（IPCC）發表最新氣候變遷報告，列出全球7棟指標性低碳綠建築，孫運璿綠建築研究大樓是亞洲唯二入選建築。

成大綠色魔法學校一樓展示廳沒有空調，全靠通風塔與設計過的通風口送入自然風。「綠建築很花錢嗎？其實不用，但是一定要提早思考、規劃，」成大規劃與設計學院副院長林子平強調。（邱劍英攝）

距離成大力行校區半小時車程，記者抵達安南校區水工試驗所，是國內大型海洋、水利工程模擬試驗的主要基地。

水工所研究員暨督導黃國書指出，水工所從試驗場屋頂擷取雨水，流入地下蓄水池，淨化後再進行實驗，啟用22年，「這裡所有實驗從沒用過一滴自來水。」

談到永續校園，很難忽視位在府城的成大。

宣示碳中和目標，公立大學中最積極

英國《泰晤士高等教育》週刊（THE）以聯合國17項「永續發展目標」（SDGs）為依據，發布世界大學影響力排名，成大已連續2年位居台灣第1。

此次「天下USR大學公民」調查，成大是公立一般大型大學組總排名第2，環境面成績第1。

面對全球淨零碳排大勢，成大已宣示要於2031年，創校百年之際，提升再生能源發電佔比至5成，預計2041年達到百分百碳中和，時程為國內公立大學最積極，顯現成大的野心。

這並非紙上談兵。校長蘇慧貞分析，成大透過務實盤點，檢視各項可抗力、不可抗力因素，考量數據平衡，才訂出目標，期望透過百年校慶，號召更多人協助成大朝碳中和前進。

從學研端開始思考減耗

根據《天下》調查，成大各項環境面數據表現皆突出，唯師生人均用電量偏高。

主因是理工、醫學科系佔比超過6成，諸多實驗需要大量能源，「這是成大先天上比較不利的地方，」研發長林財富說。

加上成大沒有大面積林場抵消碳排，要在既有情況達到碳中和確實是挑戰。「我們更要加倍調整老師的研究、實驗方法，進入更低耗的情況，碳排放也可能得到某種程度的均衡，」蘇慧貞說。

「大學的角色就是領先、帶領社會改變，」成大校長蘇慧貞說。（黃明堂攝）

她舉例，如成大去年成立半導體學院，教授群教了一輩子的製程、關鍵材料開發，但現在所有流程皆需以減少能源耗損為前提，「變成從學研端就要開始思考減耗，雖然挑戰很大，但也是學校和產業的低碳轉型契機。」

激盪永續想像，大廠也找上門

不僅從教學面激盪師生對於永續的新想像，校內已有10棟綠建築的成大，也要將節能經驗帶入更多場域。

「現在會制訂更嚴格規範，校內之後新蓋的集會、議事空間，一定要保有自然通風，」林子平強調，在建築物規劃前期多花心思設計節能做法，好過於啟用之後付出高額電費，甚而影響環境。

主任秘書呂佩融補充，舉凡警衛改以騎乘電動車巡視校園，開設各校區來回高鐵站、南科的接駁車，都是從校內減排的做法。

豐沛的低碳能量也連結到企業。成大在安南校區耗資千萬打造，由匯智綠色科技研究中心主任陳志勇主持的負碳排示範工廠，因為擁有可量產的碳捕捉技術，已先後吸引中鋼、台泥、長春石化與台積電等大廠造訪，盼找出合作可能。

「我們最大的重點，就是把二氧化碳轉換成甲烷以後，還可以得到乙丙烷，這是石化的基本原料，這表示二氧化碳資源化是可行的，」陳勇志說，未來誰能解決碳的問題，誰就是經濟強國、產業霸主。

「成大這全台灣首座負碳排示範工廠，是台灣邁向2050碳中和一個非常關鍵的里程碑，」副總統賴清德去年底為這座示範工廠揭幕時，也點出成大在台灣邁向淨零碳排的重要地位。

「永續是讓社會共同往前的價值，特別是成大作為教育單位，我們努力的意義，就是要確認這個價值，」蘇慧貞說。

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