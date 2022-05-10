日圓可以買嗎？高盛專家：日圓仍是便宜避風港

【編譯 樂羽嘉】

日圓兌美元匯率今年可謂跌跌不休，但高盛專家潘多（Zach Pandl）認為日圓是不錯的避險選項。為什麼？

日圓今年一直是表現最差的主要貨幣，兌美元匯率下滑約12%，表現甚至劣於土耳其里拉、阿根廷披索。

相對於一籃子貿易夥伴貨幣、經通膨調整後，日圓跌至上次見到為雷根政府初年的位階。

根據《經濟學人》，上一次日圓兌美元匯率低於130的時候，是2002年。當時中國經濟規模小於法國，普丁還會笑著會見西方官員，流行音樂榜首是饒舌歌手阿姆（Eminem）。

但高盛外匯策略共同負責人潘多在《金融時報》撰文主張，「圓安」（廉價日圓）的狀況可能不久了，在全球衰退風險升高、美元受到結構性威脅的時機下，日圓是個價值被低估的避風港資產。高瞻遠矚的投資人要保護資本，構成日圓的支撐。若全球通膨壓力仍高，日本央行最終會允許債券殖利率上升，而不是放任日圓螺旋下滑。

日圓最近貶值反映短期循環因素，美國與歐洲債券殖利率陡升、高原物料價格造成日本進口價格更高昂，Omicron疫情則阻礙全亞洲的經濟重啟。

但日本經濟結構並未不同於其他已開發市場。日本先前發生過較大的房地產泡沫，但經濟模式大致與西方經濟體過去十年相同。

日本通膨一直很低，其他地方的通膨率在上個經濟循環也開始接近日本的水準。2010到2019年日本消費者物價指數通膨平均是0.5%，歐元區是1.4%，瑞典是1.1%，瑞士是0%。同段期間，日本的每人國民生產毛額實質成長率平均1.3%，略高於G10其餘國家平均。

而且日本有天然的「避風港」特質。最重要的是，日本是個富裕國家，持有大規模的外國資產。國外淨資產部位大約占日本GDP的75%，每年帶給日本價值近GDP約4%的收入。日本不會破產，數年來大筆的經常帳盈餘，代表日圓對突然資本外逃具有抵抗力。

比起日圓，投資人更該擔心日本債券，若我們進入全球通膨壓力頑強的時期，日本無法倖免。1960到1989年當美國通膨平均約5%，日本通膨率平均是5.6%。

日圓未來幾星期可能進一步承受貶值壓力，更不用說我們處在複雜震盪的全球市場當中，但放眼長期，日圓要漲回來有很多種方法。

在衰退中，美國國債殖利率與原物料價格可能會下降，縮窄與日本的利差，降低進口原物料的成本。若全球通膨仍高，日本的低利率最終會朝向其他已開發市場上揚。

投資人可以預期，經過時間後日圓終將反彈，考慮持有這這個避險資產來對沖全球衰退及其他附帶風險。

（資料來源：金融時報、經濟學人）

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