清零錯了嗎？關2500萬上海人、全國7成GDP被鎖 習近平經濟保四之戰

【文 林佳誼 盧沛樺 研究 張毓思】

「荒唐！」這是《天下》追蹤中國封城真相時，最多受訪者說過的話。從上海、崑山到最新的鄭州，重要的商業、製造重鎮一一上鎖，GDP成長最壞被估不到4%，全球將跟著遭殃。習近平要犧牲經濟多久？

「封城沒地方剪頭（髮），」中國知名媒體人伊險峰出現在視訊鏡頭上，不住搓著頭髮抱怨。

上海原訂4天的封城，如今已延長至將近10倍。何時結束？仍沒有明確消息。截至4月底的一週，上海每天新增本土確診依然在1萬例上方起伏，而死亡數卻暴增至每天4、50例。與此同時，北京可能加入封城的憂慮已在升溫。

政策面：封4天變1個月

教訓竟是「爆發初期就要封」

不只上海，整個中國到處都在封鎖。根據《天下》最新統計，截至4月25日，全中國已有至少40個城市處於所謂的「靜態管理」或是「封控」，也就是封城。

影響人口總計近1.7億人，其中包含哈爾濱、杭州等千萬人口大城，都相繼加入全面或局部封城。

「最近愈來愈多地區在發現確診病例後，立即收緊防疫措施，」瑞銀首席中國經濟學家胡一帆解釋，對比上海封城遠比預期更長，深圳和廣州封城分別只用7天和3天就解決，中國各地學到的最大教訓就是，如果動態清零政策不變，至少必須「把病毒控制在最初爆發階段。」

經濟面：成長註定放緩

中國保四、全球保三大戰

封城能不能控制病毒還很難說，但肯定的是足以封死經濟。中國經濟研究機構佳富龍洲（Gavekal）統計，截至4月11日，佔中國GDP七成的前百大城市中，有87個正實施不同程度的管制與封城措施，相當於六到七成GDP都受影響。

野村證券研究則認為，中國已經有7.2兆、相當於近一半的GDP受到影響，因此將2022年中國經濟成長率預測一舉砍到3.9%，遠低於世界銀行最新下修的5%。

如果野村不幸言中，這將創下中國近32年來的經濟次差表現，僅優於疫情首度爆發年的2.2%。這個全國最現代化、面向世界的門戶——上海，將2500萬人鎖在家裡沒東西吃，人民對政府的信心，盪到谷底。

封上海比封北京更傷

「愚昧決策成了全中國笑話」

「荒唐」是這次訪談中，《天下》記者最常聽到的形容詞。

「封城把社會運轉硬生生停掉，這對上海的傷害程度，遠超過同樣情形發生在其他城市，例如北京，」伊險峰認為，上海這座城市的特殊性，足以使整個中國重新思索。

「中國有句話，不能吃共產黨的飯、砸共產黨的鍋。但是上海讓你看清，到底誰在吃誰的飯？」伊險峰說，「你會發現社會功能被擠壓後，政府能做什麼事？政府其實做不了什麼，非要政府做跑腿、快遞、物流，它做不來。」

一如首任上海市長陳毅的喟嘆，「上海很複雜，」伊險峰分析，上海這座城市各種商業元素很發達，每個人都是很小的單位，可以做適合自己的生意，這就是上海運轉的底子。

改革開放40年的成績，是人民自己做出來的好生活，並不全是黨做的飯、給的鍋。

而封城某種意義來說，「現在遇到的是一種文明與愚昧的衝突，」伊險峰認為，「一個人的愚昧，就決定整個中國與上海的愚昧；一個人的笑話成了全中國人的笑話。這是政治體制的問題。」

在全球各國逐步朝向解封之際，中國國家主席習近平依舊強調清零，也不願意進口國外疫苗，成為世界的異數。

早在年初就預測到中國清零政策將是今年全球最大風險，研究公司歐亞集團中國及北亞業務主管赫爾森（Michael Hirson）接受《天下》越洋專訪時直言，清零不會有用，但中國會堅持下去。

赫爾森預測，在秋季的二十大之前，習近平必須確保政局穩定。由於清零政策過去2年的成功，使得政策轉向變得不可能，「政策轉向的時間點至少要等到二十大結束，甚至是明年3月人大之後，以確保新的人事佈局完全穩定。」

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