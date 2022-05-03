破萬挑戰》快篩陽性的人癱瘓急診室 單靠家用快篩確診不可行？

【文 彭子珊 蔡立勳】

台灣單日新增確診已經突破一萬人，但疫情高峰還沒到來。居家快篩陽性的我們，該怎麼辦？疫情高峰來臨前，我們怎麼避開中重症，不用擔心等不到病床，變成醫療人球的最糟情境？

專家拋建議：打滿三劑，快篩陽免再PCR確診

「現在（我們）最痛苦的就是快篩陽性這群人，他們有種無路可去的感覺，」新光醫院急診主治醫師侯勝文觀察，雖然急診醫學會也發出公告提醒，輕症或無症狀的人，快篩陽性可以到社區篩檢站做PCR，但許多人還是寧可到醫院急診室排隊，因為可以直接拿藥，申請診斷證明書，大量人潮也給急診帶來壓力。

一位北市醫學中心急診部主治醫師直言，「就在急診等4、5個小時的也有，的確造成我們很大困擾，因為正常醫療業務還是在進行。」

疫情正在進入前所未有的局勢，「從醫界、決策者到民眾都要知道，不要再以確診者數字的判斷，這個時代已經過去了，」台灣大學公衛學院教授陳秀熙再三強調，因為打完三劑疫苗的人碰上Omicron，多數是感冒一般的輕症，不應該為了這麼多輕症去大量匡列，影響社會運作。

陳秀熙就主張，只要是打滿三劑疫苗的人，快篩陽性後，不用再做PCR確診。

但疫情指揮中心指揮官陳時中在記者會指出，目前快篩試劑的準確度在9成左右，表示100個人去做，會有10個人沒有確診，卻被當成確診者處理；還要加上接觸者的人數幾乎是確診者的3倍，單靠家用快篩確診，「目前不是很合算，」建議還是要等疫情降溫再來做。

這也是為什麼，居家快篩陽性的人，多半都出現在醫院急診室等待PCR，因為保險公司要看診斷證明書，加上社區採檢站無法開藥，跑一趟醫院急診就可以同時完成。

70萬人份口服藥，看得到吃不到

其實，對快篩陽性的人來說，急診室不只是PCR確診的第一關，更是避免惡化成重症的關鍵。我們能不能更簡化以口服抗病毒藥物，例如Paxlovid、Molnupiravir，或是注射的瑞德西韋的投藥過程，救回更多因不明原因快速轉為中重症的確診者？

事實上，疾管署4月19日更新的新型冠狀病毒感染臨床處置指引，65歲以上、心血管疾病、懷孕等重症高風險群，即便是輕症也可服用Paxlovid、Molnupiravir，或是靜脈注射瑞德西韋3天，預防變為重症。

其中，最受矚目的輝瑞Paxlovid，因為臨床數據顯示能降低住院或死亡的效果超過8成，世界衛生組織（WHO）也在一週前聲明「強力推薦」使用。行政院長蘇貞昌在院會上強調供貨足夠，Paxlovid總計到貨35萬人份。

但4月22日，疾管署長周志浩卻指出，全台灣一週約上百位確診患者服用Paxlovid。若以當時記者會回推5天來看，新增確診人數超過1萬2000人，實際用到藥的卻不到1%。

台灣感染科醫學會理事長王復德解釋，因為Paxlovid過去都是用在高風險族群，避免惡化成重症，整體人數不多，用藥也集中在醫學中心。但隨著確診者暴增，未來怎麼讓藥物更普及到一般診所與藥局，甚至讓居家照護者也能拿得到，就需要中央與地方政府的討論及規範。

其實不只Paxlovid，本來用在治療重症的瑞德西韋，治療方式也在改變，轉向盡早投藥。北醫附醫感染科主任李垣樟解釋，現在只要是70歲以上、高燒不退、洗腎、懷孕等高風險因子，雖然是輕症確診，也會預防性投藥，在醫院靜脈注射施打3天，提早避免病情惡化。

加開專責病床，考驗照護品質

即便如此，重症死亡的案例，通常在確診人數大增的兩週內陸續出現。位在新北市疫情熱區的亞東醫院院長邱冠明，就擔憂「未來兩週會出現重大改觀。」

他解釋，要加開專責病床不是最大難題，以全台灣的專責病房佔總床數的比例來說，新北市就要開到25％，比平均值5％到10％高出許多。只是病床開得愈多，相當於其他疾病住院的病床數縮減愈多，排擠醫療需求，也威脅到醫院維持營運的收入。

他更擔心的是，若疫情加速升溫，照護品質會難以為繼。邱冠明舉例，現行的居家照護制度，把醫院資源留給75歲以上、需要洗腎、懷孕36週以上和中重症確診者，以及1歲以下的發燒嬰兒。也就是說，最年長、年幼，無法自我照顧的族群都會進入醫院。

他感嘆地說，與病毒共存的意思，就是台灣隨時都有一定比例的人確診，應該現在開始思考醫療院所的區域整合，相互支援。因為不管確診者有骨折、洗腎等任何醫療需求，都得準備好專責病房、加護病房，一路開下去。「這個頭洗下去，可能到明年都不會乾了，」邱冠明說。

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