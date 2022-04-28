9成老人打了第三劑 死亡數卻破萬 韓國疫情慘重兩大關鍵

【文 林以璿 彭子珊】

韓國一直是防疫模範生，65歲以上老人打完第三劑疫苗的比例將近9成，也拿到60多萬份的輝瑞新冠口服藥Paxlovid。為什麼還釀出死者塞爆殯儀館、火葬場的悲劇？

在北京攻讀國際關係碩士的韓國留學生李貞和從沒想過，自己會見不到87歲祖父的最後一面。

「爺爺的體力比年輕人還要好，」李貞和接受《天下》採訪時還有點不敢置信，堪稱健身狂人的祖父，在她的印象中幾乎從不生病，每年都要參加首爾國際馬拉松。但也因為對自己健康太有信心，祖父拖延著沒有施打第三劑疫苗。

沒想到3月初和登山社的朋友們一同出遊後，祖父回家開始發燒、頭痛，確診為新冠肺炎後。短短5天，爺爺就在負壓隔離病房中過世。

當時韓國單日確診高達60萬人，死亡人數暴增。根據韓國中央日報報導，首爾五大醫院裡的82個喪禮租用場地，一度因為沒有足夠冰櫃可以存放大體。火葬場也擠得無法消化，政府甚至要求殯儀館、火葬場加班趕進度。

李貞和的爺爺並不是個案。截至4月初，Omicron在韓國已經造成至少10647人死亡，其中93.9%是60歲以上族群。

然而，韓國一直都堪稱防疫模範生，65歲以上老人，打完第三劑疫苗的比例將近九成，遠高於台灣。韓國也是亞洲第一個拿到輝瑞新冠口服藥Paxlovid的國家，截至4月10日，已經到貨62.4萬份。

第三劑疫苗，加上抗病毒口服藥，理應可以大幅減少重症、死亡率，為何韓國老人依舊災情慘重？

關鍵1：低估Omicron威脅、放鬆太快

這得從2月說起，起因於韓國政府於2月上旬宣布調整防疫措施。自去年底Omicron傳入韓國以來，雖然每日的確診人數在1月底就突破萬人。但是死亡人數卻從去年底的每天上百個，降到2月初的20多個。讓韓國政府，與整個社會放鬆對病毒的警戒心。

聯合國旗下的國際疫苗研究所，韓裔所長金傑羅（Jerome Kim）觀察，韓國政府因此決定放棄過去兩年使用的檢測、疫調、治療的「3T」防疫策略。

也就是說，之前只要確診，一律會被送到一處公家防疫中心治療與隔離，政策調整後，無症狀確診者改採居家隔離，而且同一家庭的成員也可自由外出採買。

韓國衛生福利部發言人孫英來（Son Young-rae）在今年1月時多次公開提到，不必為Omicron太過緊張，「因為致命程度只有Delta的五分之一。」後來才發現，應該是Delta的三分之一，造成重症死亡的威脅都高於預期。

過早放棄疫調、隔離，也讓疫情迅速失控。原先韓國政府的的新冠疫情防疫顧問、韓國嘉泉大學預防醫學教授鄭在勛（Jung Jae-hun）的推算是，如果逐步解封，Omicron可能造成單日新增確診人數上看10萬人，但是韓國卻在3月17日，單日新增確診衝上62萬人的高點。

關鍵2：民眾愛自由，疫情大流行，教會、游泳池一樣爆滿

兩個多月前的韓國，就如同從現在從嚴格清零，即將轉向重症清零、輕症分流的台灣，也令人擔心，韓國為了開放而付出的代價，是否即將在台灣上演？

旅居首爾多年的台灣人侯如珊觀察，或許兩國的民情差異也會影響防疫。「當新聞都說歐美開放後死亡數量高，結果韓國人討論的是『自由了真好』，」她分享，近兩年的防疫嚴格管控，已經讓韓國國民相當疲乏。

尤其教會，是韓國老人的重要活動場所，若是政府想要限制，馬上會遭到強烈抗議。除此之外，為了維持經濟運作，政府甚至3月每日確診數來到20、30萬人時，忽然宣布小吃店可以延長營業到晚上9點。

「韓國2月底進入大流行，3月初照常開學；總統大選那週幾乎就是疫情高峰；目前許多飯店、游泳池都訂滿了，」侯如珊指出，「韓國人民真的比較愛自由。」

金傑羅認為，在這樣的環境下加上Omicron傳染力太強，導致確診人數增加太快。他分析，雖然打了三劑疫苗後死於Omicron的風險降低到0.22%，但因為確診人數增加太快，整個三月，韓國就有1000萬人、全國五分之一的人確診，死亡數字當然也跟著飆高。

侯如珊觀察，「我去問韓國媽媽，大家都覺得你就是要經歷過得病啊。」對於中小學生來說，確診後在家休息幾天，康復再回來上課，大家已經是見怪不怪了。

隨著單日新增確診人數降到10萬人以下，韓國政府也宣佈4月18日開始取消社交距離的限制，除了室內戴口罩以外，其他禁令都解除。然而，目前韓國單日死亡人數仍超過百人，遠超過台灣疫情最高峰時期的單日37人。

韓國經驗可以給疫情升溫中的台灣什麼啟示？侯如珊認為，就是不能像韓國一樣鬆懈大意，結果「犧牲掉很多人」，「台灣人會想要保住每個人的性命，所以應該盡量抵擋。」

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