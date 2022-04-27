春遊去哪？全球第一條「寂靜山徑」 走入太平山聽讓你忘記拍照的聲音

【文／楊沛騏；圖片／高大鈞攝】

全長3.95公里的翠峰湖環山步道，即將在近期登上全球第一條「寂靜山徑」。既不在深山，走起來又幾乎零難度，它厲害在哪？為何獲國際認證？

「寂靜並非無聲，而是萬物俱在。」聲音生態學家，也是國際寧靜公園組織（QPI，Quiet Parks International）創辦人漢普頓（Gordon Hempton）如是說。

聲景保育是要排除人為噪音，才能聆聽自然的聲音。清晨，走在翠峰湖環山步道上，嘹亮鳥啼不絕於耳，蛙鳴、細微蟲嘶、枝葉婆娑、風吹如浪，在每個步伐喘息之際被放大音量時，格外能體會為何有一群人要「搶救寂靜」。

走在翠峰湖環山步道，既安靜又喧囂。（高大鈞攝）

促成台灣和國際接軌，成功爭取翠峰湖環山步道成為全球第一條寂靜山徑的野地錄音師范欽慧，因為認同漢普頓的理念，多年前主動和他取得聯繫，開啟了她的「聲景保育」行動。

「就是要在人容易到達的地方去體會寂靜，聆聽最純粹的聲音，喚醒保育意識，才具意義，」這也是寂靜山徑不在更深山林內，而是在太平山的原因。

別以為「翠峰湖就這樣啊」

范欽慧解釋，10年前獲得林務局羅東林區管理處的長期支持，她頻繁地到太平山錄音記錄，發現太平山的聲音好乾淨，特別有力量。

尤其翠峰湖環山步道的奧陶紀苔原區，樹林鬱閉、樹幹布滿厚厚的泥炭苔，有超強吸水力，也能吸音。在沒有人為干擾下，奧陶紀苔原區測到的最低音量只有20至25分貝。

可惜的是，大部份遊客從翠峰湖環山步道的東口進入，走個幾百公尺抵達觀湖平台，眺賞露出一隅的翠峰湖景象後，說一句「翠峰湖，就這樣啊！」拍張照就走人，沒往林間走去。

1994年進入林務局工作、至今已將近30年，森林護管員賴伯書忿忿地說，這些來去匆匆的人，根本連翠峰湖全貌都沒看到，就妄下斷語。

翠峰湖環山步道是太平山國家森林遊樂區9條步道中，最長的一條，3.95公里環繞著翠峰湖，走完一圈大約2.5至3小時，但步道平緩少有陡坡，難度其實不高，就地取材鋪設的自然步道，有些路段難免泥濘濕滑，只要小心行走不怕弄髒鞋即可。

從西口進入不到1公里，過了晴峰解說站，有另一處觀景台，才能真正將台灣最大的高山湖泊——翠峰湖完全納入眼底。這裡也是太平山上欣賞日出雲海的最佳地點。

有湖為前景，比起以日出聞名的望洋山步道，更具獨特性。就算太陽不賞臉，清晨的翠峰湖雲霧繚繞也夢幻。以此暖身，再展開步道健行正好。

在地人：以前只看大景，現在懂微觀

春天的翠峰湖環山步道生態特別豐富。「啾～啾～啾～」音階一次次拔高上揚，最後像沒氣了一陣亂顫抖音收尾的是深山鶯；發出神似電報般規律音頻的是叢樹鶯；喜歡躲在樹叢裡喳呼像在吵架的是鱗胸鷦鷯；音似「你～回去」的是台灣小鶯、「吐米酒」的冠羽畫眉，其他還有藪鳥、金翼白眉⋯⋯，以及各式各樣難以分辨的鳥叫聲此起彼落。

春天是鳥的繁殖期，鳥兒騷動，鬧得很。停下腳步仔細聆聽，才能從中聽出幾個熟悉的聲音。

金翼白眉易與人親近，又被稱「高山的麻雀」。（高大鈞攝）

當豎起耳朵聽時，視覺似乎也會敏銳起來。可以發現山壁、草叢裡的小花，少說也有十多種。

有一朵朵像紫色小蝴蝶的台灣堇菜、淡粉紅花開得像煙火狀的台灣胡麻花、岩壁上躲著台灣一葉蘭、一串串像小鈴鐺翠綠微黃的通條樹、小巧潔白特別愛長在檜木及苔蘚上的掌葉黃連，還有白花八角、各式龍膽，全在3至5月開花，一路上目不暇給。

特有種的太平山櫻4月也仍能見著。當然，還有高大的台灣杜鵑和森氏杜鵑，從1.6K到2.8K一路可見，有的含苞待放、有些盛開，也有些早已花落化作春泥。氣候變遷，花期都亂了套，但估計至少可到5月。檜木與杜鵑一剛一柔獨特的伴生現象，這裡明顯可見。

除了花多，春天翠峰湖環山步道苔蘚也特別美，綠、黃、紅、紫多種色階，像絨毛般披在地面、樹身上。貼近仔細瞧，泥炭苔神似小樹，一大片就像個小森林。

春天的步道上，苔癬、蕨類植披豐富。（高大鈞攝）

宜蘭在地人、從小在太平山長大的賴伯書說，以前只看大片森林，現在懂得聆聽和「微觀」，更能發現步道的豐富精彩，仔細看山壁、樹幹上都自成一個生態圈，那些苔蘚超美，隨用視角一框，就是一幅畫。

翠峰湖環山步道介於海拔1900至2000公尺的雲霧帶，除了可以見到昔日的伐木遺址，經過檜木林、扁柏純林，林相豐富。

而且地表被厚厚的落葉層、植物覆蓋，潮濕的環境下，蕨類、地衣、苔蘚更是無處不在，看來特別原始，雲霧飄渺時，就像置身電影裡的魔幻場景。

奧陶紀苔原以4.4億年前的地質年代命名，就是因為雲霧中那神祕夢幻的景象，讓人彷彿回到了遠古時期。

太平山春天植物圖鑑》

紫葉槭：日本人引進栽種，葉片5~7裂，生長期橫跨4~10月，葉片滿布暗紅如秋色，以太平山莊兩側階梯景致最有名。4~5月初期紅葉尚未密布，但顏色亮紅，呈現另一種美。（高大鈞攝）

太平山櫻：台灣特有種，花期比一般山櫻晚，約3~5月，通常和嫩葉一起冒出，也稱太平山白櫻花。（高大鈞攝）

通條樹：為落葉灌木，花期2~4月，花色呈淺綠帶黃，成串掛在枝條上，像古代使節手持的旌節，又稱旌節花。（高大鈞攝）

（左上）森氏杜鵑：樹高可達2至3公尺，花期在4~5月。（右上）台灣堇菜：台灣特有種，春夏皆可見，太平山步道上很容易發現。（左下）台灣胡麻花：台灣特有種，花開如煙花，花期3~5月。（右下）掌葉黃連：主要生長在日本及台灣中高海拔潮濕森林，3~5月翠峰湖環山步道常見。（ 高大鈞攝）

順遊推薦》鳩之澤泡湯嘗港點、觀雲棧道賞雲海

太平山健行之後，內行人都知道要去鳩之澤泡湯舒緩筋骨，弱鹼性碳酸氫鈉混和泉其泉質之佳，連林務局老員工都私下讚嘆。

日本名湯愛用「連鳥禽都飛來治癒傷勢」形容好泉質，鳩之澤則有此一說，過去飛鳥經常在此盤旋聚集。

鳩之澤溫泉為人氣泡湯景點。（高大鈞攝）

鳩之澤泉脈來自地底2200公尺深，溫度高達140度，噴出白煙可達數公尺，水量充沛。早期只有石頭圍砌的戶外池，很有野趣。後來陸續增設湯屋、室內大眾裸湯池，戶外修成SPA區，選擇多，人氣也旺了。

今年元旦「旭澤屋」餐廳及賣店正式營運。除了兩人就可點的中式合菜，餐廳也賣港點，且主廚現炒現做，完全顛覆景區餐廳只求「粗飽」的印象。

旭澤屋推出港式料理。（高大鈞攝）

鳩之澤位在太平山腳，走完步道下山前，可先去太平山莊歇個腳，欣賞階梯兩側的紫葉槭，再驅車前往必經的「觀雲棧道」。

棧道是為了讓見晴懷古步道至見晴停車場這段路人車分流，去年才完工開放，長度僅1.3公里。一如其名，這段路在雨後見到雲海、雲瀑機率很高，且視野非常壯濶。

觀雲棧道可看到雲海、雲瀑。（高大鈞攝）

【翠峰湖環山步道資訊】

長度：3.95公里（寂靜山徑指2.2～3.7K這一段）

所需時間：全程約2.5～3小時，有東、西兩個入口，不同點進出，若無安排接駁車，兩個入口步行距離約需1小時

難易度：★★★☆☆

網址：https://tps.forest.gov.tw/TPSWeb/wSite/mp

總機(03)980-9805，入口售票站 (03)980-9619，溫泉區(03)980-9603，旭澤屋(03)957-6818

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