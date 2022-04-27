砲火在歐洲、心在中國　歐盟史上第一個強軍大計曝光

【文／辜樹仁、史書華、張毓思、陳育晟；圖片／Getty Images】

烏俄戰爭將從此改變歐洲，彼此從貨幣同盟走向軍事同盟，開啟美、歐、中、俄爭奪新世界秩序主導權的首戰，未來，「經濟互賴」的穩定器，也將變地緣政治的武器。

位在比利時布魯塞爾，歐美軍事同盟神經中樞——北大西洋公約組織（NATO），是《天下》採訪團隊的最後一站。這裡，也是此行最讓人神經緊繃的一站。

要進入北約總部必須在1個月前申請，沒有許可，一般人連在戶外都不能拍照。四處都是鐵架圍籬，每隔3公尺就是兩架360度的監視器，連想拍個巍峨外觀，就會有警衛衝出來驅趕。

在同一座城市，歐盟總部則是忙成一團。「擁有專業資格的烏克蘭難民，將擁有在歐盟工作的資格，」《天下》前進歐盟總部當天，歐盟執委會發言人馬莫爾（Eric Mamer）站在可容納百人的記者大會宣布。

因為疫情，這個偌大場地空了許久。但現在因為戰爭，國際媒體又重新聚集歐盟。

「歐洲必須學習做一個強權，」3月底，歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在歐盟高峰會後，公布「歐盟戰略指南」的記者會上說。

驚醒：歐洲必須軍事統合 撒錢增兵，推出歐盟戰略指南

歐盟戰略指南是歐盟史上第一個共同國防政策，也是歐盟從一個經濟體，成為地緣政治要角的重大轉折點。

這份戰略指南預計2025年實施，包括成立5000人歐盟聯軍、增加國防預算、舉行例行聯合軍演、成員國互相防衛義務四大重點。

歐盟決心強軍，因為所有人都心知肚明，烏俄戰爭除了眼前的難民危機，背後更是歐盟、俄羅斯、美國、中國四強爭奪新世界秩序主導權的戰場。

「這是全世界從單極走向多極，美、中、歐、俄，以及印度、東協互相擠壓，要在新世界秩序中搶佔位置過程的其中一環，」長年追蹤國際政經局勢、全球第二大資通與半導體通路商聯強國際總裁杜書伍認為。烏克蘭有如一個測試場，告訴世界，擠壓過程中，如果某一方的安全與生存沒被照顧到，真的會打起來。

從川普當選美國總統、英國脫歐、中美貿易戰，一路到新冠疫情，如今烏俄戰爭陰影，讓「強權爭霸」成為毫不遮掩的新秩序。

「這對歐洲是一個警鐘，」《天下》記者從波蘭、德國，到比利時的歐盟與北約總部，多名官員、學者不斷重複強調。

「最重要是歐洲心態發生了改變，」比利時外交部智庫艾格蒙皇家國際關係研究院主任畢斯寇（Sven Biscop）說，烏俄一戰驚醒夢中的歐洲人，如果要對抗俄羅斯威脅，在全球秩序加速重組過程中搶到一席之地，就必須強大起來。

最重要的改變，就是歐洲戰略自主中的國防軍事統合，終於從紙上談兵多年的概念，踏出第一步。

專研歐盟統合的台灣大學政治系莫內講座教授蘇宏達指出，軍事整合在歐洲因為太敏感，一直難以推動。烏俄戰爭讓包括德國在內有疑慮的國家改變態度，支持歐盟要有獨立的國防力量。

行動：分擔國防責任 戰爭催化美歐和解，聯手抗俄

這個背後，法國總統馬克宏一直是最大推手。從川普威脅退出北約、新冠疫情防疫與阿富汗撤軍不找歐盟商量，甚至，去年澳洲為美國毀棄與法國560億歐元的潛艇訂單，這都讓馬克宏深信，歐盟必須在外交戰略與軍事上尋求自主，甚至曾直言美國領導的北約已經「腦死」。

4月底，若馬克宏連任法國總統，對歐洲戰略自主與國防軍事聯盟來說，將成為一劑強心劑。

不過，畢斯寇直言，戰略指南缺少執行細節，與北約如何搭配、歐盟聯軍如何組成運作，歐盟內部也還沒有共識。

尤其波蘭等一些東歐國家，相信美國是比德、法主導的歐盟，更加可靠的盟友，既有的北約已經足夠。「這樣的爭論30年了，不會很快有結論，」畢斯寇認為。

波蘭等東歐國家，相信由美國主導的北約，是比德、法主導的歐盟更加可靠。（圖為北約布魯塞爾總部，Getty Images）

一直在歐洲國防安全扮演主角的美國，其實也非常樂見一個在軍事上更強大的歐盟，分擔更多責任。

3月底，美國總統拜登親自訪問波蘭，除了在首都華沙探望烏克蘭難民、發表演講，還視察駐波蘭美軍，展現美國和歐洲聯手對抗俄羅斯侵略的決心。

「烏俄戰爭後，美國與歐洲因來自俄羅斯的共同威脅而團結，」捷克智庫歐洲價值安全政策中心研究員葉皓勤（Marcin Jerzewski）指出，美歐冰冷的關係，在俄羅斯入侵烏克蘭後有了轉圜。

從川普開始，美國就不斷抱怨歐洲國家在軍事上投資不夠，沒有擔負應有的責任和義務。

北約規定成員國國防預算佔GD P比重要維持在2%以上，但30個會員國，包括美國在內，只有十國達標。絕大部份北約國家也只維持小規模軍力，兵力6.6萬人的常駐歐洲美軍，竟比19國的軍力還大。

此外，美國現在必須投入更多資源到印太地區對付中國，所以更希望歐洲在軍事上擔負更多責任。

「美國還是（在北約）扮演領導角色，但總覺得他們的優先是亞洲、是中國，所以這事（戰爭）讓他們分心了，」畢斯寇觀察。

這可以從戰爭爆發至今，美國口頭大聲支持、但只提供武器和情報，讓歐盟認知到必須在軍事防衛上更自主。

雪梨大學美國研究中心主任湯森（Ashley Townshend）就認為，美國的「克制」是在取信亞洲盟友，美國沒有因為烏俄戰爭減少對印太地區的關注。

挑戰：中國因素 伙伴變對手，卻難斷經貿依賴

儘管在歐洲採訪烏俄戰爭，但《天下》採訪團隊沿途都感受到「中國因素」如影隨行。

歐盟在2019年首次將歐中關係的定位，從戰略伙伴改變成「系統性對抗」關係。

戰爭爆發後，4月初歐中高峰會，雙方在烏俄戰爭立場上幾乎沒有交集。「如果有任何肯定的事，那就是高峰會再次確認了系統性對抗就是歐中關係的新現實，」歐洲外交關係協會（ECFR）亞洲計劃主任歐特爾（Janka Oertel）認為。

歐中貿易連結深度遠遠高於俄羅斯，儘管《天下》在歐洲採訪烏克蘭戰爭，但中國因素也如影隨形。（圖為歐盟歐洲議會總部，謝佩穎攝）

歐中關係質變，對歐盟來說是個極大挑戰。因為歐盟和中國經濟連結程度遠高於俄羅斯。

攤開美歐中俄四強的貿易數字就可知道，歐盟、美國和中國之間，互相是彼此的前兩大貿易伙伴，反而是和俄羅斯的雙邊貿易，除了能源之外，無足輕重。

中美貿易戰已讓全球企業叫苦連天，烏俄戰爭引發歐洲能源危機、物價飆漲。中國是歐盟第二大貿易伙伴和出口市場，對汽車業尤其重要，大量歐洲勞工就業仰賴中國市場，若中國在印太地區引發軍事衝突的經濟衝擊，可能會引發歐洲失業潮。

風險：穩定器變武器 地緣政治競爭，四強各擁後盾

「每個人都對歐盟制裁強度大感意外，因為真的傷到了自己，」畢斯寇表示，這反映了經濟實力已經被當作實現戰略利益的工具。

畢斯寇所言，烏俄戰爭是大國間首度實施如此高強度的經濟制裁，莫斯科則把歐盟依賴俄羅斯能源當作地緣政治競爭的最強後盾，導致「經濟互賴」這個全球和平的穩定器，變成地緣政治競爭的武器。

對全球政經局勢有獨到見解的全球最大對沖基金──橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio），在4月中的推文中表示，烏俄戰爭的背後，是歐盟、俄羅斯、美國、中國之間動態關係的展現，「是他們爭奪新全球秩序控制權的第一場戰役。」

達里歐認為，這場戰役非常重要，因為戰爭的結果會告訴我們，在新秩序中誰強誰弱、經濟制裁有沒有用，決定競爭者之間在未來各種全球議題上如何站隊。

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