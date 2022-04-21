幫郭台銘蓋農場、客戶遠到非洲 台灣溫室龍頭如何外銷30國？

【文 康陳剛】

台灣蝴蝶蘭世界聞名，溫室則是呵護嬌嫩蘭花的關鍵。台灣溫室龍頭皆展每年蓋出3萬坪溫室，在二代姐弟經營下，甚至外銷30多國，連遠在地球另一端的阿根廷都有客戶下單。他們如何將溫室賣上世界舞台？

走進皆展位於嘉義新港的加工廠裡，比三個人還高的亮灰色鋼管分門別類、成捆堆放，遠遠地看，就像是一把一把的巨型義大利麵。

「這些不是普通的鋼管，要能像柳樹一樣有彈性。一般鋼管遇到強風，一壓就斷，不會跟著『跳舞』，」皆展總經理胡馨元笑著解釋，溫室材質和結構要順天而行，才能用得長久。

在溫室產業經營超過30年的皆展，是最早在台灣推廣溫室的業者之一，如今一年可蓋出超過3萬坪溫室，是產學界公認的台灣溫室產業龍頭，從有機蔬果到高價花卉，都有它默默守護。

像是由郭台銘創辦、專門生產有機蔬果的永齡農場，全場農地超過2萬坪、共226棟溫室，全出自皆展之手。在幅員廣達175公頃的台灣蘭花生物科技園區，進駐業者發展協會理事長黃志豐說，「這裡可能有一半（溫室）都是皆展蓋起來的。」

更令人意外的是，皆展近十年已將銷售版圖從台灣和美國，一路拓展到30多個國家，甚至台灣工班在疫情期間無法出國安裝，仍有許多客戶跨海下單。

客戶捨近求遠下單，5成是回頭客

「它本身有設計團隊，可以出溫室設計圖，又自有加工廠，同時是材料代理商；到國際上就採取整廠輸出，派工班去指導興建，」黃志豐也是皆展15年的老客人，認為從設計、材料、鋼管加工到落地的一條龍服務，正是皆展優勢所在。

不只能提供客製化服務，皆展也從事模組化設計，而且模組化產品的價格，皆展也比著名的荷蘭溫室更有競爭力，兩者價差可達到5倍以上，成為皆展跨足海外模組化市場的最大利器。

他解釋，荷蘭廠商的溫室講究全自動化，設備先進但價格也高，但客戶未必需要用到這麼高等級的設備；皆展則能依客戶需求，提供能確保設備規格相符的產品，而價格又相對親民，因此連他在位於非洲的法國留尼旺客戶，都捨近求遠，數度向皆展下單，在當地蓋起將近3萬坪的溫室。

「對他們來說，皆展已經是五星級水準了，不需要再和地緣相近的荷蘭購買，」黃志豐說。靠著品質與完善規劃，皆展在國內外客戶間做出口碑，有高達5成客戶都是回頭客，另外還有3成是客戶間彼此介紹而來。

第一代創業，曾被笑「蓋房子給菜住」

不過和自動化農業先驅荷蘭相比，台灣在溫室發展的起步其實落後許多。

1990年，胡馨元的母親、皆展董事長沈淑蘭，剛從美容業轉行進入溫室產業。當時農民看到陌生的溫室，只笑說她怎麼這麼傻，「起厝予菜住（蓋房子給菜住）。」

但慢慢的，農民發現當颱風大雨來襲，田間氾濫、菜價飆高，自己田裡的菜血本無歸，溫室蔬果卻能如常採收，產量還比露天更好；加上連鎖超市、高級餐廳需求漸增，高價收購溫室農產品，蓋著白色農膜和黑色防蟲網的溫室，逐漸在台灣土地上擴散開來。

胡馨元的弟弟、皆展副總經理胡哲嘉說明，公司從只耐10級風的簡易型溫室起家，2000年前後，陸續發展出可抗13級強風的防颱力霸型溫室，甚至是可精準將溫度控制在正負0.5度、濕度正負5%的精密型溫室，成為台灣少數能提供三種類型的專業溫室供應商。

隨著新溫室，以及台灣溫室需求漸增，皆展年營收也從2000年前的3000萬逐漸攀升，到去年已達2.5億。

二代接班打造「智慧溫室」，放眼海外

第二代胡馨元、胡哲嘉在2018年正式接班後，皆展開始積極升級，期間與新創公司感心雲合作，從使用傳統感測器和控制器的精密型溫室，進階到以雲端和物聯網為核心的「智慧溫室」。

「像是很多台商會到國外蓋溫室，適應當地氣候原本要花三年時間，一步步改良；但如果用我們的系統，他只需要一年蒐集數據，第二年就可以進入狀況，」胡哲嘉解釋，尤其花卉生長期長，如果沒有隨時監測分析，往往要一、兩年後才會發現問題。

他也透露，短短兩年內，與智慧溫室有關的訂單已佔公司2成營收。

感心雲執行長吳旺聰觀察，皆展由年輕二代接班經營，積極將市場放眼海外，加上負責技術的胡哲嘉同時有資訊及農業背景，有利於跨界整合；雙方目前已接到來自菲律賓的訂單，準備將台灣的智慧溫室推上國際舞台。

儘管疫情暫時延緩皆展的南向拓展計劃，但胡馨元與胡哲嘉心中早已盤算好下一步。

「我們已經在越南買好土地，會複製一個跟台灣一樣的加工廠；現在在台灣栽培的越南移工，以後也會回鄉擔任中階主管，」胡馨元說，近幾年越南蘭花市場崛起，溫室訂單跟著增加，因此決定投入上千萬到當地設廠。

從蓋房子給菜住的憨人，到打開海外市場、南向拓點，皆展證明即使是最傳統在地的中小企業，也有機會站上國際舞台發光發熱。

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