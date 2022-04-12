直擊台灣一醫難求怪象：最邊緣的大安區 剩一位70歲西醫師駐守

【文 蕭歆諺】

台北和台中的兩個大安區，同樣坐落六都，醫病比卻相差百倍。健保開辦27年，醫療資源分布卻更不均，形成難解的惡性循環，是時候重新評估制度，讓偏鄉民眾與小鎮醫師，都不再挫折。

被網友戲稱為「最邊緣行政區」的台中大安區，到底有多邊緣？「安田」，是當地唯一一家診所。由於衛生所找不到長駐醫師，診所內的詹國泰醫師成為全區唯一一位西醫師。若以大安區1.8萬位居民換算，每萬人口醫師數（以下簡稱醫病比）僅0.5人，遠低於世界衛生組織（WHO）建議的10人標準。

議員吳敏濟分析，當地有四分之一人口是高齡長輩，2011年大安區尚有5名西醫，10年來一個個退休後，醫療資源逐漸吃緊。碩果僅存的詹醫師高齡70多歲，也很可能在近年退休，迎來無醫困境。

但大安不過是諸多偏鄉的縮影。根據醫師公會全國聯合會統計，全台有高達244個鄉鎮市區醫病比小於10人，等於全台有超過一半面積都不符WHO的建議標準。

兩個大安區，西醫資源差百倍

反觀台灣另一端，同樣名為大安區的台北市大安區，醫病比卻高達54.1人，且10年間西醫人數從1189成長至1636人，漲幅近4成。

兩地一樣坐落六都，卻彷若兩個世界。全台民眾都有繳健保費，享有的西醫資源卻相差超過百倍。常有人指稱，台灣交通方便，偏鄉民眾只要開車，很快就可以抵達醫療院所，就醫並非想像中困難。這樣的論述，聽在台中大安民眾耳裡卻相當諷刺。

華山基金會大安愛心天使站站長王雅琪觀察，獨居長輩搭公車和叫計程車都不方便，若要到市區就診，搭公車要經過好幾次轉車。以徐先生的太太為例，如果要到台中榮總，自海墘站出發後，要在大甲、豐原、台中站三處轉車，計入候車時間，車程動輒4個小時，十分耗時耗心；若是搭計程車，長輩也未必有經濟能力或捨得花錢。

市場邏輯下，醫師往都市擠

為何醫師往都市集中？成大公衛所特聘教授陳美霞解釋，關鍵是醫師去向與醫療院所選址仍服膺市場邏輯。台灣儘管有健保制度，但醫生或醫院為獲得更多就醫點數，自然選擇人口多、消費力較強的都會流動。

政大公行系副教授廖興中同樣以「準市場化」機制形容醫療資源分配。他認為這樣的分配機制會造成惡性循環，愈貧困的地區愈難取得醫療資源，造成雙重剝奪現象。

醫療資源分配不均，政府並沒有袖手旁觀。過往祭出多項計劃以充實在地醫療人力、提升醫療可近性和更新設備等，然而成效與做法卻備受質疑。衛生福利部醫事司司長劉越萍也坦言，目前的制度設計僅能讓偏鄉醫療品質維持在60分，有待改善。

以行政區配置資源，易有盲點

如何改進現況？可以從打破傳統行政區限制、重新思考公費生制度與充實遠距醫療三方面下手。

廖興中指出，過往政府在規劃醫療資源分配時，多是以傳統行政區作為疆界。但鄉鎮市區面積大小與形狀不一，人口分布或集中或分散，以此為標準來分配醫療資源，容易產生盲點。

「我想了解花東洗腎病患洗腎方不方便，但一查發現很多人的戶籍地是在新北，」他提到，另一個盲點是戶政資料很難忠實反映現實的人口分布情形，很多人的日常活動地區與設籍地不同。他建議，由於我們已能掌握民眾的性別與年齡分布資料，也應以此為基礎進行分科分析，如了解全台18歲以下民眾前往小兒科的難易度。

因此廖興中建議，未來評估時，除了應找出能合理評估民眾活動範圍的方法，如採用電信資料協助校正外，也應突破行政區疆界，才能真正貼近民眾需求。

公費生留任率僅16%，「怨念都很深」

過往，派駐公費醫師前往偏鄉，一直是補足偏鄉醫師人力缺口的主要做法。但公費生於2009年曾停招，直到2016年才展開新一期計劃；過去所培育的6000名公費生，留任率也僅有16%。

「那怨念都很深，」劉越萍分享，舊制公費醫師在偏鄉服務時經驗多半很糟，如今想起仍憤恨難平。箇中原因除了工時長、薪水低、得提供非本科專業的醫療服務外，還包括許多隱形的生活機能限制，如托嬰與孩子的教育問題等。

「一邊開會一邊抱小孩，被說是超級奶爸，但心裡很苦啊，」公費醫生自救小組成員陳永昌舉例，過往在花蓮服務時，褓母難尋，父母又遠在北部，很多時候都要親力親為。孩子的教育議題，也是許多公費醫師選擇是否留在偏鄉的考量。

兩大利器，讓小鎮醫師不再孤軍奮戰

有鑒於過往公費生經驗慘痛，劉越萍強調，新制公費生會享有更好待遇與更多進修機會，也會給予公職身分保障。但她認為更重要的，是讓公費生不會有被「丟」在偏鄉孤軍奮戰的挫折感，要建立完善後援制度，讓醫師在偏鄉服務時，能很快找到其他醫師諮詢或協助會診。

因此，改善偏鄉醫療服務，強化遠距醫療將成為後續的重要方向。加上今年三校後醫系招生，將培力一群新的公費生，能否如他們所言，找到一群真正對行醫與助人有熱情的學生，畢業後具備智慧醫療與遠距醫療的能力，成為偏鄉的長駐醫療生力軍，值得期待。

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