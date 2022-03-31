在林昀儒爆紅前就贊助他 36歲「狂人老闆」要讓嘉義市走出桌球沙漠

【文 蔡立勳】

過去在桌球圈沒沒無聞的嘉義市，近兩年橫空出世，辦出全台規模最大業餘比賽，背後推手是被稱為「狂人」的金石建設二代柯建利。被迫放下選手夢的他，究竟做了什麼？

嘉義市南興國中道生館地下室，過去堆滿雜物、課桌椅的300坪空間，在短短半年內改頭換面，化身這座城市的桌球訓練基地之一。「進來打造的工班連一塊錢都沒有經過學校，球桌是奧運等級，15張就100多萬，都是他一手包辦，」校長柯博議口中的「他」，是被稱為「狂人」的金石建設董事長柯建利。

從小熱愛運動，卻做不成選手夢

「金石」是嘉義市老字號建商，柯建利接班7年來，不斷改進售後服務，如每3年替客戶清洗房屋外牆，前年以20億元創下營收新高。

今年36歲的柯建利眼光精準，當桌球國手林昀儒世界排名仍在20多名，尚未因東京奧運聞名全國之前，就看中他冷靜且不怯場的心理素質而出資贊助。

另一位奧運國手陳建安進行「黃金計劃」時，指定教練賴冠珅正好在金石球館任職，柯建利順勢邀請他移地至嘉義訓練，並為陳建安安排專屬體能訓練師、物理治療師與陪練員。

柯建利從小就想當運動員，曾背著家人報名棒球夏令營、參加學校田徑隊，母親至今仍不知他在小學有過3年的田徑歲月。

他之所以對桌球情有獨鍾，是國一那年。當時校園有張石製的球桌，柯建利第一次握到桌球拍就打出了興趣，「那時候身高143公分，打桌球好像比較適合我，就開始找教練學球。」

他愈打愈好，曾代表嘉義縣參加全中運，甚至有外縣市桌球名校教練邀他繼續打球，往職業選手方向發展，卻被父母一口回絕。

「我整整一年沒跟他們說話，」年輕氣盛的柯建利知道自己的選手夢將因此中斷，藏不住心中不滿。

父親驟逝，加速他贊助球隊計劃

但桌球始終是他心中一株閃著微光的小火苗。他上輔仁大學後，考進桌球校隊，曾經整個暑假泡在台南，與體育系學長一對一特訓，還為了打桌球而延畢一年，最好的成績是全國雙打前四名。

大學畢業後回家上班，柯建利在29歲接班，他透過大學學弟牽線，先後贊助宜蘭國小，以及新北市修德、麗林國小等桌球名校球隊經費，每年約20至30萬元。

既然有能力幫助其他縣市選手，「有一天也要在嘉義發展自己的球隊，」柯建利設下目標。他原本想等接班後站穩腳步，35歲左右再展開桌球培訓計劃，繼續未竟的桌球夢。

父親的驟逝成為催化劑，將他心中的火苗燒成一把烈火。柯建利的父親採權威式管教，兩人間有道無形的牆；直到他進入父母公司，發現父親其實想法開明，常支持他的創新嘗試，才化解心結。

但好友般的情誼不過維持3年多，父親2017年便罹癌逝世，柯建利透過心理諮商才走出陰影。

體認到人生無常，他決定提前展開桌球培訓的規劃。柯建利先於2018年舉辦「金石盃」桌球賽。他在2019年購地，企圖在嘉義火車站後站周邊打造規格媲美國家運動訓練中心、8層樓高的金石桌球訓練中心，預計後年中旬完工。

在訓練中心施工期間，柯建利先搭建一座臨時球館打球，「本來就有扎根基層桌球的計劃，既然球館有了，開始想更進一步推動桌球三級制。」

所謂三級制，就是從小學到高中一路培養。嘉義市過去沒有桌球校隊，柯建利一方面從小學端成立校隊，培植在地選手；一方面招攬外縣市的桌球好手入籍國高中。

他先在嘉北國小成立嘉義市第一支小學桌球校隊，也與南興國中談妥，同時砸下5000萬元在嘉義高中興建一所桌球館，3校所有硬體、人事費用全由他出資，嘉義市的桌球三級制雛形漸具。

用經營企業的思維管理球隊

柯建利每年光是在桌球的人事、設備等固定支出就有上千萬，「本來沒有想投入那麼多，慢慢地就愈來愈多。」甚至長期和金石建設合作的廠商也有5、6家加入贊助行列。

「我常聽昀儒他爸提起，這個年輕人（柯建利）對桌球滿執著，喜歡桌球的人很多，可是願意花那麼多錢去培養的人很少，」長期觀察國內桌球發展的資深媒體人許明禮說。

柯建利的執著體現在方方面面。攤開金石教練團名單，人數19人幾乎傲視全台，「教練群太強大，像洪子翔、崔寶文都是國手，願意跟柯董從基層開始扎根，如果有很多企業這樣做，台灣的桌球就會很強，」許明禮分析。

「常常有朋友說柯董是狂人老闆，」待過中國、日本的教練秋澤美希形容柯建利親力親為，不單單出錢、常參與選手練習，前陣子還陪選手到花蓮參加全中運。

柯建利也把經營企業的思維導入球隊經營。賴冠珅解釋，傳統培訓系統往往只重視成績，教練常透過交情或提供各項優惠挖角外地的優秀選手，甚至只花心力訓練有機會打出成績的選手。

但柯建利堅持只招收小六、國三應屆畢業生，不挖角選手，且選手加入後一視同仁。捨棄體育大學教職，舉家搬到嘉義的賴冠珅解釋，金石的教練採輪調制，無論選手實力高低，都會接受每個教練的教學。

「希望以後別人講到桌球，就會想到嘉義，」在柯建利與嘉義之外，或許整個桌球圈才是這項培訓計劃的最大受益者。

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