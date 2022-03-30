「鹽埕不一樣了！」高雄廢棄商店街重生，一秒踏進《花樣年華》

【文／歐陽辰柔；圖片／黃明堂攝】

高雄鹽埕核心地段的商店街「高雄銀座」，停擺近30年後，時間再度流轉。在返鄉青創的努力下，把商場的故事繼續說下去，讓上個世紀的美好鹽埕，華麗再現。

高雄銀座聚場，是令人會心一笑的驚喜。

對旅人而言，得從捷運走上一段路，低頭查個幾次Google地圖，有點不安地踏進白天也昏暗得一塌糊塗的廢棄商店街，終於在轉角發現那字體講究的招牌；對在地人而言，則是停擺近30年後，時間再度流轉。

（黃明堂攝）

位處鹽埕核心地段的商店街，原名「高雄銀座」，年代比高雄第一間百貨公司更早。因為靠近港口，一度是日治時期在地消費和娛樂重心。戰後商家組隊赴日考察，回來把商場加蓋成拱廊造型，下方是商店，樓上是住家，透過空橋互通，鄰里彼此照應。

熱鬧的景況持續至1990年代，鹽埕沒落，一切繁華迅速遁入死寂，直到其中一棟樓被買下翻修，變成銀座聚場，亮起了燈。

入住老旗袍店，重溫流金歲月

特殊的拱廊建築，塵封的風光記憶，替空間添了幾分歷史的厚度。喝杯咖啡很歡迎，更棒的是直接上樓入住，「住宿是體驗在地最好的方式，」銀座聚場主理人邱承漢笑著說。

邱承漢的童年幾乎都在鹽埕度過。長大後北漂到銀行上班，2011年看見台南神農街的復興，讓他心想鹽埕也有再度繁榮的可能，於是回鄉成立地方創生組織「叁捌地方生活」，帶導覽、出刊物、在市場辦電影院。銀座聚場算是集大成，表面以設計翻新老房，背後用意是把這座商場的故事繼續說下去。

邱承漢喜歡銀座聚場明亮的五樓空間。（黃明堂攝）

怎麼做？首先得融入在地。邱承漢買下老房後，最重要的工作是修繕，整理堆滿雜物的空橋，自掏腰包把住戶共用的頂棚拉高、修好，不但友善通行，也兼顧採光和通風。一樓的咖啡廳是鄰居來聊天、講古的地方。取名「聚場」，正是「相聚的場所」。

再來，得吸引更多人來感受魔力。這時「聚場」化身「劇場」，呈現一趟精心安排的感官之旅。

還掛著舊時旗袍店招牌的樸素門面，踏入之後，四處都是燈：吧台上美術館的壁畫燈，天花板的復古水晶燈，還有操刀此案的一起設計和瓦豆製作，藏在窗框、扶手、招牌之後的軌道系統燈。這麼多盞，卻不刺眼，反而有種被光暈包圍的溫暖舒適。

店內古董多來自歐洲與日本，也有少數產自台灣。（黃明堂攝）

以光為線索，體驗老派日常

「用『曖曖內含光』形容這裡的氛圍最貼切，」中冶環境造形顧問有限公司負責人郭中端說，「設計團隊利用燈光，帶人回到這個空間過往的年代。」

屋內的老燈飾和老家具，大半來自日本，少數蒐於歐洲，和洋混搭，意外搓出昭和味。「這也是高雄銀座原本的狀態，」邱承漢指出，就像拱廊商店街最早也誕生在法國，後傳至日本，再被帶入曾是舶來品大倉的鹽埕。

在光的暗示下，也會逐步發現各角落隱含的細節。例如一樓高低落差的地面，其實是模擬在地過去曾有的澡堂。

商場三樓有走道互通，曾是家戶串門子的捷徑。（黃明堂攝）

品嘗魚丸下午茶、浪漫蔬食餐

邱承漢乍看勢單力薄，事實上，鹽埕緩慢的步調、林立的老店，加上鄰近的駁二藝術特區耕耘有成，這一區的觀光價值逐漸被看見，吸引許多想創業的青年。

「這幾年，外界看鹽埕的觀點不同了，」邱承漢說，幾年前大家想起鹽埕，腦中只浮現駁二，但慢慢地，許多青創小店也成為來訪的理由。

像隔壁同樣歷史悠久的鹽埕第一公有市場內，年輕的夫妻蔡欣珊和王鎮邦，接手祖傳四代的老店，開張「山壹旗魚食製所」，把傳統旗魚丸包裝成時尚點心，賣起魚丸下午茶。

山壹旗魚食製所有許多植栽，來自老闆夫婦對植物的熱愛。（黃明堂攝）

「要說高雄有什麼特產，黑皮旗魚是之一，」蔡欣珊說，黑皮旗魚油脂少、肉質細膩，適合做魚丸。他們堅持手工挑選部位，魚骨旁4塊最精華的魚肉油最少，打成魚漿後加鹽、糖、樹薯粉，做成可口的小魚丸。腹部油脂稍多，用來做黑輪，或把魚漿裹上牛蒡炸來吃。

「市場就是承載生活文化的器皿，攤位都收了，這文化就斷了，總要有人做下去，」蔡欣珊說。

又或是位於鹽埕綠廊旁的浪漫餐廳「小明星」，老闆陳昭霖跟姊姊陳恆宜，找來好友一起組隊，一邊搬來收藏的復古家具妝點空間，一邊研發無負擔的蔬食料理，「盡量減少素料，以原型食物為主，口味更乾淨，」陳恆宜解釋。

雖然是超窄巷迷你店，熟客新客卻不斷上門。陳昭霖愛老物件、也愛老洋房，鹽埕的老與慢，深深吸引年輕的他。

改變才剛開始。但至少，有年輕人回流總是好的。從單點的新生開始，這塊一度被時代遺忘的舊城區，終將再度轉動起來。

不論中午或晚上，小明星都燈光微暗，極有氣氛。（歐陽辰柔攝）

小明星老闆陳昭霖私下也畫畫，喜愛鮮艷顏色，從店招牌也能看出。（小明星提供）

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