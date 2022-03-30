曾是年薪百萬業務　胡詠芝如何成為台北車站第一位女站長？

【文／楊孟軒；圖片／邱劍英攝】

135年來首位台北車站女性站長，胡詠芝熱愛與人互動、站在第一線服務，協助旅客解決問題。在男性員工佔8成的台鐵公務體系中，憑實力說話。

「站長好！」、「站長再見！」，從台北車站西側的站長室走到東側電梯約200公尺路程，沿途所遇到的台鐵員工、警察和清潔阿姨，每個人看到胡詠芝都熱情地打招呼。

她面帶微笑回應，甚至還能一一叫出名字，展現親和力和好人緣。

在胡詠芝身上，完全看不到關於「公務員」的負面標籤，取而代之的是服務業第一線人員夢寐以求的特質：積極、親切和耐心。

「同事都說很少看到我臭臉，因為我每天都帶著快樂跟感恩的心上班，」她笑著說。

今年43歲的胡詠芝，是台北車站135年來第一位女站長，在台鐵員工男性佔比超過8成環境中，顯得格外亮眼。身形纖細修長、就連走路時背部也保持直挺的她，同時是台鐵國際禮儀基本儀態與服務規範的種子教師，協助制訂台鐵的服務禮儀規範。

「車長剪票後，比起用單手把車票還給乘客，將車票轉正後雙手還給乘客，感覺就是不一樣，」胡詠芝拿起記者的名片當場示範。

即便已無須固定在第一線面對旅客，她對服務的熱情絲毫不減。

誤打誤撞進入台鐵

從小胡詠芝就熱愛和人交流，個性開朗的她熱衷打籃球、參加社團，就讀義守大學財務金融學系期間，更修習完國小教育學程，「我喜歡跟小朋友互動，憧憬成為影響人一生的老師 ，」她回想。

只是連續兩年教師甄試，胡詠芝都沒有考上。

她自認不該把路走死，於是輾轉進入半導體業擔任業務和採購，發揮樂於溝通的專長，更外派到上海，年薪超過百萬。

在上海工作三年後，胡詠芝為了照顧家人而辭職回屏東老家，找工作過程她經過高雄的補習班，發覺公職是個好選擇。

她對高普考行政工作沒興趣，而國營公司如台電、中油或自來水招考日期又不固定，唯獨剩下鐵路特考有固定開缺。

胡詠芝花半年時間準備，考上員級資位，開啟台鐵生涯。

13年來，她從基層站務員做起，歷經列車長、副站長、站務主任、車班組主任，更在台鐵局本部當過國會聯絡室科員及局長秘書。

她也不忘精進，花三年拿到交通大學運輸管理研究所在職專班碩士學位，研究台鐵東部幹線列車座位需求。

台鐵局營運安全處災防科長簡信立擔任台北車站站長時，胡詠芝就是副站長之一，協助運轉督導工作，「她在文件處理、同仁相處、業務督導工作表現，讓我完全可以放心。」

胡詠芝還曾被前台鐵局長周永暉相中擔任秘書，協助安排每日行程、找來各單位開會，工作能力受到局長信任。

如今扛起「天下第一站」的站長，對胡詠芝又是另一種挑戰。每日超過10萬人次進出，出入口多，又與北捷、機捷和高鐵交錯，還有餐飲及商場進駐，是台鐵最繁忙的車站。

簡信立認為台北車站的重要性不僅是首都門面，更關係到台鐵形象，還要管理民眾在售票大廳席地而坐、街友生活等議題。

包含現任台鐵局長杜微在內，歷任有三個台鐵局長，都曾擔任過台北站站長。

（圖片來源：邱劍英攝）

主動出擊 刁客也臣服

事實上也有民間企業想挖角胡詠芝，但她從未動搖。

加入台鐵以來，她Line的狀態始終都是4個字：莫忘初衷。「我告訴自己，能跟人互動往來是一件愉悅美好的事。在我能力所及內，一定要盡力幫助別人，」胡詠芝說。

即便面對不理性的旅客，胡詠芝也能有恰當的應對。

擔任車長時期，曾有一名帶團導遊逃票被胡詠芝抓到。

可能是在團員面前丟了臉，導遊竟然惱羞成怒，開始瘋狂飆罵髒話。當時她其實有點慌張，那是智慧型手機剛流行的年代，她壓抑顫抖的手，拿出手機按下錄音鍵。

「我是一車之長，整車旅客只能依靠我，」胡詠芝很快恢復鎮定，以嚴厲的語氣告訴對方，目前正在錄音，請注意言詞。

每次服務旅客發生衝突，胡詠芝回家後總會靜下來思考，「應對哪裡出了錯？是我沒接收到他的訊息，還是我沒表達清楚？」然後擬定下次遇到類似狀況的處理模式。

「我現在都用詼諧方式鼓勵車長，遇到不理性旅客，就當作謝謝他今天幫我消了業障，」她開玩笑說。

（圖片來源：邱劍英攝）

不斷累積經驗後，胡詠芝能夠從容迎接旅客的「挑戰」。

曾有一名陳先生會固定搭乘她執勤的班次，總是坐在1號車的殘障座位。每當列車啟動，陳先生必定會找她反映意見。

最初是抱怨廁所洗手台太小容易噴濺，這雖然不是胡詠芝的職權範疇，但她依舊將意見寫在報單上，讓相關單位購車時可以入案研議 。

有次陳先生又嫌空調太熱，胡詠芝注意到他身上其實穿著厚重羽絨外套，「我不會直接告訴他，穿這麼多當然會熱！而是婉轉告訴他，冷氣已經調整，你也許可以先脫下外套，如果仍感覺很熱，再讓我知道。」

由於遇到他的次數太頻繁，胡詠芝決定主動釋出善意，「先生，真的很常遇到你，可以請問你怎麼稱呼嗎？今天要去哪裡？有問題再讓我知道，」說也奇怪，自從胡詠芝主動打招呼後，他再也沒有反映過車廂有問題。

甚至有次一具大型樂器擋住通道，胡詠芝在車廂中多次詢問誰是樂器的主人，都無人承認。

剛好陳先生就坐在樂器旁，馬上指出是哪一名旅客所有，協助她順利解決問題。

胡詠芝相信人性本善，有些旅客可能只是想挑戰從業人員，她也願意接受反映和回饋，「其實只要對旅客多用點心和技巧，認真傾聽、釐清問題，路途上也能夠獲得他們的協助。」

儘管胡詠芝已經是站長，依然持續精進對台鐵規章的了解。（圖片來源：邱劍英攝）

搞懂規章也是一種專業

台鐵服務人員面臨的挑戰，還有不斷修正的旅客運送契約及規章，胡詠芝對熟記規定很有一套，「這也是專業的一環，否則沒辦法提供更好的服務。」

她舉例，當旅客詢問行李大小是否超過尺寸、寵物鼠和烏龜能不能帶上車等問題，必須很快速的回答旅客，而不是再去翻資料確認。「在我們群組中，有人永遠會問一樣的問題，但也有人能很快丟出解答，這就顯示出你的專業素養夠不夠，」她觀察。

胡詠芝也分享熟記規章的秘訣，就是每當聽到有人在聊她不熟悉的規定，她都會很有興趣加入話題了解。

如果當下得不到解答，也會記在手機的待辦事項內，有空再去請教相關承辦人員。

就算不是直接經手的業務，胡詠芝也會設法弄清楚。

她擔任副站長時，主要負責旅客諮詢業務，但同時也會關心人員排班的相關規範、找負責人討論，「只要跟運務有關，我都想了解，這是我的習慣，」這項優點也幫助胡詠芝後來擔任車班主任，對於排班業務很快上手。

傳承台鐵服務禮儀

2011年起，胡詠芝協助參與制定台鐵的禮儀規範，包含標準服裝儀容、站姿坐姿等多項細節。

例如，車站服務台接電話，一定要講「台北『火車站』您好，很高興為你服務。」因為只說台北車站，旅客不知道是火車、捷運還是高鐵。

車長驗票時，時常遇到旅客睡著，應該輕拍椅背喚醒旅客，或在查驗前一排旅客時，稍稍提高聲量，減少直接對旅客的打擾與接觸。

另外，站務員在引導旅客時，也應該用手指併攏成手刀方式，而非以手指直接指出方向。

近年國人對台鐵信心不足，胡詠芝坦承確實有同仁受到影響，認為怎麼做都無法改變，感到無能為力。

但一名前輩告訴她，沒人願意為組織付出，那組織永遠不會進步，怎能期待有改變，「如果什麼都不做，就是零。」

胡詠芝打算從自己做起，帶領150名同仁一起努力，目標是把台北車站塑造成工作氣氛好、認同感高的單位 。「我選擇一個能跟人互動、每天幫助別人的工作，這份熱誠支撐我到現在。擇你所愛，愛你所擇，一定要永遠記得當時選擇這個行業的與初心，」她滿懷感激地說。

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