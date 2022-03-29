大停電後最夯公司 幫台積省1億度電 地震颱風也不怕

【文 劉光瑩】

33大停電，凸顯出台灣供電不穩的危機。在台灣，每秒都得維持供電穩定完美的半導體產業，背後仰賴的不斷電系統，其實是一家超過百年、做齒輪起家的美國公司。他們為何能受到半導體業青睞？又有什麼不為人知的厲害技術？

工廠位於汐止的伊頓飛瑞慕品公司，大廳的木頭棧板上，堆滿了數十台比人還高、貌似大型冰箱的機器。別看這些機器不起眼，卻可能價值上億。

它們是讓半導體產業生產出高品質晶片的祕密——不斷電系統（UPS）。「這些都是要出貨到護國神山工廠的，」伊頓電氣事業台灣及日本區總經理宮鴻華透露說。

「3月3日之後，訂單量增加兩到三成，」伊頓行銷公關經理闕曉俐說，原本就缺貨的小功率機種，更是供不應求。她也提及，有許多原本還在躊躇的企業，大停電後，快馬加鞭編列預算、決定採購不斷電系統。

其實不斷電系統，只是伊頓一部份的業務。這家總部位於美國的企業，從齒輪驅動的卡車輪軸起家，如今產品已經橫跨電氣、液壓、航太，年銷售額200億美元，在全球雇用10萬名員工，產品銷售超過175國。

2008年，伊頓踏出關鍵一步，併購了台灣UPS龍頭飛瑞集團，進駐汐止生產基地，進而搭起與台灣半導體業密不可分的合作關係。

不斷電系統，是確保半導體生產高品質所不可或缺。很多人也許不知道，半導體廠用的不斷電系統，並不是只有在停電時才啟用。

宮鴻華指出，台灣電力系統的電壓頻率有時不穩，為避免電力波動風險影響生產品質，半導體廠關鍵設備上的不斷電系統，都是24小時動作，以產出完美的正弦波。

一年幫台積省1億度電，減碳5萬噸

伊頓對台灣的護國神山群很重要，在半導體業市佔率超過四成。某半導體大廠經理就透露，他們近年採購的不斷電系統，每兩台就有一台是伊頓的產品，「因為在半導體業用的超高頻產品，伊頓已經有十多年經驗，處於領先地位，」這位經理表示。

半導體業對伊頓來說，也很重要。「台灣應該是全球半導體不斷電系統密度最高的市場，」宮鴻華說。

台積電，更是伊頓不斷電系統全球最重要的衣食父母。一位工程師透露，台積電一台極紫外光（EUV）光刻機，就要用到2至3台伊頓不斷電系統中的「機王」，一座廠裝置的不斷電系統上看數百套。

「每次遇到颱風、地震，我們同事都還可以安穩在家吃飯，隔天就會接到客戶的電話，恭喜大家又平安度過了一個晚上，」宮鴻華說。

伊頓不斷電系統，究竟有什麼高深技術？不只幫客戶不斷電，還能節電。台積電技術處長陳鏘澤就曾在先前受訪時提及，伊頓在不斷電系統上，絞盡腦汁進行「擰毛巾」式的節能，台積電甚至派出3位經理級專家，飛到美國跟設備商一起做測試，還請來第三方IEEE驗證節能效果。

台積電在2020年的CSR報告書提到，不斷電系統廠商開發出節能系統後，一年可幫台積省下近1億度電，減碳5萬噸。

光是節能還不夠。半導體生產是高度精密的過程，說跳電1秒都不行，根本是小兒科。宮鴻華說，一般半導體不斷電系統的要求是，從斷電到啟動，要在0.004秒以內，但伊頓只要0.002秒，是業界的高標。

乘著半導體產業起飛，伊頓在台灣近年業績大好。宮鴻華說台灣區去年營收達到5年來最高，過去3年每年成長率，介於兩成到五成之間。

暴風式成長背後有兩大原因，一是中美貿易戰。

從2019年起開始的美中貿易戰，間接讓伊頓受惠。除了企業在台灣擴廠需求爆發，帶動不斷電系統需求，美國市場更是成長熱點。

宮鴻華說，原本美國客戶的不斷電系統大多是從伊頓的中國生產基地出貨，但貿易戰後，美國半導體客戶的單幾乎都是從台灣的汐止廠出貨，讓台灣訂單比之前倍增。

第二大原因，就是台灣一年內，遭逢了三次大停電。

宮鴻華指出，去年5月兩次停電後，讓伊頓在台灣單月營收創下歷史新高，幾乎比以往倍增。

很多企業在513停電後先來詢價，517停電之後，就馬上下單搶購。「你們還有沒有貨？全部都搬來！」宮鴻華轉述經銷商的語氣說，他們的倉庫都被搬空了，客戶還拚命來要貨。

未來UPS更高成長動能，是來自用電大戶的需求。台灣的電力環境特殊，這兩年來，壓降與不穩定發生的狀況頻繁。而身為「護國群山」的半導體業，一方面要維持電力穩定，還要因應ESG趨勢，想辦法節能，任務可謂愈來愈艱鉅。

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