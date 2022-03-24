美、台接力升息 熊市來了嗎？一表解析台美股漲跌、該如何投資

【文 嚴珮華 】

美國聯準會升息1碼，全球股市如利空出盡般大漲，台股更激漲直奔年線。接著台灣央行也意外宣布10餘年首度升息。熊市來了嗎？升息後多頭開始反撲了嗎？該如何投資？

史上股市由多轉空，常伴隨環境條件為：戰爭、貨幣政策、財政政策。資深分析師杜金龍說，如今俄烏掀戰火、美國宣布升息循環的縮緊貨幣政策，三項牛熊異位的條件已滿足兩項，使得股市由多轉空氣氛更加凝重。

宣布升息，股市會立刻下跌嗎？答案是「不會」。

根據歷史統計，美國近6次宣布升息，美股往往前一日與當日百分百都會大漲，但之後下跌機率比上漲機率高。若追蹤到兩個月，歷史資料顯示，在美國宣布升息後60天，跌多於漲。

但美國宣布升息對台股剛好相反，美國升息之後，台股反而漲多於跌，在6次宣布升息的後兩個月更達5次上漲，且漲幅最高達51%。

圖片來源：flickr@Federalreserve，CC-BY-2.0

台股轉空頭了嗎？

在台股創下史上最長的13年多頭走勢，此次美、台央行情紛紛宣布升息，台股能運用升息後有利於多頭進行反攻，守住牛勢嗎？

從技術面看，股市空頭定義有三項指標。精於技術面分析的杜金龍說，第一項指標是指數跌破季線，且季線出現下彎，初露空頭警訊；第二項指標為當指數跌破年線時，顯示多頭已露敗象；最嚴格的一項指標是指數跌破年線且年線下彎。

「目前台股已亮起空頭警示紅燈，」杜金龍說。如果台股能在3月底反攻，有機會化危機為轉機，多頭希望一息尚存。

「台股中長線確實轉弱，但尚未轉空，」康和證券投資總監廖繼弘則認為，台股目前處於多空轉折點上。

若台股轉空，空頭陰霾何時散去？

但若台股不幸由多翻空，此次空頭會持續多久？何時能重返多頭？ 「預估最快明年2月，慢則至後年3~4月份，」杜金龍看著技術線型圖給出了答案。

他解釋，今年元月份指數以18619點創下歷史新高，多頭總計走了160個月。以技術面角度，從低到高再走低視為一個循環，他分析這次將由兩個86個月的多空循環所組成。「到今年元月的高點，為第二個循環的73個月，要再走13個月才達86個月，也就是明年2月份到達空頭時間的滿足點，」他進一步說明。

技術面的空頭時間的第二種算法，杜金龍說，若今年元月份指數創下歷史高點嘎然而止轉空，總計台股多頭延續了13年，空頭時間以多頭年數倍數計算其停留的月份，等於13X2，空頭將進行26個月，約在後年3月份才達滿足點。

一旦台股進入熊市，指數會跌多深？「短期強勢整理年線拉回8%，中期弱勢整理則跌破年線回測25％，」杜金龍以技術線型預估指數，剛好約在大頸線15159點，以及30年壓力變支撐的12682點。

台股多空撲朔迷離，該如何投資？

美國聯準會正式進入升息循環，5月更展開縮表進一步貨幣緊縮政策，以打擊高通膨，台灣央行接著意外跟進升息。正當此多空撲朔迷離的投資環境下，投資人該如何投資台股？

升息後，若指數進入中期反彈向上，台積電穩軍心下，電子股依然是首選，特別是跌深的成長的高科技股。廖繼弘說，以台灣時間3月17日美國宣布升息，台股大漲的都是跌深的高價股、主流電子股居多即可窺之。除了電子類股外，金融類股目前仍在月、季線之上，升息循環有利金融類股，而高殖利率、成長性大、低本益比股仍是此時的首選。

若進入空頭，空頭市場現金為王，但除非低檔買進的美元，在高通膨下放現金等於被貶值。而債市進入升息循環下的長線空頭；油、金因戰事而暴漲暴跌，股市仍是相對安全。

「但持股不超過五成，甚至低於三成，」杜金龍認為，且操作時手腳宜快，以短打取代長線。他提供兩個操作的技巧，一為股價連續急跌二、三根長黑後再進場；二是股價與月線乖離13％以上，或是與季線乖離20％以上再投資，這時兼具下檔安全支撐與上檔利空間。

至於選股策略，根據過去美國升息的歷史記錄，連動台股八大類股中，以鋼鐵、塑膠、運輸、紡纖等類股漲幅最大，其中鋼鐵在2015年升息後兩個月大漲26％居冠，為高通膨下直接受惠的原物料股；油價相關塑膠類股，漲幅以14%居次，反而金融意外不漲反跌。但此次央行已於17日突然宣布升息，有利金融股利差擴大後的營運。

以2月份美銀美林經理人調查報告結果來看，整體基金經理人對景氣循環股，如銀行、能源、原物料股的淨加碼幅度最高。與台股過去升息看漲的類股不謀而合。

民生消費品、公共事業、官股也具避險價值，杜金龍說，而近幾年大行其道的ETF中，反向ETF兼具避險作用。

【延伸閱讀】

王永慶曾說天然氣發電暴殄天物，現在卻不得不做 台塑巨象如何轉身？

搭捷運、剩飯必打包 94歲「石化業愛迪生」林書鴻，賠錢也要做的事

一個月漲10%以上 鋼鐵股到底是利多將至，還是曇花一現？

0056、兆豐金、玉山金...怎麼選？優缺點？小資族5大存股策略

台灣邊境將開放 百萬AZ+AZ民眾面對Omicron「幾乎沒戴盔甲」

※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載