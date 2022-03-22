15分鐘賣出1萬支月光權杖！悠遊卡創史上最高票卡營收 幕後推手是他

【文 蔡立勳】

去年疫情造成捷運、公車運量大減，連帶影響悠遊卡公司營收，但悠遊卡銷售額卻受惠於造型悠遊卡而來到7億元，比前一年多了近5成，寫下史上新高。讓悠遊卡公司總經理邱昱凱直呼，「我們是被支付耽誤的玩具商。」

台北市長柯文哲日前拿著動畫《美少女戰士》中，主角月光仙子用來變身的「月光權杖」悠遊卡搭公車上班，在網路上掀起熱議。

一彎金黃月亮裝在粉色握把上，被「美戰粉」讚賞還原度高，18公分長的造型悠遊卡要價1799元，15分鐘就售出1萬支。

寶貝球、乖乖造型卡，數據解讀鐵粉的心

邱昱凱帶領團隊延伸民眾加值悠遊卡，用以搭車、消費，體驗更美好生活的概念，讓悠遊卡本體也能加值民眾的生活，採取的方式是將悠遊卡融入不同階段的生活經驗，推出造型悠遊卡。

2019年下半年開始，悠遊卡先後推出乖乖、寶貝球以及《美少女戰士》月光寶盒的造型卡，訂價不到400元，卻在二手市場最高炒到8000元。

隔年夏天，台灣索尼（Sony）找上悠遊卡公司合作，推出DS4悠遊卡（PS4遊戲機的控制手把）作為活動滿額贈品，引來海內外關注。悠遊卡公司嗅到商機，隨即與索尼洽談，首批28000個DS4悠遊卡一推出就秒殺。

「四大通路加兩大電商全開，一直當機，一直被罵，我記得那個下午還在議會質詢，」邱昱凱直呼，「當時賣到做不出來，很絕望。」但廠商主動叩關，推出熱銷悠遊卡的例子不是天天有。悠遊卡公司提升卡片銷售額的最大推手，是2020年3月上線的悠遊付。

翻轉老品牌，兼顧趣味與細節

靠懷舊牌收服鐵粉仍會遇到天花板，第二步是拉進新客。商品業務部觀看每檔造型卡貼文的留言，尋找有人許願的合作品牌；同時補足主力以外的客群需求，如提神飲料三洋維士比，感應卡片時會發出經典廣告詞「福氣啦」的聲音，即是針對男性市場開發。

從牛頭牌沙茶醬、金蘭醬油到森永牛奶糖，悠遊卡公司推出的造型悠遊卡多是與國內老牌企業合作。

邱昱凱不諱言，這些企業的本業經營得有聲有色，但陸續面臨接班課題，造型悠遊卡的推出，讓企業以不同角度審視品牌累積的價值，重新打造形象，打開品牌轉型的契機。

第三步是透過造型卡提供顧客體驗，創造新話題。好比疫情期間推出酒精瓶悠遊卡，民眾可填充酒精，隨時隨地消毒。

邱昱凱拿起桌上的養樂多悠遊卡，捏了捏瓶口，「這個是真正用在養樂多的錫箔紙，有時候會增加一點趣味性，要用不同方式跟客戶溝通。」

講究細節，正是造型卡吸引消費者蒐藏的另一關鍵。「我們是被支付耽誤的玩具商，」邱昱凱自我解嘲般地說。

悠遊卡團隊也曾因造型卡太逼真而鬧了不少笑話。有民眾拆開乖乖悠遊卡，試圖找出包裝裡的「悠遊卡」，不只找不到，卡片還因此報銷，憤而客訴。

「如果悠遊卡在這5年內對於台灣品牌翻轉跟品牌再造有點貢獻，我們扮演了火車頭的角色，」邱昱凱說。

不排斥與對手結盟，做大電支市場

在悠遊卡之外，悠遊付是公司接下來的一大重點。悠遊付會員數155萬人，排名電子支付業者第三，街口與一卡通分居前兩名，悠遊付少了一卡通300萬人。但邱昱凱不特別加碼行銷費用，只為了短期內衝高會員數，而是如何提供用戶更好的體驗，穩健累積會員。

也因此，邱昱凱不排除任何結盟可能。無論是即將加入電支市場的全聯、全家便利商店，「甚至是icash、街口或一卡通，有合作可以互相談，」他說。

這也呼應一卡通董事長李懷仁所說，台灣電子支付市場還太小，沒有誰追誰的問題，重點是應該一起做大市場，創造更多消費者願意使用電支的情境。

面對步入成年的20週年，光靠造型悠遊卡獲利終會遭逢天花板。悠遊投資控股董事、孔雀魚普惠科技創辦人林坤正分析，悠遊付現階段仍有三大挑戰。

首先，是突破與蘋果的合作障礙，讓iPhone用戶直接以手機感應公車、捷運刷卡機。

第二，讓民眾使用悠遊付，就能繳交各地方政府的規費、罰款，推動公部門在數位化更往前一步。

最後一點，是開發更多悠遊付的使用場域。林坤正舉例，悠遊付在疫情時期結盟松山慈祐宮、鹿港天后宮、台東玄武堂等從北到南的宮廟，民眾在家掃QR Code即可拿到發財金，是很好的創新做法。

悠遊卡公司的第一個十年以交通為重，第二個十年進軍小額支付，進入第三個十年的目標是「貫徹數位轉型，從內部文化形塑到培養同仁對數據的尊重，將是很辛苦、很辛苦的一步，」邱昱凱坦言。

圖片來源：黃明堂攝

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