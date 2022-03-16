公司估值飆40倍！左手玩音樂、右手寫程式，台灣移民之子變元宇宙地王

【文／林佳誼；圖片／蕭逸提供】

網路世代元老級人物、獨角獸Animoca Brands創辦人蕭逸，從小在維也納學古典音樂，同時對新科技著迷、自學寫程式。他在返港後如何跨越創業路障，成為虛擬世界的地產巨頭？

1980年，一個維也納的華裔小男孩從父母手中收到人生第一台電腦，他的台灣媽媽與香港爸爸都是音樂家，卻對新技術非常著迷，經常將各種最新電子產品帶回家。

如今，這個小男孩是香港區塊鏈獨角獸Animoca Brands共同創辦人蕭逸。這家創立於2014年、目前擁有約600名員工的新創公司，已是全世界第三代網際網路（Web3）浪潮中最活躍的參與者之一。

Animoca是香港最大手遊開發商，但2017年爆紅的區塊鏈養貓遊戲「謎戀貓」（CryptoKitties），讓蕭逸領悟區塊鏈的巨大潛力，從此全力轉型。

「一看到謎戀貓，我身上的遊戲細胞就立刻產生反應，」今年49歲、經常將頭髮留得老長的蕭逸，接受《天下》越洋採訪時，整個人置身在一個牆上貼滿旗下遊戲海報的虛擬會議室中，表情相當怡然自得。

從爆款遊戲抓住區塊鏈潛力

蕭逸絕對是網路世代的元老級人物，現在所有人都在談Web3，但他笑稱自己早在還沒有Web1前就開始創業。他第一個使用的瀏覽器是Mosaic，比網景（Netscape）還早。

比特幣問世之初，不熟悉金融的他原本沒太多感覺，直到謎戀貓出現，讓他一瞬間看懂，「區塊鏈就是一個可以寫程式的平台。」

而且區塊鏈可以讓他實現構思已久的夢想：讓用戶真正擁有個人數位資產。

「現在我們在網路上對自己的資料沒有任何控制權，毫無數位自主權，」蕭逸說，我們每天在網路上創造大量的內容與價值，但實際的擁有者不是我們自己，而是臉書、Google或全球最大遊戲平台騰訊。而這些科技巨頭正在濫用它們的力量。

他相信，Web3基於區塊鏈更開放的技術架構，將可讓用戶從巨頭手中奪權，「（有了）這個擁有權，才有所謂的數位自主。」領悟這一點後，蕭逸從2018年起帶領Animoca，專注發展Web3的遊戲領域，深入去理解什麼是擁有權（ownership）。

熊市中大膽收購The Sandbox

儘管當時加密貨幣陷入泡沫後的慘澹熊市，比特幣一度跌到3000美元，蕭逸仍在市場低谷中，陸續完成對虛擬土地平台The Sandbox、區塊鏈遊戲Axie Infinity、非同質代幣（NFT）交易平台OpenSea等100多家新創公司的收購或投資。

原本在澳洲上市的Animoca，因涉及加密貨幣業務，被當地證交所在2020年勒令退市，也沒動搖他的決心，終於在2021年崛起的NFT、元宇宙熱潮中，這些投資得到驚人回報。

2018年蕭逸以接近500萬美元收購的The Sandbox，至今已售出約3億美元的虛擬土地，成為全球累積銷售額最高的虛擬地產平台。「虛擬土地就是一種『擁有』你的數位生活、數位資產和自主的方式，」蕭逸說。

The Sandbox去年12月曾以430萬美元售出一片土地，創下迄今虛擬地產公開最高銷售紀錄。（The Sandbox提供）

Animoca身價也因這一系列成功投資而狂飆。今年1月完成的最新一輪融資中，Animoca估值突破50億美元，根據彭博社報導，該公司最快今年內就會再完成下一輪融資，估價定在100億美元。

而Animoca兩年前在澳洲下市時，市值僅有1.2億美元。

「蕭逸的創業經驗非常豐富，每次事業轉向的時機點都很漂亮，」Animoca投資人之一、之初加速器（AppWorks）協理曾意晴觀察，Animoca雖是去年才躍居第一線，但蕭逸早已佈局3、4年。尤其，「Animoca原本已是一家賺錢的遊戲公司，蕭逸有勇氣把這一切抹掉重來，更是不容易的事，」曾意晴說。

浪漫又果決的創業家性格

比起Animoca的戲劇性命運，蕭逸個人的故事也毫不遜色。

很少人知道，他的母親正是商務印書館前館長王雲五的孫女、旅歐歌劇導演王斯本。她早年曾創作中式歌劇《西施》、《瑤姬傳奇》在兩岸三地巡演，童年的蕭逸也經常隨母親回台。

生長在音樂世家的蕭逸，從小學的是古典音樂，也取得維也納大學音樂學位。但他在八○年代的維也納就自學寫程式，還因此引起電玩史上鼎鼎大名的遊戲機巨頭雅達利（Atari）注意，資助他到波士頓大學進修。

「蕭逸的成長背景讓他揉合了藝術家和工程師的特質，」曾意晴觀察，「你會覺得這個人很浪漫，有藝術家的想像力，但在做決定時就很果斷直接，且會動手解決問題。」這說明了為何蕭逸後來創業如此成功。

1994年，蕭逸從美國出差到香港工作，看到當時網路在美國已逐漸普及，但香港卻沒人在用、也沒人想用，港人只關心九七回歸和房地產。上不了網的他心想，「既然沒有這種公司，不如我來創一間吧。」

他從此留在香港，陸續創立網頁寄存服務Cyber City、網站與電子信件製作服務Outblaze，後者獲電訊盈科主席李澤楷以逾兩億港幣入股，市值暴漲。當時僅26歲的蕭逸，成為香港首批網路富豪之一，被媒體封為「神奇小子」，在那個沒有社群媒體的年代，堪稱是最早的「網紅」。

然而讓他難忘的是，當他在2009年成功將Outblaze出售給IBM時，卻看到輕視創業的香港政府，慶祝的是大企業IBM因此進駐數碼港（Outblaze公司所在地），而不是肯定本地創業家的成功。

更在意貧富差距與巨頭壟斷

蕭逸多年好友、香港貿易融資平台Seabury TFX主席林中敏就說，蕭逸親眼見過香港如何不關心新創、只關心大企業，也親身體驗香港工資、租金的高成本如何讓新創難以生存，所以創業成功後，經常拉拔後進，把創業視為一種推動社會變革的方式。

在與《天下》的採訪中，蕭逸談最多的也不是Animoca的產品與投資，而是他對世界貧富差距、巨頭壟斷，與下一代網路願景的思考。

香港最知名地產商李嘉誠在一次接受美國《Fortune》雜誌採訪時，曾透露他的成功之道，「肯用心思去思考，對重大趨勢有『悟性』，必成大贏家。」

同樣來自香港的蕭逸，正是有這樣「悟性」的人。

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