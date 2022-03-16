台灣憑什麼變Web3最大受益者？人才最強：一個視覺設計年薪就600萬

【文／ 林佳誼、林麗珊；圖片／謝佩穎攝】

區塊鏈傳教士廖世偉說：未來一年，會有Web3王者誕生。台灣如何善用絕佳戰略位置？當熊市腳步進逼，你我又該怎麼挖掘泡沫中的長久商機？

殺手級應用湧現 普及更快、人人可參與的科技盛世

經歷炒作與泡沫，區塊鏈在2020年催生DeFi、2021年又掀起NFT等兩波熱潮。

尤其是NFT催生出加密龐克（CryptoPunks）、無聊猿（Bored Ape Yacht Club）等天價專案，又從運動潮牌到鹹酥雞都能結合，更堪稱殺手級應用，讓區塊鏈脫離小眾社群，開始真正成為所有人都可切入的Web3應用。

Web3是什麼？跟區塊鏈、NFT，甚至是經常相提並論的元宇宙，又有什麼關係？

根據美國最大加密貨幣創投a16z的定義，Web3是第三代網際網路，由區塊鏈、加密協議、數位資產、DeFi、NFT、分散式自治組織（DAO）等一系列技術所組成。

「這類似於前台及中、後台的關係，」之初加速器（AppWorks）董事長暨合夥人林之晨解釋，區塊鏈像是底層的通訊協定，能架構出可驗證、自治與分散式的Web3網路，目前以比特幣為主要代表。

與此相對的，則是我們現在所使用的前一代網際網路Web2，Google、臉書等網路巨頭是這一時代的最大贏家。

（張毓思整理）

Web3發展出網路原生貨幣、改寫網路資料所有權，做到了許多上一代網路做不到的事情，NFT、DeFi，以及正在成為下一步發展重點的DAO，都是基於此而衍生的應用領域。

林之晨強調，「Web3可以視為新的典範轉移，未來將像Web2後期那樣席捲各行各業。」

至於台灣供應鏈瘋炒的元宇宙，則像是前台的使用者介面，重點在於從2D變成3D。但林之晨點出，元宇宙仍須依賴VR頭盔等特定硬體的普及才能發展，Web3發展進度將會更快。

「台灣產業的悲歌就是全世界都在談元宇宙的時候，只有台灣在談硬體，」廖世偉話說得更直，「但只有把Web3底層做好，元宇宙才會真的實現。」

他更預言，「未來一年就會有Web3的王者誕生，下個Google會很快出現，所以大家一定要把握這幾年，盡快參與。」

誰該參與？與上一代網路最大不同處之一，就是Web3的早期紅利並不限於科技圈。從投資、挖礦到藝術家，已有大量非技術背景者，在這波Web3初期獲利翻身。

在藝術圈小有名氣的新媒體藝術家王新仁（阿亂），就是一例。

曾是台北數位藝術節兩次首獎得主的他告訴《天下》，過去10年他只賣出過一件作品，還是賣給政府贊助的單位。但去年6月，他成為首位登上國際頂級NFT藝術平台Art Blocks的台灣藝術家，1000多件作品在開售後，全數旋即秒殺。

新媒體藝術家王新仁在台北當代藝術館的展覽，門票可憑NFT入場。（王建棟攝）

以前他必須去設計公司上班1、2年，存到錢才能辭職、專心創作，這樣的生活10年來輪迴了2、3次。如今光是他在Art Blocks平台上售出的1000多件作品，總值粗估就有1000萬至6000萬台幣。

「我認為這徹底改變了世界，」王新仁說，他正在出資與一群伙伴共同創立去中心化的NFT交易平台akaSwap。他下定決心，「台灣需要有一個自己的平台，即使燒錢也要做。」

「近期我在Web3社群中，再度感受到九○年代後期的氛圍——對未來極其樂觀、充滿想像與願景，」黃耀文告訴《天下》，這是他繼網路泡沫後，第一次又有那種感受。

台灣實力在前段班 三大優勢，在小島做國際生意

不少如黃耀文這樣在上一波網路創業潮中歷經考驗的老將，正在成為推動Web3的另一股重要力量。

與Xrex公司相距不遠處一棟大樓內，曾打造出全球下載破千萬的即時通訊程式Cubie，連續創業家馮彥文就藏身在此。他已催生出市值數億美元的DeFi潛力獨角獸「波波球」（Perpetual Protocol），他笑說，在Web3「像我們這樣默默無名的，也可以做國際市場。」

兩個沒喝過洋墨水的台灣連續創業家馮彥文和李紹剛，打造出Web3時代的潛力獨角獸「波波球」。（王建棟攝）

黃耀文指出，Web3時代，台灣創業者的優勢正在明顯放大，打破過去軟體新創難以出海的困境。

優勢1：Web3開放網路特性，讓不同國家的創業者有更多公平競爭的機會。

「在Web3的基礎上，世界各地的任何一家小公司，會較從前更有機會得以打造出足以和Google、華為這類大企業相互競爭的產品，」旗下擁有知名虛擬地產遊戲The Sandbox、香港區塊鏈獨角獸Animoca Brands創辦人蕭逸，接受《天下》越洋專訪時指出，台灣過去和香港一樣，在數位產業都受到地域性的限制，但Web3開放性的底層架構會迫使更多利益平均分配。

他比喻這就像是自由貿易，或許所有人都喜歡貿易保護主義的好處，但現在全世界有哪個國家敢抗拒自由貿易？

「Web3時代短短幾年，香港已經誕生了好幾家大公司，」蕭逸說，包含Animoca、FTX、Crypto.com和Amber Group，都是在香港創立的，「這證明今天的香港可以在一個非常小的地方，誕生很多相當大的公司。我認為台灣也有這樣的潛力。」

優勢2：中國近年強力打壓加密貨幣，造成人才、資金與技術轉移，也對周邊國家構成有利形勢。

例證之一，就在信義區松仁路上、寬敞明亮的共享工作空間WeWork中，很難想像，這裡就是源於中國的全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）在台據點之一。

幣安是目前加密貨幣現貨和衍生品交易量最大的交易所。根據彭博社分析其交易量和費用推估，去年幣安至少創造200億美元的收入，幾乎是美股上市加密貨幣交易所Coinbase營收的3倍。

彭博社估計，現年44歲的幣安創辦人趙長鵬淨資產約770億美元，一度躍居「華人首富」。

幣安創辦人趙長鵬也來台設據點，高薪挖角。（GettyImages）

幣安就是因中國監管收緊，2017年起撤出中國，之後看中台灣工程師優勢，持續高薪挖角，擴大在台規模，業界盛傳目前已有數百人。一名業者私下透露，「光是一個視覺設計，在幣安年薪就高達300到600萬元。」

「台灣與新加坡是這波人才資金轉移的兩大受益者，」黃耀文分析，「新加坡集結trader（交易者），台灣則集結builder（工程人員）。」

優勢3：台灣競逐Web3產業的最根本優勢，仍是豐沛的技術人才聚集。

扎根台灣多年的日系創投Headline Asia（原名Infinity Ventures），近日就主導成立台灣第一檔純加密貨幣創投基金IVC，規模高達7000萬美元（約20億台幣）。

創始合夥人田中章雄直說，台灣每年都有大量工程師從大學畢業，這是最稀缺的資源，「我們認為台灣的潛力目前還被低估了。」

IVC另一位創始合伙人陸龍智，更看好加密貨幣新創從創業到上市，只需要不到一年時間，會持續吸引更多年輕技術人才加入這個領域。

而且，幾個因緣際會，讓台灣成為亞洲最早投入區塊鏈技術的國家。

林之晨細數，2015年廖世偉在台大開課、2016年台北以太坊社群成立，以及2017年首次代幣發行（ICO）熱潮催生Cobinhood等一批新創，讓台灣奠定亞洲區塊鏈人才庫的基礎。

「當年第一次開課，學生只有30多人，講義內容還是我們一群人關一整個暑假想出來的，」曾是廖世偉第一批助教的黃偉軒回憶。現在他的數位資產管理平台Steaker，約有2成員工都來自廖世偉的實驗室。

「2016、2017年Vitalik（以太坊創辦人布特林）常來，帶來很多交流合作，不少國外投資人也會因此注意到台灣團隊，」區塊鏈解決方案沛理科技（Pelith）創辦人陳品說。他也是在那時，成為以太坊基金會最早期贊助支持的周邊研發人員之一。

以太坊是目前全球最重要的區塊鏈技術平台，無論是在NFT、區塊鏈智慧合約，或去中心化應用程式（Dapp）都佔有主導地位。其中官方成立的以太坊基金會，是最核心技術的研究組織。

顛峰時期，這個組織在全球約30名研究員中，就有7、8位是台灣人，讓台灣養出一批世界頂尖的區塊鏈技術人才。

陳品自信地說，台灣區塊鏈技術比起鄰近國家，至少有2、3年領先優勢，「總體實力在全球也算前段班，至少有前5名！」

台灣競逐Web3最大優勢還是人才。比起鄰近國家，台灣養出一批世界頂尖的區塊鏈技術人才，至少有2、3年領先優勢。（王建棟攝）

我們能領先多久？法規落後、國際化不足是挑戰

只是，隨著周邊國家近年競相快速崛起，台灣的優勢能維持多久，不無疑問。

在亞洲市場，星、港擁有原先金融中心的優勢，早就是領先群。此外，泰國、菲律賓、越南都快於台灣，已誕生第一隻Web3獨角獸。

例如目前全球市值最高、達30億美元的區塊鏈遊戲Axie Infinity，開發商就是越南團隊Sky Mavis。而全球最大NFT遊戲公會則是來自菲律賓、已獲a16z投資的YGG。

雖然台灣相對周邊競爭者，擁有更多優秀技術開發人才，但立法腳步遲滯，是產業長期發展一大隱憂。隨著近年愈來愈多國家建立明確的加密貨幣監管機制，台灣的制度環境，是否能長期留住這些快速成長的潛在獨角獸？

已成功在香港打造獨角獸的蕭逸則點出，國際化能力不足，仍是台灣創業者的最大限制，例如缺乏足夠的英語溝通人才，就是一大致命傷。

Web3創業無國界，但台灣創業者仍須克服挑戰，才能把自己放進世界的版圖。

【Web3常見問題】新一代網路是噱頭炒作？還是開放革命？

問：Web3與Web1、Web2差別是什麼？

答：Web3是一場網路後台的革命，改變網路資料儲存的方式。Web1與Web2採用中心化的伺服器，Web3則採用去中心化且公開透明的區塊鏈技術，改變網路的底層架構，也開啟新的網路型態與商業機會。

問：Web3解決什麼問題？

答：區塊鏈去中心化、不可篡改與公開透明的資料儲存方式，創造了陌生使用者在無信任基礎的網路環境中，不須透過第三方平台也能相互信賴，直接進行金融交易或是資料記錄的可能性。

實際應用可能造成幾種影響。首先，透過區塊鏈與加密貨幣，金融交易的型態將更加去中心化。再者，隨著企業開始採用區塊鏈儲存資料，企業將無法再獨佔使用者數據，因此增加使用者對自己資料的掌握。另外，NFT可以取代傳統資產憑證，成為數位化紙本的所有權證明。最後，DAO有可能取代傳統企業，出現更透明與去中心化的線上組織方式。

問：Web3發展正處於什麼階段？

答：雖然區塊鏈技術已存在超過10年，多數人仍認為Web3依舊處於初期的發展階段，甚至是泡沫化初期。以太坊聯合創始人布特林指出，加密貨幣吸引許多投機者，恐怕只有泡沫化後，才能看到技術真正長期應用的面向。

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