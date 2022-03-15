非洲、越南留學生搶著幫台積電蓋廠 「外籍兵團」能成為台灣人才缺口解方？

【文 鍾張涵 林麗珊】

徵才博覽會上，前所未有的外籍生留台工作氛圍，成為一道新的風景。從前「來台讀書、讀完就走」的情勢，竟有了全新改變與翻轉。外籍兵團能成為台灣人才缺口解方嗎？

3月5日，台大校園徵才博覽會，筆直的椰林大道激烈上演人才爭奪戰。但，今年有些不同。

校園深處、椰林大道前端，是半導體一級戰區。一位眼神銳利、皮膚黝黑的非裔外籍生，戴著口罩，在擁擠的台積電徵才攤位排隊許久，輪到他時、熱切詢問，「我想知道，我有機會來幫台積電蓋廠嗎？我念土木系研究所，今年會畢業！」

這位非洲留學生，其實是兩年前台大畢業生學士代表、布吉納法索留學生艾家齊（Tapsoba Achille Wendyam），曾因勵志演講在網路掀起熱烈討論。這天，他告訴《天下》，他只優先投遞兩家公司，一家是台積電、另一間是台積電工程承攬商中鼎，「我想跟著台積電到各國蓋廠，」他說。

椰林大道後端，各大金融銀行公司旗幟飄揚，馬來西亞僑生、台大商研所劉澤豐同樣積極擠進中信金控攤位，劈頭就問：「儲備幹部計劃是否招收外國人？」

他解釋，「留在台灣的工作待遇，比馬來西亞好。」非洲、馬來西亞、印度、墨西哥、越南、香港、印尼等外籍生，積極應徵的臉孔，成為2022徵才博覽會上，新鮮而熱烈的新氣象。

但是，艾家齊、劉澤豐不是少數，台灣半導體和金融業蓬勃發展，吹起台灣就業市場新旋風——外籍生熱烈在台應聘。

新拉力：「護國神山」揚名世界

自台積電成為地緣政治兵家必爭之地，台灣半導體產業的領先與強勢地位，不只佔據各國媒體，也在校園蔚為話題，這就是為何今年台灣半導體激烈上演人才爭奪戰。

艾家齊告訴《天下》，「以前根本沒聽過台積電，」他說，近年一直聽到「護國神山」才研究，現在，台積電是他相信留台工作，就能站在產業浪尖的起跑點。

艾家齊解釋，時間若回到50年前，台灣甚至沒有台積電，但半導體是未來最具爆發力的產業，台灣已成半導體領先國，他希望自己未來數十年職涯能在重要、蓬勃的領域貢獻。

這樣的氛圍從校園蔓延開，陽明交大國際半導體產業學院院長張翼就說，許多越南同學都希望在台工作。他的越裔學生陸廣湖自承，因為越南沒有半導體大公司、工作機會極少。

相較之下，在台灣，這場校園博覽會，本土、外商半導體廠大拚場，徵才數刷新各公司新猷：台積電徵才八千位、聯電招募兩千位、艾司摩爾希望招募一千位，甚至就連聯發科都喊出需要兩千名研發好手。

本土、外商百萬薪資搶才

全球最大半導體設備商ASML（艾司摩爾）就統計，公司預計前往台大、陽明交大、清大等12校徵人，但這12校理工畢業生合計僅約八千位，剛好等於台積電計劃招募的量，人才供給大不足。

職缺填不滿，為此知名企業針對碩士開出的年薪都150萬起跳，台積電和聯發科紛紛祭出年薪上看200萬待遇。

沒有龍頭光環，聯電人資長陳進雙、市場行銷處協理王成淵在攤位站了整天，指著旁邊的台積電、對面的ASML（艾司摩爾）等外商，感嘆「本土廠商徵才很辛苦」。

確實，當各大廠商都祭百萬年薪，艾司摩爾打出的牌是「提供全球工作輪調機會」。台灣暨東南亞區人資協理劉伯玲認定，台灣年輕人也嚮往「國際化」，而台灣艾司摩爾就匯聚25個不同國家員工，工程師在台就能與各國同事共事，未來派駐海外也方便。

元大金控人資長張曉耕亦言，外籍生除了在台灣就有完整培訓，「我們的徵才、留人策略是：我們在海外也有工作機會！也有機會讓外籍人才返回母國工作。」

台灣訓練人才，卻留不住人才

一位不願具名的台積電主管說，當台灣在地人才已有大缺口，外籍人才變成兵家必爭的新藍海，在台訓練、未來亦可派任至台積電各國據點。

除半導體，金融業去年稅前盈餘大賺超過九千億，獲利創歷史新高，今年升息年加上景氣持續看好、積極海外設點。

中信金就說，外籍生是進可攻、退可守的人力活棋，無論派任海外或留台任海外業務溝通橋梁，都相當好用。

這就形成一個關鍵思辨：無論半導體或金融圈，對越南、馬來西亞或非洲留學生而言，母國低薪、產業發展未成熟是推力，台灣高薪、完整培訓、眾多職缺選擇是一大誘因。

但如同台科大電子工程系教授呂政修所言，許多人在台工作一陣子，就被美國、日本企業網羅，「台灣企業將他們訓練好，卻留不下來。」

前述台積電主管也坦言，「外籍生會因為台積電被吸引，但過幾年就想回家鄉、幫自己國家發展半導體。台灣怎麼把他們留下？」

台灣如何創造出外籍人才願意長久移居貢獻的環境，才是眾聲喧嘩、祭高薪大攬才的博覽會後，企業、政府要思考的真正課題。

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