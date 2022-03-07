不缺電為何也會停電？303大停電凸顯台灣電力的三大脆弱

【文 劉光瑩】

3日上午九時許，高雄興達電廠設備事故，導致佔全台三分之一發電量的機組跳脫，全台各地多處受影響。在花蓮歡喜揭幕綠能充電站的台泥董事長張安平，也強調電網更新刻不容緩。這次大停電與去年的513、517有何不同？又凸顯了什麼新的風險？

3月3日，全台爆發九二一大地震以來，數一數二嚴重的停電事故。台鐵中部以南全線停駛，台灣近四成549萬家戶停電，半導體、光電、石化、鋼鐵等工業生產也受影響，損失恐達上百億。

這次為什麼會停電？

台電指出，因興達電廠事故，導致南部地區電力供需失衡，台南龍崎超高壓變電所以南的機組跳脫，包括豐德、嘉惠、麥寮、核三、大林、南火、興達電廠等機組陸續跳脫，造成南部地區停電。

3月3日全台各地停電，交通號誌停擺，要靠交警指揮。（圖片來源：邱劍英攝）

事故發生原因在於，開關場設備絕緣氣體充填不確實造成短路。

一位電力業界人士指出，這是非常嚴重的事故，因為絕緣不確實，造成16000伏特超高壓電瞬間接地，猶如所有設備被閃電打中，最嚴重可能導致整座電廠機組報廢，沒有出人命，已是不幸中的大幸。

然而，影響範圍並不僅限於南部。

原因在於，全台的電網是串連在一起的，單一電廠的故障，就可能導致連鎖反應，進而放大成跨區域的全面衝擊，所以儘管這次停電戶數集中在南部，但北部與中部也受到影響。

此起事故導致全台瞬間喪失1050萬瓩電力，佔全台總發電量三分之一。

由於燃煤機組必須逐步上線，儘管中北部大部份民眾中午前已復電，但傍晚太陽下山後，包括雲林、嘉義、台南、高雄、屏東部份地區，傍晚起又陷入停電惡夢。

與去年的513、517分區大停電最大不同，在於發生的時間點。

去年5月兩次跳電，結合了諸多不利的外在因素：天氣提早進入炎熱期、下午太陽能發電量因日落逐漸減少、水情不佳影響抽蓄水力發電，種種因素造成缺電，發電機組「氣力放盡」，而導致分區停電。

而3月3日的跳電，卻發生在涼爽春日的上午九點，太陽才剛上工，水情也良好。

經濟部在對外說明時，也多次強調：「事故發生當時備轉容量率為24.61%，總電量充足。」

303停電顯示台灣電力三大弱點

問題來了，既然不缺電，為何還會停電？

台泥董事長張安平在充電站啟用典禮上，也特別回應：「今天西部停電滿厲害的，讓我們更深刻感受到電力的重要性與必需性，」他說。

這次停電事件，凸顯出台灣供電的三大脆弱性。

首先，全國電網相連，任何一個設備事故，就可能影響全國供電。

要避免這樣的風險，區域型的電網可能是一種解決方案。

對台灣目前的電力配置，台泥董事長張安平嚴肅提出建議：台灣必須發展智慧與區域型電網。他舉例說明，在歐洲，許多國家已試行區域性的智慧電網，而這必須搭配儲能。

他表示，台泥在歐洲的NHOA已經在歐洲開始做區域儲能建置，今年也在台灣東部申請儲能系統建置。「綠能愈來愈多，就需要更多儲能，才能夠平衡。」

台泥與7-Eleven合作打造新型態綠能結合儲能的電動車充電服務，第一站在花蓮台泥DAKA啟用。圖右2為台泥董事長張安平。（台泥提供）

台泥企業團指出，目前台泥已經建置11MWh的儲能，台泥和平廠預計今年到明年會陸續建置410MWh儲能、台泥蘇澳廠明年會建置107MWh儲能，規模會是全台灣最大，投資額超過台幣50多億元。

然而，台灣的電網整體規模並不大，要建置區域電網的成本高昂。

「大電網有好有壞，」台灣電力企業聯合會秘書長林德福受訪指出，台灣幅員不大，其實全國電網能互通有無，是比較有效率的電力輸送方式。

但是，當全台再生能源建置容量與日俱增，在各地分散建置儲能也有其必要，才能把不穩定發電的風電與光電儲存下來，以備不時之需。但這投資額將相當驚人，除了儲能基礎建設，還有智慧電網也是龐大投資。

第二個脆弱是，儘管再生能源建置如火如荼，台灣輸配電系統卻跟不上。

「發電已經進到21世紀，但配電還停留在20世紀，」一位曾參與台灣智慧電網規劃的電業人士形容說。原因在於，大部分企業只對能源轉型的「商機」有興趣，例如建置電廠與售電。

然而，再生能源的特性就是不穩定，輸入電網時需要有輸配電系統的更新與智慧化，才能確保供電穩定，這也是全世界先進國家的趨勢。

難就難在電網更新不僅吃力不討好又沒錢賺，從台電到業界都乏人樂意投入。

「如果只投資綠能發電，卻忽略更新輸配電的能力，那能源轉型根本是玩假的，」他直言。

台灣積極發展綠電，但輸配電系統若不更新，將導致供電不穩。（王建棟攝）

一位太陽能光電業者直言，單是一個電力開關的操作就導致停電風險，意味著在未來的能源型態中，電網系統的可靠度與風險管理設計，其實比傳統發電端更關鍵。

尤其是智慧電網的監測、備援更需投注資源，此外，包括儲能跟自動供需雙向管理的投資，都必須擺更優先的位置，真的不能再輕忽或做表面功夫了。

第三大脆弱，絕緣氣體充填，為什麼會不確實？恐怕仍與缺電間接有關。

有電力業界人士指出，近年電廠大修保養，工程團隊都被要求要趕工，可能因此忙中有錯。

「台灣的電力系統比較歹命啦，每天操到不行。」去年夏天，時任台電調度處處長吳進忠受訪時即直言。

吳進忠說，在去年5月兩次停電後，台電不只被要求提升設備韌性，更要提高檢修效率。他透露，現在電廠檢修工作，幾乎都是三班制趕工，就是因為唯恐又跳電。

趕工的代價，是什麼？

一位任職火力電廠20多年的技術員指出，過去電廠歲修，每個發電機組如果做最完整檢修，至少需要兩個月，但去年因為5月兩次跳電，開始要求大修只能排到4月，所有進度只好往前擠，更被要求限縮在45天內完成，而能做電力修復的人力又沒有增加，很容易想像，檢查的仔細程度一定不如過往。

想像球隊的球員，工作一整年沒好好休息，健康檢查又不仔細，身體出毛病，也是可想而知。

「為了怕缺電，過去只出力八成的機組，現在每個機組都火力全開，」這位技術員嘆了一口氣說，「所有的 Plan B、所有的救援都在線上了，沒有板凳球員了。」

「台灣的供電猶如命懸在一線，」他說，過往因為服役機組有餘裕，就算兩、三座機組出問題，民眾也不會發現，更遑論限電；但如今，因為可用機組緊張，一個小問題就可能分區限電，「一個都不能少」。

然而，在分散式供電搭配再生能源的未來，再建置大型發電機組並非容易選項，但這樣的組合要能運轉的先決條件應該是，配電系統要能迎頭趕上。

這次限電反映出的問題，並不是「缺電」這麼單純。而是凸顯了台灣能源轉型過程中，穿著衣服改衣服的「成長痛」，必須大筆投資以及假以時日，才有可能改善。

在此之前，儲能與綠能開發，儘管絕對是必要，也是全球趨勢，卻無法避免一個電廠設備故障，就引起全國三分之一停電的窘境。

儘管台電責無旁貸，用電的全民與企業也應思考一個簡單道理：羊毛出在羊身上。

如果要電網更加強韌與智慧，台電勢必需要新增投資；若電費持續維持低廉，當用電日增，發電樣態又日益複雜，要避免類似風險事故發生，恐怕是愈來愈難。

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