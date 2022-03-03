烏克蘭曾是核武第三大國 現在為何任人宰割？

【編譯 張詠晴】

你可能很難想像，烏克蘭曾經是世界第三大的核武強權，卻在規勸和保證下，核武清零。勸他們棄核的俄羅斯早就脫掉羊皮成了侵略者，現在就看當年好言相勸的美國與英國把承諾看得有多重。

30年前，烏克蘭剛剛獨立，曾經坐上世界第三大核武強國的位置。

那時候，蘇聯垮台，現在的莫斯科將數千核子武器留在了烏克蘭的國土上，包含176枚洲際彈道飛彈，1240枚核彈頭，總計約5000枚左右的戰術核武器，數量僅次美國和俄羅斯。

但第三大核武國位置還沒坐熱，烏克蘭決定完全棄核，並在俄羅斯、美國的幫助下，銷毀大量核武器，成為無核武器國家。

毅然決定的背景是，美國、英國與俄羅斯用一紙布達佩斯安全保障備忘錄保證了「領土完整和政治獨立」將獲尊重。

結果就在2月21日晚間，普丁在40分鐘談話裡，宣布承認烏克蘭東部兩個分離區頓內茨克與盧甘斯克獨立。路透社記者目擊，頓內茨克看到軍用車輛縱隊，其中還包含數輛戰車。普丁說，他下令俄軍進駐進行「維和行動」。(看更多：普丁承認烏東分離區獨立，又派兵維和，什麼意思？)

40分鐘的談話，讓外界憂心是全面戰爭的一場誓師。而今，布達佩斯安全保障備忘錄再成焦點。

烏克蘭外長：美國對不起烏克蘭

「當初不要……不就好了」這樣的話，聽來就是無濟於事的事後諸葛，但放在國與國戰爭的語境下，更加災難。

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）2月20日表態說，美國在部分程度上對不起烏克蘭，「我們（烏克蘭）放棄了我們的核武庫，而授予我們的安全保障卻沒有發生效用，因此我認為，某些國家應感覺自己對此負有責任，並努力為烏克蘭找到正確而有效的安全保障。」

哈佛大學甘迺迪政府學院布傑林(Mariana Budjeryn)博士說，很難知道烏克蘭人當時是否有預見後續的影響，也不清楚烏克蘭究竟知不知道他們並沒有得到具有法律約束力的保障。

不過，美國與西方強權，至少是美國與大不列顛不斷強調他們的政治承諾一擲千金。意思是，萬一有一天威脅罩頂，烏克蘭絕不會需要單獨面對。

布傑林分析，「我想也許烏克蘭當時簽屬協議多少是時勢所逼」，西方國家會與他們站在一起，幾乎成了一種信仰，至少美國會，簽署的英國也會。但究竟會用什麼方式站在一起，備忘錄中並沒有精確的描述。

但，俄羅斯公然違反了布達佩斯安全保障備忘錄則是事實。而備忘錄提及，一旦有問題，將啟動協商機制。2014年3月4日，俄軍派兵進入烏克蘭的克里米亞自治共和國時，《布達佩斯備忘錄》首次啟動機制，當時簽署備忘錄的多國在巴黎召開協商，但當時的涉事者俄羅斯甚至直接沒出席這場會議。

俄國說詞是，否認違反備忘錄，指派兵進入烏克蘭以保護俄羅斯公民的決定是必須的。還有，1994年與美、英、俄簽備忘錄的政府，以及2014年烏克蘭親俄總統被彈劾後，取而代之的「非法」政權，並不是同一個政府。

布傑林解釋，當時這說法站不住腳，「國家當然是與另一國簽署協議，而不是一個政府」。

放棄核武，烏克蘭後悔嗎？

烏克蘭外長大喊裁核是個錯誤，而人民則為決定後悔，另有許多人大概從來就不知情。但從一般輿論來看，普遍的說法是，「我們曾經是世界第三大核武強權，我們選擇放棄並簽了一個文件，就看看會發生什麼事」。

更深遠的影響是，其他擁核國家正搬板凳等著看，當年乖乖聽話的烏克蘭，下場會是如何？如果失信於烏克蘭，試問北韓的金正恩、伊朗會收到什麼樣的訊號？

研究烏克蘭核歷史數十年的布傑林表示，烏克蘭當年的決定還是正確的。「他們自己做了正確決定，透過裁核武讓世界變成一個更安全的地方」。

回望歷史，布傑林說，當年提出保證的國家，尤其是那些簽約國必須確保烏克蘭不需要質疑當年的決定。「全球必須展現團結，不只是給烏克蘭領導人看，更是給世界看，當一個國家放棄核武，放棄核選項，世界是否真的會與他們站在一起，不需要孤軍奮戰」。

(資料來源：NPR、The Guardian)

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