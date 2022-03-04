67歲印度版「Tinder大騙徒」鎖定40多歲女性詐財、騙婚至少18位 還分類管理
【編譯 樂羽嘉 】
Netflix犯罪紀錄片《Tinder大騙徒》講述以色列騙子列維耶夫如何利用約會軟體Tinder欺騙女性替他的奢侈生活埋單，製造虛假的富人身分，印度也有一名67歲男子因多次騙婚被捕，說明這類騙色騙財的事情，在世界各地層出不窮。
根據法新社，67歲的史萬（Bibhu Prakash Swain）被控欺騙至少18位女性與他結婚，藉此竊走她們的財產。
印度警方告訴法新社，史萬本月稍早在印度布巴尼斯瓦爾（Bhubaneswar）被捕。史萬原本幾週後就要再進行2起詐騙婚禮。
警方表示，史萬在相親網站上，偽裝成富有的51歲醫生，鎖定40多歲事業有成的女子，包括離婚者與寡婦。受害者包括印度各地的律師、醫護人員、教授等。
資深警官告訴法新社，史萬的主要目的「是為了她們的錢和一些性愉悅」，「他非常有說服力」。
警方告訴《印度斯坦時報》，他把「妻子們」的連絡資訊存在手機，名稱是「老師妻」、「醫生妻」、「邦加羅爾妻」、「德里妻」等等，方便分類管理。史萬的獵物，是那些尋求安全感與愛情、毫無戒心的女子。
史萬結婚幾天後就會向「妻子們」借錢或珠寶，說他有急用，然後人間蒸發。不確定他是不是有跟任何一個老婆離婚。
史萬第一次婚姻是1978年，跟家人大吵一架後搬走，2002年開始自稱醫生，說服另一個女子與他結婚。《新印度快報》說，史萬最近一次結婚是2020年。
警方表示，史萬在LinkedIn上的自介錯字連篇，但他就一直自稱是醫生或教授，在網上找老婆。
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騙婚情事之所以曝光，是因為其中一個「老婆」去年偶然發現史萬至少有7個「前妻」，於是一一通知那些女子真相。
當局也指控史萬欠債不還，金額約13萬4000美元（新台幣約375萬元），受害者包括13間銀行。另外他之前曾因介紹假工作給學生被捕。
（資料來源：AFP、Hindustan Times）
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