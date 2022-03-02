曾逼美國石油巨獸低碳轉型的小基金公司，為何投資Gogoro？

【文／鄧凱元、康陳剛；圖片／謝佩穎攝】

去年，神祕的美國小型基金公司Engine No.1，一舉攻破美國市值最大的石油巨獸艾克森美孚3席董事席次，成為全球媒體追逐的焦點。1月底，這家基金公司卻看中了台灣的Gogoro。Engine No.1是誰？為什麼投資Gogoro？

即將以特殊目的收購公司（SPAC）的方式，在美國那斯達克上市的Gogoro，1月底獲得了美國基金公司Engine No. 1的策略性投資。

成立僅一年多，Engine No. 1管理的資產規模與員工數，遠不及大型資產管理公司，但名聲卻更響亮。

去年一整年，《紐約時報》、《金融時報》、《華爾街日報》等媒體，不斷大篇幅報導這家ESG領域的「主動投資者」（active investor）。

原因在於，Engine No. 1僅擁有美國市值最大石油公司艾克森美孚石油0.2%的股份，卻敲開石油巨獸的大門，去年一舉拿下3席董事的席次，引起各界側目。

挑戰排碳大戶，入主董事會開始改革

時間回到一年前，當時Engine No. 1對美孚石油發出戰帖，質疑這家排碳巨獸，在低碳轉型已成顯學的時代，公司管理階層卻把企業的未來，重壓在石化經濟。

於是，Engine No. 1瞄準了美孚石油的董事改選，希望搶下百年石油巨獸的董事席次，逼迫公司轉型。

Engine No. 1的創始團隊成員之一，Engine No. 1投資組合經理愛德華．孫（Edward Sun），越洋接受《天下》採訪表示，未來數十年，不同產業都需把氣候變遷的效應內化，有些公司的腳步比較慢（指美孚石油），「我們希望幫助這些公司變革」。

傳統的大型投資機構，重視的是被投資公司能創造多少的財務績效。

但Engine No. 1認為，投資人應該也要以股東的身份，要求被投資公司對環境、社會與員工負責，才能確保公司能夠永續經營，保障投資人長期的利益。

起初，外界認為Engine No. 1的舉動，又是一場雷聲大，雨點小的ESG倡議行動。沒想到，隨著Engine No. 1展開社群媒體的宣傳，並引起主流媒體的關注，傳統大型投資人的立場被撼動了。

結果是，Engine No. 1獲得美孚石油大股東，例如貝萊德投信、先鋒資本與加州公務員退休基金等全球最大資產管理者的支持，一舉攻下3席美孚石油董事的席次。

看好Gogoro減碳能力，投資「對地球友善」的企業

不過，Engine No. 1不單只是挑戰排碳大戶，也透過資金的力量，加碼「友善氣候」的商業模式。

此次投資Gogoro，Engine No. 1除了看上Gogoro的電動機車電池交換服務外，Engine No. 1在投資前，也把Gogoro的「減碳」能力，納入投資前的評估。

針對此次的投資案，Gogoro財務長艾特肯（Bruce Aitken）對《天下》表示，Engine No. 1一樣經過盡職調查、財務效益評估等階段。

Gogoro財務長艾特肯（Bruce Aitken）。（謝佩穎攝）

但特別的地方在於，Engine No. 1納入了ESG評估。愛德華．孫說，Gogoro的商業模式，符合碳盤查中「範疇四」的減碳標準。

所謂的範疇四，指的是一家公司的產品或商業模式，能積極達成「負碳」的效益。

透過同樣的投資決策流程，Engine No. 1也在去年10月，投資了通用汽車的電動車轉型計劃，因為長期而言，這些轉型所產生的正面效益都會內化到股價中。

不只是求賺更多，綠色投資前景看好

愛德華．孫解釋，ESG投資和傳統投資的差別在於，傳統投資講求的是股東利益最大化。

但Engine No. 1選擇投資標的，除了財務績效外，被投資公司對環境、員工、社會的影響，也是考量指標。

雖然，此次Gogoro的私募增資，單就金額來看並不大。但艾特肯表示，Engine No. 1更像Gogoro的策略伙伴。Gogoro希望借重Engine No. 1在ESG策略的經驗，同時也幫Gogoro導入更寬廣的國際視野。

「Engine No. 1投資的對象很多元，有傳統的石油公司，也有傳統車廠，他們看的很廣，可以幫助我們學習到各種不同的做法，」艾特肯說。

另外，Gogoro在美國那斯達克的上市計劃，除了吸引Engine No. 1外，另一個主要的投資人，也就是Poema全球控股集團，背後也有個專注於ESG與減碳科技的基金Princeville Climate Technology。

而關注ESG投資與減碳商機的投資人，正如雨後春筍一樣，成為新興的投資浪潮。

根據資誠所發布的「2021年氣候報告」，氣候有關的商機，成了資本市場的當紅炸子雞，吸引了大量的資金投入。去年上半年，氣候相關科技的總投資金額，達285億美元，是同期的兩倍以上。

資誠永續發展服務公司董事長李宜樺觀察，淨零碳排已經是很明確的政策，歐盟也推出邊境關稅等立法。對投資人而言，投資減碳科技，不僅能搶佔新商機，也能取得ESG績效，「這是大勢所趨，」也是雙贏。

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