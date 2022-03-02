在雜草邊開旅店、被客人罵腦袋有洞　兩個返鄉青年如何翻轉金崙？

【文／ 吳雨潔；圖片／力卡珈琲提供】

台東金崙，一處有山有海有溫泉的祕境景點。在返鄉部落青年的創生努力，永續不再只是理念，成為生活日常，也讓本來就像度假般的慢活小日子，更加誘人前往駐足。

「外帶要自備容器喔！」坐在台東金崙的「LI.KA CAFE 力卡珈琲」，剛好一群搭著藍皮解憂號的遊客蜂擁進入，想外帶，卻因為沒有外帶杯而敗興放棄。

好奇詢問排灣族的店長啾古（葉玟均），為什麼拒絕眼前的大筆生意？她微笑解釋，「老闆覺得，家鄉這麼美卻到處有垃圾，我們要努力減少包裝啊，」而力卡珈琲是最靠近海邊的店，該為金崙海灘的整潔負起責任。

堅持不用一次性包裝，想外帶，如果客人願意，蛋糕麵包便用多餘的葉子包裝。因此，走在金崙附近，只要手上拎著用樹葉包裹的糕點，大家一看就知道，剛從力卡珈琲出來。

力卡珈琲用樹葉包裝外帶糕點。（吳雨潔攝）

這個勇敢的決定，來自身上流著阿美族與排灣族血液的武撒恩（林志豪），跟魯凱族夥伴巴撒嘎拉（謝政義）。他們一同經營力卡珈琲和「打個蛋海旅」。

婉拒生意成為店內經常上演的情境，巴撒嘎拉說，「我們就被客人罵老闆腦袋有洞啊。但是不要緊，我們只要認同我們的客人。因為盈利不是最重要的事，要讓這個區塊共好，我們堅持，給下一代更好的生活環境！」

幾年下來，成效浮現。巴撒嘎拉觀察，如今自備容器的客人變多了，也有客人暫付押金、帶店內杯盤到海邊享用。他們也固定淨灘，為了推廣，入住打個蛋海旅，只要撿拾海攤垃圾，還可兌換環保牙刷。

祕境溫泉、鐵道小站，發展共享觀光圈

三面環山、一面望海，還有鹹水跟野溪兩種溫泉的金崙，是個位於台東太麻里鄉的小村莊。由於被規劃為觀光溫泉區，金崙遊客逐年增加。根據台鐵統計，2020年每日上下車的旅客為677人次（鄰近的太麻里站為298）。

雄獅旅遊董事總經理黃信川指出，「金崙是南迴鐵路很重要的點，也是很在地的祕境溫泉。早些年，高屏一帶的民眾，會帶著臉盆搭火車，去金崙泡溫泉，不用坐到知本。」

金崙野溪溫泉近年來變人氣景點。（黃明堂攝）

知本老爺酒店顧客關係經理許薰丹是台東人，她說，金崙是南迴公路的休息點之一，還算熱鬧。但金崙大橋開通後，路線截彎取直，進到金崙的遊客跟駕駛大幅減少，影響以觀光、農業為主力的小村莊。

爾後，台東人林湛修拍了「搶救金崙24小時解憂雜貨店」的影片，讓外界關注金崙的失落與需要。許薰丹發現，近幾年，同時有多位返鄉青年的努力，也讓小村莊不一樣了。

再隨著台鐵復駛的藍皮解憂號選擇停靠金崙，並安排部落頭目導覽，小站每天至少有200人次來訪。常有旅客搭往台東的去程，在金崙下車，泡個溫泉、稍作休憩，再等待回程往屏東的列車。黃信川表示，「有部落的原民生活，又有在地創生發展觀光，已經衍生成共生共享的觀光圈了。」

力卡珈琲：從吃的到喝的都來自在地

「友善、環保、共好」是理念，力卡珈琲的烘焙跟飲品都來自在地小農。

例如茶類，來自有機管理、自產自製自銷的鹿野新峰茶園。巴撒嘎拉同時將茶葉加入烘焙，揉出紅烏龍乳酪貝果和磅蛋糕。拿鐵則創意使用馬告跟刺蔥，前者有微微檸檬香氣、後者帶出淡雅柑橘氣息，都是在地新意。

原本是職業軍人的巴撒嘎拉，有次看見媽媽在歉收農作物旁的難過照片，而決定返鄉務農。為了扭轉當地習慣的慣行農法，他跟阿嬤借兩分地耕種，先休耕養地半年，堅持友善栽種，不准長輩拔草、噴藥。

等到花生收成時，請阿嬤、媽媽幫忙採收，「她們一吃說，這是有生以來最好吃的花生，有回甘的味道喔。而且我種的花生莢有5顆（正常3顆），我趁機教育阿嬤，只要好好善待土地，土地就會善待你！」力卡珈琲的招牌肉桂捲，就是用他自己種的花生。

力卡珈琲使用友善土地的在地小農食材。（黃明堂攝）

打個蛋海旅：打造培力部落青年的平台

經營伙伴武撒恩從小在外地長大，有次回到部落參加豐年祭，「我是部落族人，卻像觀光客，只在外面看。我們是都市原住民，沒有文化的連結，」心中的失落感，讓他毅然決定放下往上飛的事業，回到部落。

在都市，做的是飯店管理，回到金崙，武撒恩開了打個蛋海旅。當時選擇的地點，雖然靠近海邊卻是一片荒蕪，家人提出質疑：「選在雜草旁 ，不去溫泉區開民宿，誰會來？」

打個蛋（Dagedan）是排灣族語「睡覺」之意，武撒恩希望來度假的旅人遠離3C，好好放鬆睡個覺，盡情享受台東的美。以清水模、透亮的落地窗，打造低調質樸空間，沒有電視，只有書跟音響。步調悠閒的小村莊，民宿的氛圍恬靜舒適，很快的，成為慢活旅人的首選。

遠離3C、沒有電視的打個蛋海旅，成為慢活旅人首選。（黃明堂攝）

曾經有需要在部落照顧老人家的青年，在打個蛋工作、領到第一份薪水後，跟武撒恩說，本來很憂愁，沒想到能在部落找到工作，又兼顧家人。這份感動，讓武撒恩與巴撒嘎拉決定，將經營方法教給有心學習的部落青年，「原住民是這樣的，哪裡有工作哪裡去，但到外地都做苦工。我們以社會企業的模式培力青年，讓他們開自己的店。」

在太麻里鄉公所的邀請下，武撒恩與巴撒嘎拉也在廢棄的多良車站上方，經營一間OT案（營運移轉）餐廳，「設定是部落廚房，也是我們的培力計劃平台，把所有know how教給有心學習的部落青年，未來由他們接手。」

今年聖誕節，打個蛋預計在嘉蘭部落開分店，「我們的目標是在台東各個原鄉都開一間店！」巴撒嘎拉堅定地說。

打個蛋海旅不僅僅是一家民宿，更是在地青年培力的平台。（黃明堂攝）

雜貨店兒子民宿：我們的生活就是度假

「這裡有山、有海、有溫泉，我們的生活就是度假，」致力當地發展的「雜貨店兒子」民宿老闆戴永明，看著愈來愈多人來到金崙，感性地表示，「我們在這裡長大，對土地有感情，希望金崙能永續，對當地友好的幫助。力卡他們做得很不錯！」

「雜貨店兒子」民宿老闆戴永明，希望金崙能夠永續。（黃明堂攝）

過去在都市的學習與工作都是養分，回到部落生活，巴撒嘎拉說，「我們循序漸進，擾動金崙，三不五時告訴別人這裡的好，可以跳脫擁擠、放空放鬆，大家認識了金崙，來過的旅客也發酵，」美好的理念就像種子，隨著這群返鄉青年的用心，慢慢的，已在東台灣發芽茁壯。

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