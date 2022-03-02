老外主管比董事長高薪！45歲傳產的用人奇招，拿下瑪莎拉蒂訂單

【文／ 陳育晟；圖片／黃明堂攝】

一個義大利籍主管的薪水，竟相當於15個台灣同職級員工，甚至超過董事長！台灣最大車用連接器廠胡連，貿易戰後積極開發中國以外市場，3年來營收創新高、歐美市佔翻倍，成長關鍵來自一套用人哲學。

「我們歐美市場做得還不算好，」臉上蓄著鬍子、一身樸實打扮，坐在3月即將啟用的新總部大樓會議室中，台灣最大車用連接器廠——胡連精密董事長張子雄有些靦腆，相同的話說了不下十次。

實際上，胡連2018年歐美市場銷售佔比僅10%，短短3年間，不僅集團2021年總營收創下49.49億新高，「歐美佔比現已近20%，」張子雄胞弟、胡連精密執行長張子傑表示。

胡連在歐美市場如此快速成長，背後是一段傳產典範轉移的故事，更反映新一代以當地人經營當地市場的用人哲學。

1977年，在工廠當模具師傅的張子雄，和兩位前輩發現工業市場起飛，興起創業念頭，並由當時年紀最輕的他出任董事長。

45年來，胡連營運始終穩定，2008年金融海嘯時，同業哀鴻遍野，胡連卻還能維持每股盈餘（EPS）2.53元。

遭貿易戰打傷，二代啟動轉型

這個模範生，在2018年首度遭遇滑鐵盧。中美貿易戰開打，讓胡連在南京、東莞廠生產的零組件外銷到美國時，須課徵25%關稅，美國客戶砍單因應，加上中國汽車市況不佳，導致胡連營收首度衰退。

那時中國仍是胡連銷售重心，佔銷售比重達67%。對一向穩扎穩打的張子雄而言，由於不諳英語，過去國際化的選擇只有西進中國，但他再清楚不過，若要永續經營，就必須分散市場風險，把資源投入歐美、東南亞市場。

正好三個擁有英美碩士或學士學歷的家族二代，進入集團歷練將屆10年，扛起轉型重任，分別是生產營運執行副總張秉鈞、全球行銷業務執行副總張少謙，以及人資長張仲貽。

用義大利總監拿下歐美客戶

長期耕耘歐美市場的張少謙，和不少同業都很熟，面對胡連的轉型壓力，他在2019年初找來在汽車市場有25年經驗的義大利戰將卡米薩（Luca Cammisa）出任業務總監，為胡連在歐美市場開疆闢土。

胡連開出優渥條件搶才，「他（卡米薩）一個人的薪水，可以在台灣請15個同樣職級的人，甚至比我這個董事長都高，」張子雄不諱言。

業界人士解釋，汽車產業因為重視安全，相對封閉，認證過程往往長達1到2年，不少合作關係更得動輒花10年時間磨出成果，胡連聘雇熟悉人脈的卡米薩，至少可以把攻下灘頭堡時間縮短一半以上。

對卡米薩而言，胡連給他的不只是薪水，更是大展長才的舞台。曾在全球最大汽車零件商德爾福（Delphi）任職逾15年，卡米薩卻一直覺得只能聽命行事，鮮少有發揮空間。在張少謙遊說下，胡連幾乎放手讓卡米薩發揮，張子雄還下令，要生產、研發單位全力支援。

有25年經驗的義大利人卡米薩，在當地擔任胡連業務總監，讓胡連攻入歐美大廠供應鏈時間縮短一半以上。（胡連提供）

在高度授權下，卡米薩為了樹立職涯里程碑，更有動力四處拜訪客戶，向歐美人士介紹胡連。由於胡連產品線多樣，客製化程度高，讓卡米薩交出初步成績單，打入瑪莎拉蒂、飛雅特等名廠供應鏈。

但這對胡連而言還不夠。「歐美市場佔比未來應該要有40%，」張子傑指出，若歐美市場持續成長，將擴編目前僅由卡米薩和一位兼職同仁組成的團隊，甚至不排除到當地設廠。

培養越籍移工，回母國當幹部

至於快速成長的東南亞市場，胡連同樣採取用當地人才管理當地員工的策略。

這和台灣目前的招募人才困境有關。張仲貽指出，2019年胡連台北廠區職缺不到10個，現在雖增加到30個，但反而更找不到人，主因是年輕人不願從事勞力密集工作。

但危機就是轉機，胡連一邊向下扎根，和南港高工、北科大機械及模具相關科系展開建教合作，一邊引進越南、菲律賓籍移工。

其中5位表現較好的越南移工，經胡連3到5年訓練，具備足夠技術水準後，回到越南廠擔任儲備主管，協助總部文化扎根。

胡連越南廠其實是張子雄避開中美貿易戰衝擊的心血結晶，2018年才決定設廠，2020年產線就開始運作。初期雖然仍以台灣外派主管為主，但目前中階主管已有一半是當地人，未來可望有更多表現好的越南移工返回母國，成為生力軍。

胡連的主力產品車用連接器，是汽車內部傳遞訊號和電流時，不可或缺的重要零組件。（黃明堂攝）

此外，胡連也希望善用僑生人力，連續5年參加由外貿協會舉辦的僑外生就業媒合會，引進5位僑生。

張仲貽認為，東南亞僑生多會說中文和當地語言，來台念大學修讀專業知識後，經過半年至一年訓練，了解集團管理模式後就能外派，回到越南、印尼擔任工廠管理、品質保證、財務會計等主管。

從當地人、來台工作的外籍移工、僑生三管齊下培養人才，胡連的終極目標是直接由當地高階主管管理。經營27年的中國市場，如今已接近此目標，南京、東莞廠各只剩一、兩位台幹，大部份運作由當地主管負責。

這種用當地人才經營當地市場的策略，讓胡連從昔日三人小廠茁壯成為今日的跨國集團，而且成長動能絲毫沒停下來。

「我們一定要努力，讓世界看得起我們，」張子雄聲調依然低沉，但談起二代主導的人才佈局，口罩下眼神盡是驕傲。

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