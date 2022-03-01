一家海邊瀕倒小工廠 如何靠製造「毒氣」打進台積、英特爾？

【文 鍾張涵】

這家位在彰化海邊的小公司，兩度瀕臨倒閉，連電費都繳不出來，最後研發出被專家視為「很毒又容易爆炸」的半導體特用氣體，成為台積2019年傑出供應商，還打入德儀、英特爾。

「如果沒有台積扶植，根本沒人聽過這公司，」行政院科技會報辦公室執行秘書葉哲良說得直白。

台灣特品化學（簡稱台特化），是台積為達成「在地採購目標」、扶植本土供應商的最大受益者，也是全球第三大半導體矽晶圓廠、環球晶董事長徐秀蘭，慧眼注資的明日之星，2021年還跟著台積「東征美國」。但它究竟從何而來？如何從破產邊緣轉型、重生？

轉折1：破產邊緣找教授獻策，研發出「毒氣」

台特化前身是太陽能多晶矽原料與電池廠科冠能源，但科冠2009年卻因母公司科風前董事長張峯豪捲入背信、財報不實等官司，再加上遭逢那幾年太陽能電池供給過剩、報價急轉直下，面臨破產困境。

台特化2013年分家成立、於焉誕生，由科冠前總經理謝嵩嶽擔任董事長。謝嵩嶽2015年招攬現任總經理張雄飛出任營業處長，當年營業處僅2位員工，「每天沒事幹、只能賣賣祖產（舊設備），」他回憶，雖然公司決定生產氣體，卻兩度瀕臨倒閉、員工一直出走，一度還沒錢繳電費，是其中一位股東私下拿300萬台幣救火。

那幾年，藍崇文受邀擔任技術顧問、每兩週就前往彰濱開會，他隨後發現矽甲烷因紅色供應鏈崛起、市場價格面臨崩跌，2015年建議修改製程，做半導體先進製程中、沉積矽化合物薄膜所需的矽乙烷及矽丙烷。

藍崇文解釋，矽乙烷很「毒」，容易爆炸、風險高、一不小心就會發生工安意外，當時其他廠商不認為先進製程會這麼快到來，因此不想冒這種險。帆宣氣體技術事業處總經理黃宗文也說，公司代理並銷售半導體特用氣體，那幾年也定期回饋半導體技術趨勢給氣體廠，「不是每家客戶都採納，有些客戶當下覺得無利可圖就不想做，台特化是少數願意投入研發、生產的廠商。」

轉折2：獲台積扶植，派人稽核、專案輔導

2016至2017年，台特化成功量產矽乙烷。張雄飛、謝嵩嶽和藍崇文兵分多路求見台積，「我們一直拜託他們來看一下，」張雄飛說，台積寄來一本厚如聖經的書，請公司自評，「台積光文件審核、派人稽核的時間，就花了8個月到1年。」

2017年7月初夏，張雄飛印象深刻，台積終於派8個人前來稽核。一如台積CSR報告所述：台積產品須使用矽乙烷這項特殊氣體原料，因半導體要求的純度、精密度嚴謹，生產技術門檻高，以往多由國外供應商提供。但2017年起，台積組成跨部門專案小組，輔導團隊成員包括資材供應鏈管理處、品質暨可靠性組織與廠務等單位，多次現場稽核與技術交流研討，輔導台特化。

轉折3：晶圓女王注資督軍，帶來美國新客戶

2018年4月，徐秀蘭接到劉康信的電話，描述台特化尚無營收進帳，但有投資人因財務周轉問題決定退場，她是否願意投資上游？

「我也覺得，做矽晶圓雖好，但也應該投資『明天的產品』，」徐秀蘭眼睛發亮，「7奈米以下製程愈需要矽乙烷，台灣沒有其他廠商做，特殊氣體運費高，本土供應是優勢，我一看，就覺得這是明天的產品！」

徐秀蘭快馬加鞭，6月由環球晶母公司中美晶召開董事會，宣布9.9億入股台特化，取得30.93％股權成為最大股東，徐秀蘭任董事長。

徐秀蘭的投資是及時雨，讓台特化不致倒閉。張雄飛回想，徐秀蘭入主後第一件事就是盤點財報、控制成本、重新建立公司SOP，每個月還派團隊檢驗產品、做品質保證（Quality Assurance）各項考核，「從前我們只是在地傳產公司，根本沒有國際半導體廠經營思維，是她帶進來的，」張雄飛說。

有晶圓女王督軍管理、再加上台積專案輔導，2018年下半年，台特化成功打入台積。

台特化獲台積公開表揚為傑出供應商，其他廠商自然願意接受送樣、認證，但母集團的扶持，也扮演臨門一腳的角色。徐秀蘭承認，她曾親自致電環球晶既有的半導體客戶，協助台特化拿到英特爾、德州儀器訂單。

2018年，台特化營收僅幾百萬台幣、仍在虧損，但去年就跟著台積起飛，營收破億，成功轉盈。

未來：隨台積赴美設廠，拚跨國營運

2020年台積宣布美國設廠，台特化就被欽點赴美支援、在地設倉庫。張雄飛為此密集和台、美客戶開會，討論跨國營運、調配訂單。這是5年前瀕臨倒閉、還被銀行團拒接電話的他，未曾料到的榮景。

如今受惠台積全台擴廠，台特化今年訂單較去年大增，徐秀蘭加緊督促張雄飛「把美國客戶養起來」。徐秀蘭笑著說，台灣半導體強在中後段如晶圓代工、IC設計，上游不強，但前兩年日、韓甚至用化學品彼此制裁，讓她確信只要提早投資、掌握半導體材料，也能走出穩妥、強盛的另一條康莊大道。

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