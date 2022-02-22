沒有花燈的台灣燈會 1500台無人機、24支機器手臂燈光秀是怎麼做到的？

文 林倖妃

台灣燈會在暌違20年後再度回到高雄，採衛武營和愛河灣雙主場。在愛河灣主場卻看不到任何一盞花燈，而是打破過去對燈會的刻板印象，以光影闡述敘事，演繹出一場光盛會。

現場三大亮點背後，不但有全球第二大半導體公司英特爾、世界封測龍頭日月光出手，還請來多次負責台北燈節，並以高雄「2021跨百光年」活動得到國際設計大獎的設計師馮建彰（二馬）操刀，擔任創意總監。

沒有花燈，卻有無窮想像

「我們要做的是新燈會，」高雄市副市長、總策劃人史哲說，過去元宵燈會是農業社會豐收的象徵，以花燈展現工藝和美學，今日的世界再也不同，與其守住既有窠臼，何不運用光做更大的想像，將文化和科技做跨領域結合。

在東京奧運支援1842台無人機的英特爾，此次支援1500台無人機，排列展演12個圖案，每個圖案都有濃厚的台灣意涵。

從虎爺信仰、具台灣意象的鯨魚跳躍翻身，到雪中送疫苗的友台6國國旗心跳，以及台灣走入世界的地球，甚至是1895年曇花一現的「台灣民主國」國旗黃虎旗。

「這不僅是台灣的，而是世界等級的表演，」關貿網路公司總經理高國峰攜家帶眷，在人潮中看完展演後發出喟嘆。

相較於以1800台無人機排列出「地球」，讓世人看到東京奧運，英特爾這次的挑戰更大，不僅有動畫團隊、設計團隊和台灣不間斷開會，還從各國調來飛手直奔高雄，要在短短時間內不斷變化圖像。「我們直接和美國英特爾公司接洽，由美國直接指揮合作，構想則是出自在地團隊共同醞釀，」史哲坦言，在所有圖像中最難的是虎爺，其次是羽球女將戴資穎打球的形影。

用無人機的速度，展現小戴揮拍力道

因為虎爺要表現出威猛，形狀必須立體，顏色也要有深淺才能凸顯出力道；戴資穎揮拍需有速度感，無人機所能做的是以慢動作呈現快速度，因而設計出揮拍殘影。

虎爺的靈感來自創意總監二馬。「當時希望要有一個震撼的開場，」二馬說，剛開始是從魚群再銜接到鯨魚，但感覺沒有力量，腸思枯竭後突然想到，自己正在合作中的，台灣重金屬樂團「血肉果汁機」最新專輯中一首《虎爺》的Intro曲──《誕辰》的延展實境（XR）MV立體模型。

他先去宮廟請出一尊虎爺雕塑，照著進行3D掃描，再把掃瞄出的圖案丟給無人機團隊，多日後排列出虎爺。但史哲不滿意，要求嘴巴要動、張開嘴還要有舌頭才具象，於是又開了一個多星期的線上會議修改，「我覺得實在太酷了！虎爺一登場，威猛無人能敵，」二馬說。

無人機表演雖震撼，仍需要周邊環境場景配合。愛河灣以高雄流行音樂中心為主體，匯聚燈光讓河面成為一個超級大舞台，從河岸兩頭以浮筒搭建起跨越愛河，長達400公尺的大港福橋，還有年輕的藝術家「有用主張」所創作的「元流．光之群島」，入夜後波光粼粼，燈火璀璨，讓所有參與者都能在空靈女聲吟唱法國作曲家聖桑的《天鵝》，沉浸在光影佈下的天羅地網中。

「我有一個創作優勢，因為我是做演唱會起家，」馮建彰曾是天王天后張惠妹、五月天等人的御用舞台設計師，「燈光舞台是我最擅長的創作設計，雖然這次是我做過最大的舞台，但用的工法和軟體系統都一樣。」

用河面做舞台，半導體工程師讓24支機器手臂跳舞

過去二馬打造的舞台專屬歌手和樂手，然而當規模放大到面積將近50公頃的愛河灣，燈光從四面八方穿透河岸時，人人都能是獨一無二的「主角」。

在夢幻舞台之外，最能表現科技和文化串聯的成果是「千手光劍」。由24支機械手臂在光影變幻中，持長達1.3公尺的LED光劍表演，隨著音樂時而柔情、時而搖滾、時而顯露出殺氣。「過去機械手臂展演多是1支、頂多2支，這次卻破天荒有24支一起登場，」高雄市愛樂文化藝術基金會副執行長陳紹元說，確實讓藝文界大開眼界，很多人為此南下一探究竟。

更令人驚奇的是，這次從機械手臂到編碼工程師，都出自半導體封裝大廠──日月光集團。位在楠梓加工出口區的日月光，目前是高雄最大的半導體行業。一開始史哲跟日月光提議合作時，高雄廠總經理羅瑞榮略為遲疑，因為半導體產業大爆發，「現在是日月光訂單最多的時候，生產時程緊湊，」史哲坦承。幾經考量後，日月光還是決定由銲線暨測試製造資源整合副總陳昱瑋率領編碼（coding）工程師團隊接受挑戰。

「表演要有美感，還要有力道，但工廠要的是精密和精確，不可以打折扣，」陳昱瑋先是在公司內設置小型實驗室，根據二馬和團隊所提出的動作，由工程師進行編碼後，以4支機械手臂進行測試，從統一動作、延遲動作到最後每支都能在同一時間做出不同動作。

但工程師和藝術家的語言不同，剛開始溝通並不容易。陳昱瑋回憶，機械手臂的馬達運轉聲音非常大，24支手臂集體動作更是震耳欲聾，當時令工程師非常擔心會破壞音樂和諧感，「沒想到二馬到現場一聽，興奮極了，還用『性感』來形容，」因為搭配機械聲更符合甩光劍的意境，反而是力量的呈現。

原本在日月光工廠中是最基層「小兵」，包裝搬運用的機械手臂，經過重新編碼，拿起光劍耍劍跳舞，在光影和雷射催化下成為最耀眼的明星。

二馬說，日月光擁有強大的機械軍隊和技術能力，藉由這次的合作將科技結合到文化藝術和表演藝術，不但形象更多元，價值也可以獲得延續。

然而，這場令二馬至今最為滿意的燈會設計，除了蘊含的歷史和在地意義外，「我最希望帶給觀眾的是感動和觸發的能量，」二馬說，外地人對高雄會有新的印象，一般人也會對未來有更多想像力，甚至懷抱更大夢想，「若沒有做到，就不算成功。」

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