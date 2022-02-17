全台至少5人服用 有了新冠口服藥 不必再擔心重症死亡？

【文 彭子珊】

過去兩週，台灣迎來3,200人份輝瑞帕克洛維（Paxlovid），加上2,016人份的默沙東莫納皮拉韋（Molnupiravir）。新冠口服藥真的可以為疫情劃上句點嗎？

一直以來，新冠肺炎的輕症患者，主要以靜脈注射的瑞德西韋、以及兩種單株抗體藥物治療。但單株抗體對抗Omicron的效果非常有限，在家就能口服的Paxlovid、莫納皮拉韋，因此成為居家治療的優先選項。

比台灣提早兩週拿到口服藥的韓國，就是在2萬1千人份的Paxlovid到貨一週後，宣布大幅改變抗疫策略，放棄追蹤、檢測、治療的「3T策略」，把所有精力集中在早期發現高危險群，找到確診患者就搭配Paxlovid投藥，減少重症惡化死亡的比例。

2月4日，指揮中心發言人莊人祥在記者會上透露，台灣已經有5位確診者使用Paxlovid進行治療。

而莫納皮拉韋仍無人使用。主要原因是，Paxlovid療效遠優於莫納皮拉韋，從二/三期臨床試驗結果顯示，可減少近9成的住院、死亡率，莫納皮拉韋的效用只有3成。

而且，根據疾管署編寫的《新型冠狀病毒感染臨床處置暫行指引》，莫納皮拉韋只有在「無法使用其他建議藥物者」，才能用藥。

只不過，儘管新冠口服藥一直被拿來與流感口服藥——克流感（Tamiflu）類比，但患者實際領到藥的過程卻遠為複雜。

新冠確診後，怎麼樣才能服用口服藥、效用如何？

相較於韓國患者在藥局就能買到新冠口服藥。台灣的醫師得先向傳染病防治醫療網各區指揮官進行電話諮詢，確定病人的症狀、用藥狀況等條件合適，再向醫院內提出申請領藥。

衛福部傳染病防治醫療網北區指揮官、林口長庚兒童感染科教授級主治醫師黃玉成證實，的確已有醫師來電諮詢用藥，他不願透露個案數，僅表示目前尚未有任何一個申請案遭到拒絕。患者從65歲以上的長輩、18歲以下的青少年都有。

一旦通過，他們就開始Paxlovid的5天療程。其中，每次吃3顆的藥裡包括2顆抗SARS的老藥PF-07321332，以及抗HIV的老藥，蛋白酶抑制劑利托那韋（Ritonavir）。目前，部分用藥患者已經結束療程，還在等待後續狀況追蹤。

服用Paxlovid新冠口服劑的一個重要的必要條件，是患者必須在發病5天內服用才行。此外只要12歲以上、體重超過40公斤，並加上至少一個容易惡化為新冠重症的高危險因子，包括糖尿病、心血管疾病、慢性腎病、肺疾、BMI大於25、影響免疫功能的疾病等。

韓國《中央日報》報導，韓國第一位吃下Paxlovid的74歲患者，本來全身疲勞、咳嗽有痰、偶爾胸口刺痛，但「服藥不到兩天，症狀就已經好轉，恢復到感染新冠病毒前的正常狀態。」

只是，該患者已打過三劑疫苗。兩天恢復的神效，真的可歸功於Paxlovid？「我真的不敢這樣說，」黃玉成表示，因為Omicron的確診者多半是輕症，如果用藥沒有對照組，科學上似乎也無法判定到底是藥效，還是他正好自己痊癒。

現在，韓國單日新增確診就超過5萬例。怎麼讓一般人吃得到藥，不會壓垮醫療資源，就是首要任務。

韓國的策略是，口服藥是留給在家隔離休養的輕症患者，所以首批到貨的2萬1千人份Paxlovid，一開始就送到韓國的280家藥局、90家療養院，讓民眾可以醫師處方在住家附近買藥。

然而韓國政府發現，Paxlovid到貨第一週，全國用藥只有109人用藥，遠不及預估的一千人。

因此，於是決定放寬年齡限制，從65下調到60歲，供藥管道也擴大到老人安養院、療養醫院、傳染病專門醫院等。

但台灣得到Omicron的新冠患者之中，目前為止只有3位中重症，而且已經出院。「買藥、備藥要看你病人有多少，」Paxlovid到貨的那天，指揮官陳時中就在記者會上解釋，「其實我們備藥已經算是多的。」

有了新冠口服藥後就不用擔心了？

然而，有了新冠口服藥之後，是否就可像克流感治流感一樣，患者可以高枕無憂，不用擔心重症、死亡了？

答案是不那麼樂觀。台灣感染症醫學會名譽理事長、台大兒童醫院院長黃立民表示，流感的死亡率約萬分之一。即便有疫苗、口服藥等工具對抗新冠肺炎，死亡率還是流感的五倍左右。

而且，克流感（Tamiflu）是全年齡層都能用藥，但面對新冠病毒，12歲以下的孩童在台灣依舊是沒有太多防護工具。他們沒辦法吃Paxlovid，也還無法施打新冠疫苗。

價格則是另一個關鍵。同樣是在流感發病初期就要用藥的克流感，自費價格大約是一個療程960元，而Paxlovid一個療程訂價約530美元，幾乎是克流感的15倍。

在全球各國取得EUA不到2個月的新冠口服藥，還無法說是疫情終結者，但也許暫時可以作為防堵重症、死亡，加速解除各項管制的最終防線。

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