不論俄烏是否開戰 油價、天然氣價、電價都漲定了？

【文 劉光瑩】

俄國與烏克蘭的緊張情勢持續，讓油價與天然氣價格水漲船高，國際原油價格上週已是連續第7週上漲。俄羅斯是全球最大的天然氣出口國，也是第二大原油出口國。

涵蓋世界原油交易量65%的布蘭特原油期貨價，今年2月初創下兩年來新高，跟2020年初相比將近翻倍。

油價上漲，觸動通貨膨脹緊張神經。美國消費者物價指數（CPI）去年12月漲幅就高達7%，創下40年來新高。

油價漲的因素有幾個，包括俄國跟烏克蘭邊境衝突升高，以及疫情後經濟復甦力道大，導致供需情況緊俏。根據美國石油協會公布資料，美國承諾存量持續減少中，來到十年新低，目前還看不到減緩趨勢。

天然氣凍漲，中油賣愈多、虧愈多

至於台灣，主計總處統計，去年CPI年增率1.96%，創下13年來新高。

中央大學管理講座教授梁啟源指出，這近兩個百分點的漲幅，「有高達一半都是來自油價上漲。」台灣有超過98%的能源仰賴進口。

然而，不到2%的漲幅其實並無法反映出國際能源價格的上漲。因為在台灣，電價與油價具高度政治敏感性，不僅電價凍漲，氣價也凍漲，去年中油大虧400多億，就是因為供給發電業的天然氣價格未隨國際價格調整。

中油發言人張瑞宗指出，由於近半年天然氣價格大漲，去年中油在天然氣事業虧損就超過900億元。今年供應給發電業的天然氣價格若繼續凍漲，虧損將更擴大。中油進口的天然氣8成都用在發電，其中6成供應給台電，近2成供給民營天然氣電廠。

然而，「確保能源的穩定供應，還是中油最重要的任務，」張瑞宗斬釘截鐵地說。中油天然氣賣愈多虧愈多，也得默默吞下。

國際油價未來四大動向

不過短期來說，國際油價基於4個因素，可望止漲下滑。

第一是俄國與烏克蘭情勢。張瑞宗說，本週德法俄烏將舉行第二次的四方會談，7日法國總統馬克宏先後會面俄國總統普丁與烏克蘭總統澤連斯基，顯示俄烏情勢走向緩和的機率較高。

況且，歐洲是俄國重要的天然氣市場，歐洲有三分之一天然氣來自俄國，油氣能源佔俄國出口一半以上，俄國與歐洲的供氣合約不僅有商業也有戰略考量，所以俄國與歐洲都不會輕言截斷。

第二是氣候回暖。張瑞宗說，4月過後，歐美天氣逐漸回暖，對天然氣的需求預計將緩解。然而，梁啟源也提醒，若全球經濟體復甦超乎預期，可能狀況又會有不同。

第三是美國與伊朗的核子談判。伊朗是石油輸出國組織（OPEC）裡產油第三多的國家，與美國等6國的核子協議談判，已經來到第8輪。台塑石化董事長陳寶郎去年10月就預測，若美國順利與伊朗談成協議，放鬆經濟制裁，伊朗恢復原油出口，國際油價將走低。

「伊朗一天產250萬桶原油，如果美國不制裁，最多可以產350萬～360萬桶。從250萬到350萬，一天多了100萬桶，油價會馬上走跌，」他說。

倫敦布蘭特原油價格在2月8日盤中一度重挫2.7%，就是因為伊朗核子談判傳出正面消息。

第四是電動車取代燃油車的趨勢。張瑞宗說，近年淨零碳排蔚為趨勢，各國也紛紛宣告淘汰燃油車時間表，中油持續密切觀察全球汽油需求是否會隨之降低。然而，交通轉型速度快不起來，去年全台發油量仍高達1015萬公秉，創下3年來新高。

儘管如此，長期來說，油價與氣價仍將走高。

「高油價時代來了，不會再回到過去的一桶60美元，樓地板會在70美元以上，」梁啟源直言。他解釋說，由於減碳是大趨勢，石油產品未來要被課碳關稅，因此OPEC也不希望油價跌太多，會以供給控制價格。

衝擊電價：沒漲6成以上，台電賠定了

油價與氣價走高，對台灣未來的影響也會反映在電價上。

梁啟源認為，中油今年恐怕免不了調漲發電業的天然氣價格。他更指出，如果2025年後天然氣發電佔到一半，未來發電成本只會愈來愈高，電價上漲幅度要到6成以上，才可能反映成本，否則就是台電默默吞下虧損。

簡而言之，氣價與電價愈是凍漲，未來要調漲的幅度就會愈劇烈，也更加難以減碳。「如果電價不漲，能源效率難以提升，怎麼可能達到零碳？」梁啟源反問。

【延伸閱讀】

全台至少5人服用 有了新冠口服藥，不必再擔心重症死亡？

過氣藝人翻身木曜最強阿公 邰智源：粉碎自己，你沒那麼了不起

環說會延後、環團總動員 台積電高雄廠能如期動工嗎？

俄羅斯烏克蘭會不會一言不合就開打，關鍵在明斯克協議？

恨了媽媽二十年 李崇建：轉個念，我終於可以回家

※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載