半年閃辭大同 中年迷失的黑暗6年 讓何春盛領悟：挫敗也是資產

文 鍾張涵

何春盛接任大同總經理半年就鎩羽而歸，對他來說不算什麼。眾人皆知他的豐功偉業，其實他曾有黑暗的6年，常獨自在車裡大罵宣洩。他在筆記本寫下憤怒，卻意外成了峰迴路轉的契機。

他告訴《天下》，這段日子以來，他腦海反覆迴盪台語歌手謝銘祐的名曲《路》。該曲有一段象徵無畏及勇氣的歌詞：「有路，咱沿路唱歌；無路，咱蹽溪過嶺」，曾被總統蔡英文在國慶演說時引用，而聲名大噪。

何春盛接任大同總經理半年後，他察覺在大同已無法掌控情勢，便決定「斷捨離」，直接去爬另一座山，不須纏鬥，因為「人生只要走過，都會留下一些什麼，」何春盛說，就像《路》的另一句歌詞：「離開的人沒有離開」。

人生智慧需要時間淬鍊，何春盛斷捨離的坦然瀟灑，不是天生的。

風光外派，直落人生黑暗期

1978年，24歲的何春盛從大同工學院電機系畢業沒多久，就錄取進外商公司惠普上班。當年同事、鴻海集團前副總裁程天縱回憶，當時的何春盛憨厚、坦率、充滿熱情，「對人生充滿了期望，給人一種意氣風發、閃閃發亮的感覺！」

當年惠普同事都是台清交成的高材生，只有何春盛是私立大學畢業，為此他比同儕更賣力跑客戶，成為台灣惠普最年輕的頂尖業務，迅速升遷，被派去美國培訓，那是他最驕傲、風光的歲月。

35歲那年，何春盛以內部創業型態，外派到惠普與新光集團合資成立的軟體子公司惠榮擔任總經理。當時何春盛認為這是公司對他的栽培，卻沒想到進入「人生黑暗期」。

他一開始全心投入，將180萬元積蓄投資惠榮，一個人找辦公室、裝設備，還將惠普淘汰的地毯搬去鋪。結果公司連3年虧損，失敗收場。這段時間，何春盛充滿挫折，下班開車，想起主管、客戶、營運逆境，「整個負面情緒就來了，開始在車裡大罵三字經！」

這三年，他結識了代表新光集團擔任惠榮第一任董事長的吳東昇。吳東昇出任立委，對政治很有興趣的何春盛，竟去當了吳東昇的國會助理，後來還以無黨籍身分在台北選市議員。

何春盛事後反思，自己當時「迷失」了，因為對惠榮的失敗很不甘心，從政是「想用更大的成功來蓋過這個失敗。」但他參選又失利。

程天縱分析，命運有時就差在一個決定或轉折，老同事們離開惠普後多有一番作為，例如劉克振創辦研華、程天縱當上德儀亞太區總裁，但何春盛卻從惠榮創業失敗再走上岔路，虛耗不少年月，「他是誤入叢林的小白兔，有段時間非常消沉。」

暗黑筆記本，轉化情緒

那時，何春盛為了排解情緒，開始有了一本暗黑筆記本，裡頭寫滿了憤恨思緒、人名與心情，有時是事件的過程，有時是情緒的發洩或詛咒。但他也意外發現：每當自己寫下憤怒，負面感受就會被打開、宣洩、逐漸放流。這讓他有動力重新盤點情緒，思考人生新方向。

透過書寫來療癒，在心理學相當常見，美國社會心理學家彭尼貝克就指出，書寫過程中的「情緒性揭露」有助於理解自我與舒緩內心壓力。

在何春盛46歲那年，研華董事長劉克振邀他重返研華，出任北京分公司總經理，到中國開疆闢土。

回鍋背水一戰，北京登峰

說「重返」，是因為當年研華是何春盛與劉克振、黃育民三個惠普同事，一人出40萬共同創辦，只是何春盛後來有了升遷機會，便決定留在惠普，將股份賣回。

睽違十多年，這位「共同創辦人」回鍋，沒有特殊禮遇，因為即將到北京赴任，他的座位就在一間小會議室，中午還有工讀生跑進去睡午覺。「這裡本來就沒有我的位置，」何春盛大受衝擊之後也深刻體悟，這趟中國行是背水一戰。

研華中國工業物聯網事業群總經理蔡奇男，當年只是個業務經理，調到北京後，與何春盛成為室友。第一天起床，這位大蔡奇男17歲的主管竟主動幫他做好早餐，餐桌上有兩人份的稀飯和家常菜，讓他嚇一大跳！

蔡奇男表示，何春盛很會帶人，不只用專業奠定研華在中國的競爭力，更讓部屬內心溫暖。例如，當蔡奇男在中國跑客戶遇到挫折，何春盛會反過來安慰他，「人就是全力以赴，把結果交給老天爺。」

「這句話影響我很深，他總是教我要轉念，每次跟他聊完天，就像被打了雞血！」蔡奇男笑道。這是何春盛上半生的大起大落、峰迴路轉，成就的超然態度。最重要的是，何春盛在職場中熱愛分享跟傾訴的性格，無意間助了人、也自助。

何春盛坦承，研華北京是他職場最快樂的時光，像重新爬另一座山，被老同事充分信任、有部屬追隨，能盡情貫徹自己的管理思維和想法，「當時研華還很小、沒有太多制度，所以很多制度是我定起來的。」

研華北京成為他口中的登峰時期。他因此返台升任研華總經理。研華近年扶搖直上，市值達到超過3000億台幣的規模，與廣達並駕齊驅，何春盛居功厥偉。他在2017年卸下研華總經理，退居第二線，擔任執行董事；並在2021年，出任大同總經理。

他告訴《天下》，他到大同6個月就辭職的理由。「大股東想要賺快錢、賣土地，而不是想讓這家公司再度偉大，」何春盛嘆口氣，他說需要更多時間整頓大同本業，但大股東無法等。

不過何春盛並不後悔，「這6個月還不算挫折，因為我做了別人不敢做、沒有做的事。」雖然只做半年就鎩羽而歸，如今68歲的他多了份灑脫，說這是「瀟灑走一回」。

「至少我人生每個階段都有積累，不再糾結成與敗，只要走過，都是資產負債表上的資產，而不是負債，」何春盛笑著說。

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