人生的意義是什麼？多數國家選了「家庭」 台灣人的答案很不一樣

【編譯 田孟心】

什麼事情會讓你對生命感到富足與滿意？美國皮尤研究中心針對17個先進國家調查，東西方國家答案大不同，台灣人的答案更讓國際驚訝。

美國皮尤研究中心2021年針對17個先進國家的近19,000名受訪者調查，詢問「人生的意義」，試圖理解2021年各文化對於生命的想像。

這些國家有西方的加拿大、美國等美洲國家，歐洲的比利時、法國、德國、希臘、義大利、荷蘭、西班牙、瑞典、英國，大洋洲的澳洲、紐西蘭，以及東方的四個國家日本、新加坡、韓國和台灣。

受訪者接到電話或面訪時，會被問到這樣的問題：

您好，我們的研究很有興趣了解什麼樣的人生是富足快樂的。能不能請您回答近期的人生中的什麼事情讓您感到有意義、滿足、滿意？為什麼？

這是一個開放式個問題，各國受訪者們使用不同的語言隨意回答。而皮尤研究中心的研究人員會將答案進行人為分析，最終將受訪者們的回答分類整理為17個大項如「家人與孩子」、「職業與職涯」、「物質福祉」等等。

什麼最重要？東西文化大不同

不令人意外，「家庭」項目在受訪的14國都排名第一，只有在台灣、韓國、西班牙，家庭沒有排上最首位。

這些回答家庭的國家們，列舉了與父母、子女、祖父母、孫子女與手足之間的情感，並認為他們是人生最重要的意義來源。在澳洲、紐西蘭、希臘和美國，甚至有超過一半的人提到這一項。

在17國之中，第二熱門的回答是「職涯」，有9個國家將它列舉為第二名。多數是大洋洲與歐洲國家，而新加坡則是亞洲國家裡罕見將職涯排到第二的。

關於「職涯」這項，在該國人生意義前五名榜單中都沒出現的是台灣與韓國，反之，「物質福祉」在台灣（排第二）和韓國（排第一）都排名很前面，反映了這兩國希望有好的生活品質，但不是透過選擇有熱情的職涯來達成。

一個可能的原因是，在經濟發展與創新創業還未達已開發國家之林的地區，人們或許難以從工作中尋求意義，「工作只是用來致富的一種手段」是更普遍的價值。

相較於前兩名「家庭」、「職涯」的一致性，各國的第三名人生意義答案就較為多元。佔上風的是「友誼」，其他如「健康」、「興趣」等等也上榜。

說到「友誼」，台灣、韓國、日本這三個東亞國家又是表中特例，「友誼」並沒有排在前五名。

而美國則有一個在表中看起來最獨特的答案「信仰」，排行美國第五，顯示著宗教力量仍在美國佔有一席之地。

皮尤研究中心特別強調，在作答時，西方國家較傾向「複選題」，也就是表中的前五名，可能對歐美國家而言是同等重要的五件事；而亞洲國家則傾向「單選題」，意即回答前五名的可能是截然不同的五群人，這點或許與兩邊文化習慣作答/思考的模式有關。

台灣人重視什麼？

調查特別製作了互動圖表，能看到各國認為的人生意義比例與排序，以及人們受訪時給的其中一些答案。

在台灣，談到人生意義，排行第一名的答案是「社會」，38%的受訪者這樣說。

或許「社會」不是人們回答這個問題的直觀答案，不過皮尤研究中心特別說明，只要答案有與「國家建設」、「教育體系」、「社會福利」、「生活環境」、「安全」、「國家應對Covid」等有關的概念，就會將答案歸納為「社會」。

像是不少台灣受訪者這樣的回答：我感覺自己過得很幸福，因為生在台灣，很安全、民主、自由，疫情控制得很好、交通很方便。就會被研究中心列為「社會」。

不過，這很可能是因為調查是在今年3月進行，當時零確診的社會氛圍和後來有很大的差異。但無論如何，台灣至今都還是世界上少數受疫情影響較低的國家。

台灣的第一名，在皮尤和其他國際平台都備受討論，例如Datawrapper一篇幽默的文章指出，「哲學家們嘗試了幾千年，最終發現生命意義的卻是皮尤研究中心，『吃自家種的蔬菜』、『有一隻喜歡坐在你腿上的貓』，或者『住在台灣』，」

台灣排名第二的是「物質福祉」（19%），第三名是「家庭」（15%），第四名是「自由」（12%）、興趣（10%）。

該說台灣人特別愛錢嗎？或許不一定。台灣受訪者有19%回答「物質福祉」，其實比西班牙（42%）、荷蘭（33%）、義大利（29%）都少。由表可見，除了「社會」（38%）明顯突出以外，台灣人的其他答案都不是非常踴躍。

其他耐人尋味的議題

在這份調查中，還有其他有趣的現象值得後續追蹤研究。例如，「自由」議題一向與國內政治和歷史有不少關係，可能是特別糟（需要列舉強調），或是特別好（好到成自然、不需要特別列舉）。

「自由」在韓國與台灣都排上了前五名，而所有國家裡在意「自由」比例最高的是荷蘭人，有20%回答這是人生意義來源，英國則只有5%的人說「自由」很有意義。

此外，「家庭」或「血緣」概念是華人社會重視的價值，台灣卻是所有國家裡最低比例回答「家庭」者（15%），總排行也只排上了第三名，在「社會」和「物質福祉」後面。這是否為新世代的價值觀轉向？值得更深的研究。

東西方的比較亦是有趣的話題。東方能看見比較多從社會、結構、國家思維出發的意義，西方則是自我實踐、個人靈性追尋上的意義。

如果你無聊的話，閱讀各國人給皮尤研究中心的回答也是一件充滿樂趣的事。玩桌遊、爬家附近的一座山、學了新的程式語言，會發現能讓人們快樂富足的事情是這麼微小，也這麼重要。

（資料來源：Pew Research, scmp, South Seattle Emerald）

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