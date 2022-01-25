全球改學「正體中文」？華語成為新戰場 ㄅㄆㄇ能教出更多親台派？

文 陳育晟

當中國「孔子學院」在歐美各國退場，「台灣華語」開始反攻！台灣多管齊下，將在各國增加百所「台灣華語文學習中心」，廣招人才教「正體字」並認識台灣文化。台灣能否搭上華語熱反攻歐美，甚至孕育出新產業？

星期五晚上7點，離美國矽谷蘋果總部不到5分鐘車程的林布魯克高中依然燈火通明，教室裡的15位來自各路的當地人，伏案專心描寫注音符號以學習正體中文，和過去中國孔子學院輸出的漢語拼音、簡體中文截然不同。

這裡是由北加州目前規模最大僑校——矽谷中文學校，租用場地所開設的台灣華語文學習中心，首次招收成人學習華語，就得到全球評鑑第一名。

「在這裡學華語，對我工作很有幫助，」29歲，在富士康矽谷相關企業擔任產線協調經理的馬汀（Jonathan Martin），穿著潮味十足的紅色帽T告訴記者。

馬汀所上的華語班，由台灣華語文學習中心開辦，過去半年來已在美國、歐洲開設18所，今年將增加至45所，學生人數上看1400人。未來4年更將增加至100所，學生可望超過3000人。

如此螞蟻雄兵，將為孔子學院撤離後的美國、歐洲，提供新的華語能量。

美國在台協會副處長柯傑民（Jeremy Cornforth）接受《天下》採訪時強調，台灣推動對美國輸出華語教育的意義在帶給學生多元、開放價值，「是美台合作間最重要的基礎。」

出身德州的馬汀，從未學習過中文，直到搬家到矽谷，才發現身邊同事充滿華人，興起學華語的念頭。一度猶豫想學簡體中文的他，在身邊不少台裔長輩勸說下，才明白正體中文的優勢。

「我就是覺得非學正體中文不可，」馬汀細數正體中文的優點，包括富有文化底蘊、學習正體自然可以讀懂簡體字等。

自去年9月至今，學習台式華語近半年的馬汀已能用簡單的中文和記者溝通，對小籠包、台北101等台灣小吃、地標更不陌生，打算疫情趨緩後親身到台灣走一遭。

台灣華語教學的戰略高度

事實上，華語教學在歐美，對台灣來說具有國家戰略高度。矽谷中文學校設立的台灣華語文學習中心，背後由僑委會推動，負責對美國社區成人輸出華語，和教育部針對美國大學的「優華語計劃」形成雙引擎，背後是國安會負責統籌，並定期與美國在台協會進行工作會議。

除了價值觀外交、帶動台美人才交流，對矽谷中文學校這樣的僑校而言，更是轉型契機。

矽谷中文學校校長寇惠風猶記，1980、1990年代赴美留學熱潮方興未艾，家長要送孩子註冊學中文，得半夜冒著寒風在校外排隊。但如今留學熱降溫導致僑校生源減少，規模堪稱北加州最大的矽谷中文學校，學生人數也從頂峰1000人減少至350人，而周遭50多所僑校，學生往往連百人都不到。

如今開放矽谷中文學校，引進當地社區成人學習華語，可望讓瀕臨式微的僑校找到新活水，也能繼續服務海外台僑。

不只學華語，更要培養親台派

在惠普擔任業務主管，他積極參與僑界事務。寇惠風白天勤跑各大公司，晚上和假日積極參加社區活動，只要發現有合格的華語老師，不辭三顧茅廬，遊說對方直到點頭為止，最終找到2位擁有台灣教育部核發華語師資證照的老師。

連所招募學生，都經過寇惠風精挑細選。寇惠風希望打響台灣華語文學習中心第一炮，運用工作人脈找來在矽谷各大企業有華語學習需求的工程師、專業經理人，讓課堂不單只是學華語，更能在矽谷科技圈中培養一群認同並願意了解台灣的菁英。

這個為期9週、每週3小時的課程，很快就打響名號。第一屆15個學生都表示願意再上下一期，寇惠風也打算趁勝追擊，今年2月增開一班春季班，同樣針對沒有華語學習基礎的社區成人招生，並安排2位新老師加入。

除僑委會推動的台灣華語文學習中心，教育部的「優華語計劃」也傳出捷報，今年計劃第二年就在美國、歐洲建立48所合作學校，原訂2030年達成100間學校的目標也將在2025年提前達標。

「他們的努力令人印象深刻，」柯傑民認為，這些數字反映台灣政府對美國輸出華語的具體貢獻，從既有教育體系延伸到社區成人，在非台裔主流聚集城市中，也可看到台灣華語老師。

台灣資源還是比不上中國

但即便僑委會、教育部雙管齊下，資源有限仍是難題。兩部會去年編列預算加總僅1.25億台幣，和年預算60億的孔子學院相比，難望其項背，「短期內要取代孔子學院，還是很困難，」曾多次訪視海外華語學校，佛光大學公共事務系教授陳尚懋不諱言。

淡江大學華語中心主任周湘華建議，既然台灣投入預算有限，美國又對台灣培訓出的華語人才需求孔急，或許可仿效傅爾布萊特計劃模式，由雙方合作成立非營利組織，共同推廣華語、訓練人才。

雖然絕大多數國家語言輸出組織都是國家資本，鮮少有外資，「但我們預算不足，這是可以考慮的方法，讓我們在美國的影響力下，建立我們的語言外交實力，」他說。

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