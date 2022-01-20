無限追打疫苗不切實際 免疫學專家：第三劑已是極限

【編譯 張毓思】

追打疫苗將成為未來的常態嗎？各國專家建議，沒有證據支持施打第四劑疫苗。比起不斷追加疫苗，建議應該開發新的Omicron疫苗，或是以口服藥與噴鼻疫苗取代追加劑。

一年之前，打滿兩劑疫苗就已經被視為擁有完整保護力，全球疫情也本該隨著疫苗的覆蓋率擴大而落幕。

誰料Omicron再起，突破兩劑疫苗的保護力。世界衛生組織推估，按照目前的確診新增速度，歐洲將近一半的人都會感染Omicron。

白宮首席防疫專家佛奇則預測，因為散播速度快速，每一個美國人都會接觸到Omicron。台灣也縮短了施打第三劑（追加劑）的時間，只要間隔12週，就可以預約施打第三劑疫苗。

不少國家更是考慮施打第四劑（第二劑追加劑），以色列則是再度領先全球，率先讓60歲以上長者施打第四劑。難道我們的新常態，就是這樣不斷地追打疫苗嗎？

專家：沒有證據支持施打第四劑

學界專家指出，追加劑不可能無限打下去。在打滿第三劑以後，各國政府應該研議一個新的長久防疫對策。

「每隔一陣子就施打疫苗不是最好的方法，」耶魯大學免疫學家岩崎明子說，「我們需要別的防疫策略，才可以避免無限追打的狀況。」

亞利桑那大學免疫學家巴特切亞（Deepta Bhattacharya）指出，疫苗第三劑可以有效提高抗體數量，然而這只是短期的效果，數個禮拜後抗體的數量又會下降。而目前也缺乏證據，支持第四劑疫苗防範Omicron的效用。

賓州大學免疫學家亨士利（Scott Hensley）就認為，以色列施打第四劑的做法沒有任何效用，他認為免疫細胞T細胞與B細胞，在第三劑之後就有良好的病毒抵抗能力。再追加第四劑恐怕沒有更多幫助。

世界衛生組織也發出警訊，反對各國不斷追打疫苗，而是呼籲藥廠開發新的Omicron疫苗。加州拉荷亞免疫學研究所病毒學家科緹（Shane Crotty）也指出，研發新的Omicron疫苗，比不斷追打舊疫苗更有效。

輝瑞、莫德納與嬌生等疫苗大廠，都表示正在測試針對Omicron病毒的疫苗。輝瑞指出，最快三月就可以開發出Omicron疫苗，最快六月就可以讓大眾施打。

除了研發新的疫苗，專家也認為，現有的疫苗可以與口服藥或是噴鼻疫苗結合使用，噴鼻疫苗可以包覆鼻腔，將病毒在身體的入侵點就阻擋下來。

不斷施打追加劑，恐怕有負面效果

部分的專家也擔憂，不斷重複施打相同的疫苗，不只不會有更好的防禦力，反而可能對免疫系統產生負面的影響。

哈佛大學疫苗學家薛曼（Amy Sherman）指出，不斷追打疫苗會讓免疫系統只對單一的病毒種類有反應，Omicron病毒與未來更多的變種病毒，反而無法被免疫系統偵測。

歐盟也向成員國建議，不應該頻繁地施打疫苗追加劑，因為有可能出現負面的效果。薛曼說，「病毒變種的速度非常快，而我們有足夠的證據證明，不斷追打疫苗會是一個問題。」

另外有一部分專家反對施打追加劑的理由，是支持讓還沒有施打過第一劑的國家優先施打。亨士利指出，病毒的變種速度如此之快的原因，就是因為有大量的人類宿主可以侵襲，只要疫情繼續擴散，就有可能出現新的變種病毒。

優先讓還沒施打疫苗的國家完成接種，反而可以更有效地限制病毒變種的機會。

（資料來源：NYT, Bloomberg, The Guardian）

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