被批「養雞還需要你教？」大成三代如何把經常臭掉的雞蛋變高價蛋？

【文／楊孟軒；圖片／謝佩穎】

從電腦桌到牧場處理雞糞，學資訊的大成三代韓芳豪，接手集團最困難的雞蛋事業。這個單位從被坑錢、嘲諷，到闖進麥當勞、鼎泰豐、全聯，登上市佔龍頭，還獨立成一家公司，他怎麼做到？

5、6年前，大成委託廠商處理報廢雞蛋，出廠前談好價格，卻分別在運送途中、抵處理場後被加價，剝了兩層皮；上架後，又因雞蛋變質被全聯罰款，從貨架上黯然退場。

如今，大成已躍升市場龍頭，在品牌眾多且分散的雞蛋產業，獨拿一成市佔率。走進全聯，貨架上光大成生產的雞蛋就囊括動物福利、葉黃素、冷藏、常溫蛋等不同種類，就連鼎泰豐一年用掉的600萬顆雞蛋，也來自大成。

短時間內帶領大成蛋品逆轉勝的關鍵人物，就是韓家第三代接班人、中一食品董事長韓芳豪。

不想「過太舒服」的韓芳豪，翻轉雞蛋事業，變大成另一招牌。

邁入第65年的大成，在二代四兄弟和諧共治下，發展成橫跨兩岸的農畜巨擘，堪稱台灣家族企業共治的典範。然而，董事長韓家宇曾坦言，大成的傳承計劃做得不夠好，未來不得已，可能未必姓韓也能接班。

不過在副董事長韓家宸之子韓芳豪做出亮眼成績後，接班難題也逐漸明朗。「讓他接班已是內部共識，」他的直屬長官、大成執行副總曾添福直言。

在美國活得像退休，決定闖中國

戴著黑框眼鏡，談吐斯文溫厚，身為第三代長男，今年41歲的韓芳豪，原本可以過得很安穩。

國中就赴美、大學畢業後擔任電腦工程師，韓芳豪笑說他在美國活得像退休，薪水好、5點多下班打球游泳，快樂沒壓力，從未想過要進家族事業。

掌管大成在中國餐飲事業的韓家宸，常勸兒子韓芳豪應跳脫舒適圈，到每年GDP成長8%、9%的中國看一看。

「我覺得有道裡，才20多歲就過這麼舒適，怪怪的，」他申請北京清華大學MBA，畢業後進微軟開發搜尋引擎，從上億筆資料撈出搜尋者所需的資訊，「我第一次感受到，工作是在解決難題、創造價值。」

直到韓家宸健康出狀況，為了替父親分擔解憂，他2013年首度踏入家族事業，協助代理中國鼎泰豐營運。

韓芳豪跟在鼎泰豐董事長楊紀華身邊學習，對鼎泰豐透過大量科技維持服務水準印象深刻。

舉例來說，餐點總重量會在發票上呈現，服務人員一看就知道該使用不織布提袋，避免盛裝超過2公斤餐點的紙袋不堪負重。

看到微軟和鼎泰豐靠科技和創新思維改變產業，也悄悄在他心中種下日後顛覆雞蛋事業的種子。

回台自請做最難的事業：雞蛋

大成九成營收來自上游，韓芳豪5年前被安排回台灣各部門輪調學習，第一件事，就是跑遍上百座牧場。

看到許多蛋雞場設備老舊，年邁的雞農也向他傾吐子女不願接班的苦，他感觸很深刻，「他們也想變好，但很困難。農場規模小，根本不可能投資新設備。」

相較白肉雞產業建立起完整垂直整合，大成當時的雞蛋事業剛起步，只有蛋雞場與洗選場，「我們只是很小的咖，還被廠商欺負，」韓芳豪尤其難忘同仁描述處理報廢蛋時，被廠商強加兩次價，語帶哽咽的神情。

最終他沒有選擇參與雞肉、飼料等成熟事業，而是自請擔任蛋品事業處主管，公司高層對他的決定感到驚訝，「愈辛苦的地方，愈能展現價值，」他肯定地說。

跳脫產業思維，做蛋品一條龍

相較有些年輕接班人一上任就大刀闊斧進行改革，身為基督徒的韓芳豪，親和力十足，也善於凝聚團隊向心力。曾添福觀察，他不僅執行力強，更發自內心關懷同事，「常看他開完會帶同事去吃台南鱔魚麵。」

韓芳豪接手蛋品事業前兩年，市場剛發生芬普尼超標和回收過期蛋事件，他從源頭到末端盤點雞蛋產業鏈，發現牧場、蛋商到加工廠各成體系，很難掌控食安，加上雞蛋又是薄利事業，沒人願意做一條龍整合。

韓芳豪知道，唯有跳脫舊產業思維，才能生產更高品質的雞蛋，「既然沒人做蛋品一條龍，大成就來做。」

他從源頭要求蛋雞契約戶，重新檢視牧場動線、人員清潔、消防和處理蛋雞屍體的設備，把養殖端的失誤降到最低。

那些雞農當然反彈，「我養一輩子雞，現在你來教我，不是很好笑嗎？」他不放棄，耐心地和團隊三番兩次去談，答應協助提升硬體，契約戶的儲蛋間沒空調，夏天容易腐壞，大成也出錢幫忙裝冷氣。

大成是全台三分之一蛋雞飼料的供應者。從賣飼料到成為合作伙伴，韓芳豪讓雞農知道，大成跨入雞蛋事業不是要爭利，而能幫助他們創造更高的價值，「不改變，他們也會被淘汰。」

韓芳豪也鎖定40歲以下、願意配合的青農合作，即便沒經驗，大成也開課培訓他們，還把小農照片印在包裝賣到通路上，讓他們引以為傲。

他更推動分級計價制度，「你每天用心養雞，隔壁農場隨便養，結果收購的蛋價竟一樣，不是很不合理嗎？」大成用更高價格收購高品質雞蛋，藉此圈住一群在乎品質的雞農。4年來，大成的蛋雞契約戶數翻了整整一倍，契約雞隻數更成長超過150%。

中華民國養雞協會蛋雞課課長王榮生觀察，雞蛋產業2、30年來進步緩慢，像大成這樣扛著大招牌的企業，更有能力要求源頭的蛋農升級軟硬體，提升雞蛋品質。

養溫控車隊，通路餐廳都上門合作

大成逆轉的關鍵，還有配送車隊。韓芳豪解釋，蛋不能冷凍、不耐放也不耐摔，比牛奶還難保存，他曾自己嘗試建置車隊，卻苦無管理能力。

2018年，大成收購台灣最大專門運送蛋品的車隊，低溫物流車擴增到100多輛，不管通路或餐廳，一聽到車隊配備高規格的即時溫控系統，都毫不猶豫就與大成合作。

也因此從麥當勞、鼎泰豐、王品到全聯、家樂福和四大超商，都能見到大成蛋品的身影。

「外界不敢置信，我們的行銷預算竟是0。我認為讓消費者隨處可見，遠比打廣告重要，而車隊正是鋪貨全通路的關鍵，」韓芳豪振奮地解釋市場策略。

車隊配備溫控系統，讓雞蛋更保鮮。（大成提供）

他只花1年，就完成飼料、養殖、洗選到冷鏈運輸完整的一條龍產業鏈，不到3年就將市佔提升到第一。大成於是將蛋品事業獨立，成立子公司中一食品，由韓芳豪出任董事長。

被賦予KPI：可生吃的蛋

韓芳豪的努力，讓韓家宇決定拜託在中國合資麵粉事業的日本昭和企業，分享雞蛋產業技術，協助大成再升級。

2019年昭和與中一食品結盟，共同在彰化投資10億蓋一座全台最大、最先進的自動化蛋品廠。

大成董事長韓家宇（左）與日本昭和企業社長新妻一彥（右）簽約雞蛋與麵粉合作 。（天下資料）

論雞蛋品質，日本是世界第一，生食相當普遍，而韓芳豪被賦予的任務，就是產出生食級的雞蛋。

「董事長（韓家宇）每次遇到我就問，生食級雞蛋進展到哪了？」韓芳豪預估最快一年半，生食級雞蛋有機會問市，目前除了引進疫苗，也同步加強產業鏈每個環節的控管。

「很多人挑戰我，生食蛋有市場嗎？是不是噱頭？我的答案是，台灣人值得吃更好的蛋，」他舉例，國外要求醫院、長照和月子中心，只能使用生食級雞蛋。未來台灣進入高齡化社會，也必須將食安風險降到最低。

念電腦科學的韓家宇在2000年進入集團，導入ERP，帶動大成第一次資訊革命；如今韓芳豪嘗試透過手機app，即時監控農場蛋雞，未來計劃導入養殖肉雞、豬隻，想藉智慧養殖，促進大成進行另一次資訊升級。

大成的新接班人，開始在集團內發光，似乎也將讓農畜巨人未來的腳步，走得更快、更靈活。

【延伸閱讀】

直擊台積美國廠》率供應鏈大遷移！沙漠中日夜趕工100%複製南科廠

寇世勳之弟、前海軍菁英創業 養出200億「大猩猩」衝美國上市

不能再靠肝和奴性救台灣 台積：一年半後，設備工程師不用輪大夜