桃機確診員工連5天報到、還有千人跨年 金嗓歌友會有何神奇之處？

文 蔡立勳

因疫情而爆紅的桃園金嗓歌友會，早已不只是唱歌場所。在負責人陳中央經營下，採行會員制的金嗓有800多名會員，他們在此運動、社交，也找回社會連結以及身而為人的尊嚴。

對金嗓歌友會負責人陳中央而言，如今每個新增的新冠肺炎確診個案，都猶如壓在他肩上的石頭。

1月4日，桃園機場爆發群聚感染，一名確診員工在跨年前後，連續5天到位在中壢的金嗓歌友會；加上一張由金嗓主辦的跨年活動照四處流傳，千人用餐的會場水泄不通，被貼上「防疫破口」標籤的金嗓，頓時成了眾矢之的。然而，一家歌友會為何有能耐，能號召上千人跨年，甚至讓長者天天報到？

長者第二個家，照護功能超越任何機構

事實上，金嗓雖名為「歌友會」，卻非單純擺台卡拉OK機供民眾唱歌的場所，反而更像長者的第二個「家」。

「如果以照顧長者的功能來講，或許遠超過現在任何照顧機構，」住家離金嗓歌友會不遠的桃園市立法委員魯明哲說。

金嗓歌友會採會員制，2003年成立時僅有30人，並向桃園縣政府（現為桃園市）登記成立「金嗓歌友歌唱協會」，至今不過18年時間已擴張到約800名會員，以桃園為大宗，少部份來自新竹、台北等地，年齡層橫跨40歲至90歲，平均約65歲。

隨著人數愈來愈多，規模也不可同日而語。加入的會員只要每季繳交會費1400元，一年到頭不愁沒活動參加。除了讀書會、外語班，還有排舞、社交舞班，以及健行、桌球、羽球等7個社團。

「我很引以為傲的是，在金嗓可以把七老八十的人教到進舞池跳舞。這些畫面以前只有在電視看到，他們可能沒想到這個年紀了，還可以翩翩起舞，」陳中央看著長者舞動的眼神，「讓他們有種人生重來的感覺。」

不只唱歌跳舞，還可學外語、定期出遊

在金嗓會館裡，有運動場地、卡拉OK設備，附設的廚房內有廚具與冰箱，會員只要帶上食材，就能烹飪、共餐。不少人從會館早上9點開門營業一路待到晚上10點打烊。

依循不同時節，金嗓2月辦春酒、端午吃粽、中秋烤肉；每個月舉辦慶生會，不定期出遊，一次就是1、20台遊覽車的規模；九九重陽節當天，則免費帶65歲以上長者出遊。

為讓會員更有歸屬感，還會進行分組。發展至今有7個大隊，各自以鳳凰、猛虎、飛龍、雄獅、藍鷹、海豹、黑馬等動物命名，並讓會員自行設計隊旗。

7個大隊各有隊長、副隊長，再往下分組，由組長照應組員，還有啦啦隊長與精神領袖等幹部，精神領袖多由各隊較有財力的人擔任。會員每3個月透過座談會提出會館需改進之處，也是金嗓與其他老人組織相當大的差異。

為讓各隊凝聚向心力，陳中央設計透過競賽累積積分，年底結算總分。「我們一年有30項競賽，」他一一細數，如躲避球、運動會、陸上划龍舟等，就連座談會出席狀況、各大隊每年流失的會員人數，都是排序計分的依據。

金嗓跨年晚會會吸引千人參加，也是因為各隊參加的人數多寡會列入計分，促使長者奮力呼朋引伴。

這些多已退休的長者因此有了生活目標，彼此合作、競爭，不少人找回年輕時的熱血。

有人找到伴侶、有人不再獨自過年

金嗓創始會員，移居中壢40載的蔡亞雷印象很深，有位年近九旬的退役將軍，老伴走得早，加入金嗓後，認識了能互相依靠，終老的伴侶。

入會的長者即使沒有任何休閒興趣，隊長也會安排幹部協助、輔導，找出如歌唱、球類運動等感興趣的項目，進一步培養。

但活動再多，長者內心終究有塊缺憾沒被填補。曾有會員農曆新年獨自在家，聽到鞭炮聲觸景傷情而落淚，促使陳中央決定在除夕夜舉辦圍爐，找來志工做菜，邀請自己過年的會員用餐，席間發放紅包，長者自此不再以淚水撐過新年。

金嗓能有如今的規模，其實是無心插柳。將屆花甲的陳中央，過去是日月光中壢廠的警衛長，也當過2屆中壢市民代表。約20年前，他因友人常到家裡聚會，租了台卡拉OK機，提供家中兩層樓約百坪空間供友人活動。

長輩圈的「館長」，牢記每個會員名字

三五好友相聚高歌，還舉辦歌唱比賽，吸引愈來愈多人加入。但母親不滿太多陌生人出入家中，正好陳中央家裡有塊出租土地到期，他與好友籌資300萬打造一座會館，自此成為金嗓的基地，陳中央也被稱為「館主」。

金嗓經營18年，陳中央幾乎叫得出每位會員的姓名，投注心力可見一斑。蔡亞雷有次故意說了個假名，陳中央思考3秒鐘後旋即回答，「他不是會員。」

蔡亞雷佩服陳中央的熱血，即使自己因工作忙碌，無法經常參與金嗓活動，仍持續繳交會費，「因為這是一個必須存在的地方，」蔡亞雷說，還有不少身兼中小企業主的熱心會員出錢出力，協助金嗓打平營運。

只是數百人天天出入近千坪的會館，多少引起鄰居議論或不滿，也曾有人抗議活動音量太大。尤其隨著金嗓歌友會成為疫情熱點，有人質疑金嗓是違規經營，且佔地千坪僅百坪被桃園市政府列管，陳中央說，金嗓有向桃園市政府登記立案，屬於民間社團，並非對外營業。

也有會員因此備受家人質疑，為何要常去金嗓，承擔染疫風險？但在當今的高齡化社會，金嗓確實提供長者兼具社交與學習功能的場域，從活動中找回朋友也找回尊嚴，蔡亞雷認為，金嗓的社會功能是「沒有參與的人看不到，只有身歷其境的人感受最深。」

【延伸閱讀】

地表最強里長＋丐幫幫主深入萬華，不讓「飢餓」比病毒先摧毀人

「期待美國出兵救台，很危險」 福山：廢除徵兵制是台灣最大錯誤

直擊台積美國廠》率供應鏈大遷移！沙漠中日夜趕工100%複製南科廠

「要有自己的房子」 哈佛畢業經濟學家的8個理財原則

84歲孤狼與看不見電影的學霸，砸30億拓點嘉義 西門豪華影城父子的野心

※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載