金嗓歌友會重演萬華群聚？專訪陳時中點出3大關鍵差異

文 林以璿

新冠疫情爆發兩週年之際，國內外疫情同時升溫，尤其有確診者在跨年期間連續5天去金嗓歌友會，令人擔憂，將重演萬華群聚事件？陳時中接受《天下》專訪，為讀者釋疑。

國內疫情拉起警報。桃機相關案例累計至10日已達30例，其中北市防疫計程車案17240的Omicron病毒序列與其他案例不同，不列入群聚，但仍與桃機相關。指揮中心分析，包括機場的6號行李轉盤旁的廁所以及P3停車場廁所，都是可疑的源頭處所。

令人憂慮的是，曾有確診者連續5天前往位於中壢的金嗓歌友會，並於跨年夜造訪千人餐會現場，引發外界擔憂，去年萬華群聚事件是否再度重演？

對此，《天下》6日下午採訪中央疫情指揮中心指揮官陳時中，他指出雖然Omicron傳播速度驚人，國際疫情也未到高峰，但是台灣經過了幾次本土危機，也跟著提升對抗病毒的實力，從單點防疫到多點防疫，今年的情形其實比萬華群聚的時候要來的樂觀。

問：Omicron是不是進入社區了？

答：Omicron已經到本土了，但是不是「進入社區」，要看如何定義。

現在的感染情形還是集中在本土的機場職場群聚，但也有感染源已經在社區裡面一段時間，這樣擔憂就會更大。（編按：6日深夜，桃園社區篩檢出3位確診者。社區感染必須符合4個定義：1. 確診者找不到傳染的來源、2. 國內案例多於國外感染案例、3. 持續性的傳播鍊、4. 廣泛發生群聚感染事件）

問：指揮中心6日宣布，即日起調整醫療應變作為，要求擴大開設專責病房，3天之內將有1453間專責病房。這是否代表目前本土疫情已經開始緊張？

答：不是，應該是說即時準備。5/15(2021年5月15日指揮中心正式宣布萬華社區感染)那次我們覺得(應變)慢了一點，因為畢竟醫院清空需要時間整備，如果等到疫情起來再清空，就太晚了。所以我們現在就啟動準備。

問：目前機場群聚事件，跟去年5月的萬華群聚事件相比，有甚麼差別？

答：(萬華)忽然爆發，讓大家都有點措手不及，馬上要及時因應，導致醫療整備比較慢一點。這就是為什麼這次要將病床徵調放到比較前面進行。

另外，現在台灣疫苗的覆蓋率，施打第一劑人口達到八成，第二劑也已經達到七成。我們知道疫苗有保護力，但是疫苗能夠阻止疫情的傳播、擴散嗎？現在大家都存疑，畢竟許多確診者都是突破性感染。但是打疫苗的人比較多屬於輕症，較不會演變成重症，且死亡率降低，這一點是很清楚。萬華當時的的重症比例，就比較高。

第三點，(去年5月)當時國際間的治療藥物只有單株抗體，且效果不是那麼明確，還需要透過靜脈注射，不能廣泛使用。現在有了口服藥物，且政府已經有所準備。

綜合以上3點，現在的情形是比去年好的。

問：萬華群聚事件，讓指揮中心學到甚麼重要經驗，因此做了那些調整？

答：我常在講，人生就是這樣，(部桃院內感染控制成功)，讓你會以為成功案例可以複製。直到萬華群聚我們才發現，當疫情真的來的時候， 不會只攻擊一家醫院，是多發性的，很多醫院都被攻擊。

以前覺得中央可以一條鞭幫大家處理疫情，但是萬華群聚因為是多點發生，如果全部中央負責，就太拖延時間了。

所以不只靠中央、要靠地方，每個地方要有應變的能力。像是如果公司發覺員工有接觸者，不用等地方衛生局教你怎麼做，你就應該及時能夠做一些事情，比如說什麼時候停工？怎麼把聯絡網建立好？

接下來是觀念的轉變，以前大家的分類是有病跟沒病，有病的通通都往醫院送，可能導致醫院量能受到挑戰。所以輕症或是無症狀者，有些必須送到集中檢疫所，或是單獨在家隔離。過去救護人員沒有受到分級分流的訓練，現在我們做到讓第一線人員有能力判斷分級。

最後，傳統的急救觀念就是以距離近、交通能力來衡量。但是新冠不是急症，隔離很重要。以萬華群聚為例，重災區第一線的醫院是和平醫院，接下來是台大醫院。

傳統的方式就是將病人全部送到和平醫院，但是這些在重災區的醫院本身的住院病人就有潛藏確診者。如果社區、醫院疫情爆發，很快就會壓垮和平醫院，接下來是台大醫院，最後乃至於其他醫院產生連鎖反應。

所以病人不應該是就近送，而是先往外面送。(鄰近醫院)院內的(潛在感染者)先找出來，保護好醫院。

問：台灣即將邁入疫情相伴的第三個農曆新年，你在這三個新年心態上有何不同？

答：第一個新年時，大家完全搞不清楚狀況，不知道到底新冠病毒的問題有多大。當時武漢封城了，兩岸進出頻繁，在搞清楚狀況前，最擔心怎麼阻止疫情太快進來。

去年過年前，經歷了長達253天的本土零確診。染疫紐西蘭籍機師的接觸者成為本土個案。這麼長時間的零確診之後，大家好像覺得台灣是銅牆鐵壁，當時才驚覺原來病毒還是無孔不入。

接下來，過年前的部桃醫院事件就比較嚴重，但是國外院內感染都是動輒數百位，台灣大概20幾位，還是控制比較好的。

今年，我們的準備已經可以面對多點的攻擊情況。疫情爆發時，個案不只會是個案，所以現在準備的都是多點啟動的時候怎麼做。

尤其Omicron傳播很快，從聖誕節到現在，真的是全球大爆發，前幾天已經達到全球單日確診百萬，今天更是來到250萬。可以預見，國際疫情還沒到最高峰。

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