不甘被譏輸給菲律賓 小技師如何打造台灣首座百萬瓦級地熱電廠？

【文 劉光瑩】

不甘台灣地熱掛零，技師出身的林伯修窩在台電舊宿舍15年磨技術、鑿出30倍發電，20年後翻轉清水地熱電廠。

清水地熱園區裡，熱氣蒸騰的煮蛋區、泡腳池，是宜蘭觀光勝地。從2021年底開始，這座園區更是自產穩定再生能源電力的關鍵。

清水電廠儘管目前併網容量僅4.2MW（百萬瓦），發出的電可供1萬戶小家庭使用，跟火力電廠比起來小巫見大巫，卻已是台灣的一大步。

地熱最大的特色是穩定。有別於間歇性風電與光電，能24小時提供穩定綠電。

「台灣第一個百萬瓦級地熱發電廠，是邁向淨零排放關鍵一步，」副總統賴清德在啟用典禮說。這一步，走了超過20年。

喚醒台灣沉睡已久的地熱

清水地熱電廠總經理林伯修，招牌打扮是牛仔襯衫加上舊舊的鴨舌帽，一副隨時準備巡視工地的模樣。

他的父親林德欽，是五○年代末台灣最早一批鑿井技師，從公共工程如新生高架橋地基鑽探起家，他跟著父親從工程探勘鑽到溫泉井，練就一身好功夫，因緣際會一頭栽入地熱。

他曾在工研院主導的地熱探勘計劃擔任技師，國際交流頻繁。一件事讓林伯修印象深刻，有一年菲律賓經濟部長來台參訪時說，「菲律賓什麼都贏不了台灣，只有地熱走在前面。」讓他聽在心裡，非常不是滋味。

在太平洋火環帶，從美國、墨西哥、紐西蘭、印尼、菲律賓到日本，只有台灣沒有電廠等級的地熱。「台灣不只缺席還掛零，乾脆搬出火環帶好了，」他說。

為了爭一口氣，技術出身的林伯修，20年前一頭栽進地熱領域，使命就是要提高台灣能源自給率。過去15年，他都窩在清水舊台電宿舍，4年前，前東家雖取得政府標案卻因進度落後被解約，他決定自己來，咬牙把案子標下。

一開始林伯修也苦無充足資金，直到遇見將捷建設董事長林嵩烈 ，兩人一見如故。「上天給的在地能源，我們應該把它發揮到最大。」

林嵩烈受訪時說，台灣每年賺3千億美元外匯，卻花近470億美元外購能源，「沒有自己的能源，對台灣的下一代很危險。」

在將捷與台汽電合組的結元能源支持下，林伯修成功讓地熱電廠發電併網，讓台灣沉睡已久的地熱發展，在宜蘭重新站起。

目前因為地方輸電饋線滿載，結元只申請到併網4.2MW，但地底蘊藏的總能量遠高於此。林伯修透露，國外評估，光清水的蘊藏量30MW不是問題，但仍需要擴充饋線。

「之前很多人都來問我：你怎麼那麼勇敢？」林伯修回想眾人質疑，如今一派雲淡風輕，「其實不是勇敢，而是清晰，因為我知道這有潛力，台灣一定做得到。」

觀光、金融業也瘋地熱

然而，地熱發電雖是優質的穩定綠電，在台灣的發展仍有不小挑戰。

首先，地熱所在地往往開發不易。有溫泉的地方就有地熱，而在台灣，溫泉多半出現在山區、原住民保留地或國家公園，民間開發業者要進行鑽探，光是取得用地及附近居民同意，就已經不容易。

其次，前期探勘成本高，回收期長，願意投入的業者少。結元迄今已投資超過7億元，花費5年才開始發電。大部份企業想要馬上回收，難免卻步。

也正因挑戰眾多，許多人盼望在清水地熱電廠啟用後，能夠讓前方的荊棘少一些，讓穩定的再生能源在台灣有發展空間。

過去幾年，許多企業注意到台灣地熱發電商機，默默鴨子划水投入好一陣子。包括化工業、水泥業、觀光業，甚至光電業者、金融業創投，都開始對地熱展現高度興趣。

「清水電廠證實了台灣不是沒地熱，只是沒開發，」海洋大學地球科學所博士生王守誠說，30年前台電經營的地熱電廠，原本發電量只有0.12MW，現在等於只花半年就提高30倍，顯見技術不是問題。外界期待，清水電廠之後，未來的地熱開發可以走得更順、更快。

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