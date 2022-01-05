舊公賣局變打卡聖地！嘉義美術館優雅玩轉3棟古蹟，奪建築首獎

【文／歐陽辰柔；圖片／謝佩穎】

全台木造老屋密度第一的嘉義市，公、民營木建築蓬勃發展。拿下今年台灣建築獎首獎的嘉義市立美術館，便是古蹟重生的最佳範例。前身是公賣局，坐擁老派建築的低迴優雅，流露時尚俐落的現代感，成了嘉義最迷人的城市新風景。

這裡秋冬少雨，常見暖陽。全島最小省轄市嘉義，過去始終低調。

很多人不曉得，它昔日不僅物產豐足，藝文氣息濃厚，從日治時期以降，便是阿里山木材集散地。製材廠、家具行等木材產業蓬勃，即便1980年代後沒落，至今市內仍留存超過6000棟木造老屋，密度可謂全台之冠。

小而美，慢且靜。這樣一座小城，近年從公共建築的革新，到個性店家在街頭露臉，替在地生生不息的木空間寫下新頁。

嘉義市，這幾年悄悄變得不一樣了，正醞釀出屬於自己、兼容新舊的生活風格。

離火車站步行不到5分鐘，就能抵達嘉義市立美術館。建築群圍成的前庭朝東，上午日照充足，對街的老房、遠方的藍天，全映照在正館挑高4層樓的玻璃帷幕上，像一面鏡子。

參觀遊客有的成團造訪，有的是小家庭或情侶出遊，人人不約而同拿手機到處拍照。開幕一年多，這棟美術館被戲稱為嘉義最新網美打卡景點，也是在地人的愛，不單因為館內展覽細膩回應地方文史，更重要的是，城內過去沒有這樣的公共空間：既坐擁老派建築的低迴優雅，又流露時尚俐落的現代感。

戶外植栽由景觀建築師吳書原操刀，以一圈一圈的植物環繞基地，表達洄游的概念。（謝佩穎攝）

平實不平淡，用設計拉高質感

「在節能減碳的觀念普及之下，整個世界建築的趨勢，沒這麼鼓勵巨大建築的出現，」建築師邱文傑對《天下》表示。他擔任2021年台灣建築獎評審，而此館正是這屆的首獎得主，「嘉美館在這部份恰如其分，老屋新生，但沒蓋很大量體，只是微妙地增加了一個玻璃帷幕牆的盒子，然後把入口翻轉，這種處理手法很漂亮。」

「增加的盒子」是一個直角三角形，坐落在原本各朝不同方向、位置散亂的三棟老建物中央，因而把各棟串聯起來，變成類似U字型的建築群。三角形最長的一邊，即正館宛如明鏡的玻璃外牆，成為新入口，人們得穿越前庭搖曳的楓香樹和狼尾草，才能走進館內，和過往直接從外側的主要幹道中山路進出，缺乏緩衝區的狀態很不相同。邱文傑表示，這種轉成面向常民生活街道的做法，他非常喜歡。

嘉美館真正迷人之處，是乍看樸實、卻隱約洩漏出的高級感。

其中一棟歷史最悠久、建於1936年的古蹟，由日本建築師梅澤捨次郎設計，他同時也是台北松菸、台南林百貨的設計者，在當時就已經用比較現代主義的手法，處理嘉美館的前身──菸酒公賣局嘉義分局。比起追求垂直的古典樣式，梅澤放入更多水平線條，磚紋也不求裝飾，而是訴諸簡約。這使得翻新改建時，負責操刀的建築師王銘顯和黃明威，仔細思量如何對應這種現代感，而其中一個答案正是這個直角三角形盒子。

「我跟黃明威都很喜歡貝聿銘在華盛頓的國家藝廊東廂，那建築最有特色的，就是它是一座三角形的美術館，而且有一個角非常尖銳，」王銘顯解釋。仔細端倪嘉美館的三角形盒子，和南側老建物的交接處，不也是一道非常尖銳的角？因為尖銳，讓量體之間產生縫隙，進而產生過場，導致進入南側展廳之前，得先走過一小段坡道，儀式性油然而生。

邱文傑形容這種不緊黏、反而適度脫開老建物的策略是「禮貌的」，王銘顯則含蓄表示，兩棟建築單純相接太平淡了，「不想這麼平鋪直敘。」

充滿暖意的城市客廳

不想平鋪直敘的，還有朝外頭中山路的那一側。午後經過嘉美館，必定被那漂亮的立面吸引。王銘顯和團隊翻修時，把這一面的老舊外牆拆掉，換上CLT工法的木造牆。這是一種把木頭交疊加壓、大幅加強堅硬度的建築工法，環保且能有效減輕結構的重量。之後外面再加一道玻璃帷幕作為保護。陽光西曬，視覺突然時髦起來。

朝主幹道中山路的一側，由CLT木牆搭配玻璃帷幕，現代感十足。（謝佩穎攝）

沿著走，會發現開窗的形狀，以及絹印在玻璃帷幕上模仿磚紋的白色線條，逐漸改變，分別銜接起兩側古蹟不同的樣式，「我們希望立面有變化，像樂譜變奏一樣。梅澤先生的建築很優雅，我們想用現代的方式和他對應，」王銘顯說。

注入強烈的幾何語彙，又大膽選用挑高的玻璃帷幕，美術館卻不會因為走得前衛而產生距離感，原因在於大量使用木材。有這樣一種說法：木頭和人體一樣，由極高比例的碳元素構成，因而相較於其他材料，更容易使人覺得溫暖。

但在這案子中有雙重意義，畢竟嘉義市是木都，援用木材天經地義。可惜國內木業沒落已久，技術早和世界脫節，這次外側的CLT牆板，和三角形大廳使用的木頭集成材樑柱，分別從奧地利和日本引進。也可以說，引入這些技術，是把國內停滯的木造建築，再往前推一步。

平假日早上都有不少人參訪，也有許多爸媽帶孩子過來。（謝佩穎攝）

王銘顯還動了玩心，使用過去在日本習得的工法，把大廳桁架做成宛若魚腹的彎曲形狀。他說，最喜歡爬大廳側邊的樓梯，慢慢登高，慢慢靠近天花板的魚腹樑，「非常有戲劇性。」多麼好的視野，藝術、木色、陽光、植栽，一切都到位了。這是讓訪客會心一笑的美術館，也是一座新穎、明亮、充滿暖意的城市客廳。

來嘉美館必訪！2021台灣設計展兩大亮點

展期：2021年12月24日至2022年1月2日

近期參訪嘉美館，除了在地冬季少雨多陽，氣候舒適，適合走逛；另一個原因是，嘉義市是2021台灣設計展的主辦城市。此館為展場之一，由台灣設計師連線策劃展覽《現域》，邀請6組團隊省思公共空間，用設計表達對城市未來的想像。策展人邱乾珉推薦另外兩個設計展必看亮點：

1. 剛剛好的城市：理想生活再想像

（平凡編集工作室提供）

由平凡編集工作室策劃，展區在嘉義文創園區，邀集和嘉義相關的創作者，透過速度、時間、尺度3個面向，全方位剖析小城魅力。「用『剛剛好』描述嘉義市，大家都滿有共感的，」邱乾珉指出，想認識嘉義市，此展是絕佳第一站。

2. 舊監青年旅店

（同心圓設計．影像提供）

台灣田野學校和「同心圓設計．影像」攜手呈現，把建造於日治時期的嘉義舊監獄，包裝成旅店開放參觀，翻轉矯正空間冰冷的印象。監獄本身的歷史，加上探索過程充滿互動體驗，相較於純粹看展更加親切有趣。

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