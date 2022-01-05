建一支風機有多難？林之晨：要蓋16個章，光跑政府公文就吃不消

【文／劉光瑩；圖片／王建棟】

林之晨說，蓋風機前要取得的同意函與確認函多如牛毛，牽涉的單位包括能源局、農委會、環保署、地方政府、台電各事業單位等等，大大小小總共要蓋16個章，需要2到3年才能建好一支風機。

企業直呼「買不到綠電」。買不到，那就自己蓋。台灣大哥大就立下2040年要達到百分百再生能源目標，其中3成外購，7成要靠自建發電。不過，台灣大總經理林之晨直呼，這條路也不好走。

當全球重視淨零排放，採購綠電、追求永續，是電信商的責任。我們儘管不是用電大戶，還是自我要求在2040年前達到100%使用綠電。

我們不希望買國外憑證，對改善台灣環境沒有幫助。於是決定嘗試自建風機。

陸域風機因為發電效率是光電的3倍，取得綠電總成本甚至低於台電電價，因此2021年啟動研究，蓋自己的第一支風機。

沒想到，這比想像複雜多了。

蓋風機前要取得的確認函多如牛毛，牽涉能源局、農委會、環保署、地方政府、台電各單位等，大大小小要蓋16個章，要2到3年才能建好一支風機。

民間業者光跑公文就吃不消。如果再生能源是重大政策，台灣要達到綠電2成，每年要540億度，現在每年只有150億度，還有400億度缺口，應該要更有效率。

希望政府正視綠電供給跟不上需求的問題。

我從沒想過加入台灣大哥大還要研究發電，但如今這在企業界是顯學了。

教戰守則》全民買綠電時代到來，必做的功課

無論如何，全民買綠電、懂綠電的時代已經來了。企業想買綠電，自己得先做好功課。

一、盤點自身用電資料：

電號：登記電號有幾個？登記者為何？各電號與台電簽訂之契約容量為何？

用電屬性：包制、表燈（住商）、低壓、高壓、還是特高壓電力用戶？是否安裝合格智慧電表？

用電量：尖峰、半尖峰、離峰用電量分別為何？

電費計算與用電成本：是否為時間電價？是二段式或三段式計費？

二、確認採買綠電目標：

例如滿足供應鏈減碳需求、達到ESG承諾、用電大戶法規需求、環評承諾、降低國際碳邊境課稅風險、或加入RE100等。以及評估綠電須佔用電比例、達成時限等規劃。

三、選擇綠電種類：

評估不同再生能源的價格與發電模式，是否適合自身用電型態。

四、成立採購專案小組：

採購綠電前，應了解市場供需量及未來用電需求，評估一次性長期合約、分階段採購或延遲採購。專案小組須有總務、經營、財務與法律成員，並徵得董事會同意。

五、採購商業條件協商：

不同於台電公用售電價格與固定契約格式，綠電採購都是客製化，採購年期、承諾採購量、承諾供應量、信用支持、付款期間、憑證申請、延遲風險、餘電等都須個別議定。

六、落實綠電交易與轉供：

除了已商轉的再生能源案場外，目前許多採購合約，提供轉供的案場大多尚在開發，掌握案場進度、電業執照申請與台電轉供申辦等，都是前期條件；後續則應定期追蹤售電方，避免簽了約卻無法供電。（資料來源：資誠聯合會計師事務所再生能源產業服務團隊）

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