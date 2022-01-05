這罐黑液多神奇？竟讓50年老紙廠從此關掉重污的燃油發電

【文／康陳剛；圖片／王建棟】

永豐餘50甲的老廠，擁有全台最大生質能發電系統，把廢料變神奇發電燃料「黑液」，未來將佔全廠用電42%，甚至可以順勢停用廠內僅存的燃油鍋爐。

壽豐海岸山脈起點旁，永豐餘集團中華紙漿花蓮廠依山傍海。大門口國旗隨風飄揚，展現歷經半世紀的滄桑。

儘管因時光消磨的外觀不起眼，但這間佔地超過50甲的老廠，卻藏著全台發電量最大的生質能發電系統，2022年還將啟用新機組，未來廠內有4成用電，都來自循環而穩定的生質能。

「你看，這就像一般鍋爐燒的重油，」華紙花蓮廠總廠長謝炎璋手拿裝著「黑液」的燒杯，裡頭液體呈現濃稠膏狀，形似重油，解釋這就是廠內生質能發電的燃料。

什麼是黑液？在造紙過程中，木片放進如同大型電鍋的設備蒸煮，形成紙漿，漂白、加壓後製成我們所使用的紙張。但紙漿裡除了用來造紙的纖維素外，還有無法進入製程的木質素，這些木質素泡在水裡質地漆黑，因而稱為黑液，濃縮後便成為可再利用的燃料。

不像別人把「黑液」排進河川，永豐餘用它發綠電50年。（王建棟攝）

過去，全球各地有許多紙漿廠直接將黑液排入溪流河川，儘管木質素本身無毒，但黑液中含有製漿時加入的強鹼，仍造成水污染。

謝炎璋說，花蓮廠1968年成立時就引進生質能鍋爐，將廠內全數黑液回收發電，目前每月可產1152萬度電，佔全廠用電的38%。比起使用重油鍋爐，每月可省下超過6千萬元。

2021年底歲修期間，華紙還砸下3.1億加裝新的發電機組及蒸汽回收系統，進一步優化黑液發電效率，同樣的蒸汽每月可增加四分之一發電量，未來生質能佔全廠用電將提高到42%。

新設備建置好後，花蓮廠將減少對台電購電比例，換算下來，預計4年就能回本，還可以順勢停用廠內僅存的燃油鍋爐。

「這對我們來講是很大的決心，」華紙董事長暨永豐餘永續長黃鯤雄說，關掉燃油鍋爐對短期產能勢必造成影響，不過歐洲消費者關心產品使用綠電的比例，將有助於外銷市場競爭，接下來還會繼續提升花蓮廠的生質能發電量。

橫跨三大種類的生質能源

永豐餘旗下，除了華紙有全台最大生質能發電系統，永豐餘工紙新屋廠還有全台第一座使用固體再生燃料（SRF）的零燃煤汽電共生系統，以及最大的沼氣發電系統。

工紙廠使用大量回收紙作為造紙原料，但其中經常夾雜塑膠、衣物廢棄物，製程中也會產生廢水。

黃鯤雄指出，廢棄物經過篩選後製成SRF燃料，就能進入鍋爐燃燒發電，而且新屋廠採用汽電共生，鍋爐產生的熱氣除了發電外，也會用於產線，「一氣二用」更節能。

黃鯤雄表示農廢進入循環經濟，不但可用來發電，還能作為紙器製品的原材料。（王建棟攝）

因此，相較台電受限於沒有工廠可使用餘熱，火力電廠發電效率普遍只有40%，新屋廠的發電效率可達到80%。

而新屋廠內的沼氣發電系統，利用生物方式養菌產生主成分為甲烷的沼氣，同樣能燃燒發電，每年發電量達到4200萬度，大約可供1萬2千戶家庭一年用電。

永豐餘發展的生質能源橫跨液態的黑液發電、氣態的沼氣發電，以及固態的SRF燃料發電。為何要如此著重發展生質能源？

「陽光不是時時刻刻都在，風也不是時時刻刻在吹，我們自己的工廠屋頂也鋪滿太陽能板，但效率是看天吃飯，」黃鯤雄強調，在歐盟，早在2016年，就有高達6成再生能源是來自生質能源，台灣應該考慮如何利用山林資源或農業廢棄物，加大發展生質能源。

黃鯤雄認為，過去企業很多對於環境的外部成本是社會在承擔，「從成本來講，用煤當然相對便宜，但是有很多外部成本。」

但接下來碳稅、碳費、碳交易準備上路，這些成本會回到企業本身，少用煤才會真正讓整體成本下降，「我相信這不只是永豐餘，所有企業都會往這個方向走。」

永豐餘

董事長／劉慧瑾

總經理／蔡維力

資本額／166億

穩綠電實績／華紙花蓮廠2022年起，將有42%用電來自木質素發電

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